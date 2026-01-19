Απώλειες στις ευρωαγορές με φόντο τις απειλές των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Σε περιδίνηση βρίσκονται τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα εν μέσω της αναζωπύρωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, που αποτυπώνεται στο σύνολο των δεικτών.

Κυρίαρχο θέμα για τους επενδυτές στην αρχή της εβδομάδας είναι η αυξανόμενη ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμιζε εκ νέου πως θα συνεχίσει τις δράσεις του για να θέσει υπό τον έλεγχο της Ουάσινγκτον το νησί, την ώρα που οι χώρες της ΕΕ εξετάζουν το πως θα αντιμετωπίσουν τις απειλές των ΗΠΑ για επιπλέον δασμούς στα κράτη που διαφωνούν με τις πολιτικές του Τραμπ.

Το Bloomberg μετέδωσε πως η Ένωση εξετάζει ένα πακέτο μέτρων 93 δισ. ευρώ ως αντίποινα για τους δασμούς του Τραμπ, ενώ οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τις επιλογές τους σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Οι προσπάθειες της ΕΕ για διάλογο είναι πιθανό να αποτελέσουν βασικό θέμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, όπου ο Τραμπ θα εκφωνήσει την Τετάρτη την εναρκτήρια ομιλία του, στην πρώτη του εμφάνιση στην εκδήλωση μετά από έξι χρόνια.

«Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές, οι συνομιλίες στο Νταβός με τις ΗΠΑ και οι ηγέτες θα συγκεντρωθούν μετά από αυτό», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ συνοψίζοντας το σχέδιο της ΕΕ.

Εξάλλου, με ενδιαφέρον αναμένονται και τα στοιχεία που θα ανακοινώσει η Eurostat αναφορικά με την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατά τον Δεκέμβριο και το κατά πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εντός των επόμενων μηνών του 2026.

Η εικόνα στα ταμπλό