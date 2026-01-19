Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός: Ξεκινά σήμερα στη σκιά του Τραμπ και της Γροιλανδίας

Το 56ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (19-23 Ιανουαρίου 2026) στο Νταβός ξεκινά τις εργασίες του υπό τον τίτλο «Ένα Πνεύμα Διαλόγου» στον απόηχο των εξελίξεων στη Γροιλανδία.

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και της πολυπληθέστερης αμερικανικής αντιπροσωπείας που έχει εμφανιστεί ποτέ στο Νταβός —συμπεριλαμβανομένων των Μάρκο Ρούμπιο και Σκοτ Μπέσεντ— δίνει τον τόνο. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τους αφηρημένους στόχους βιωσιμότητας στις εμπορικές συμφωνίες, τους δασμούς και την ενεργειακή κυριαρχία.

Οι 5 Πυλώνες της Συνόδου

Το πρόγραμμα του 2026 δομείται γύρω από πέντε κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν ηγέτες και CEOs:

Συνεργασία σε έναν Διαιρεμένο Κόσμο: Πώς μπορεί να διατηρηθεί το εμπόριο εν μέσω γεωπολιτικών συγκρούσεων; Νέες Πηγές Ανάπτυξης: Η αναζήτηση οικονομικών μοντέλων που αντέχουν στον πληθωρισμό. Επένδυση στον Άνθρωπο: Η προσαρμογή της εργασίας στην εποχή της αυτοματοποίησης. Υπεύθυνη Καινοτομία: Η ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που πλέον κυριαρχεί σε κάθε κλάδο. Ευημερία εντός Ορίων: Η επαναπροσέγγιση της πράσινης μετάβασης με όρους ενεργειακής ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα παραστεί επίσης αυτοπροσώπως στο Νταβός, ελπίζει να συναντήσει τον Τραμπ για να υπογράψει νέες εγγυήσεις ασφάλειας για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία. Οι ηγέτες της G7 επιδιώκουν επίσης συζητήσεις σχετικά με την Ουκρανία.

Η μεγαλύτερη αποστολή της Ουάσιγκτον στο Νταβός περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν όλοι διαδραματίσει ρόλο στην Ουκρανία.

Αν και το Λευκό Οίκο δήλωσε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί διμερείς συναντήσεις, η παρουσία των Γουίτκοφ και Κούσνερ — που θεωρούνται βασικοί παράγοντες σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο — έχει οδηγήσει τους εμπιστευματοδόχους να πιστεύουν ότι θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός.