Βούλιαξε στον Θερμαϊκό το rebranding του Τσίπρα

Τελικά, πολλή φασαρία για το τίποτα! Η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη ήταν μια από τα… ίδια σε πολιτικό επίπεδο για τον πρώην πρωθυπουργό, με αποτέλεσμα το περίφημο rebranding του Αλέξη Τσίπρα να... βουλιάξει στον Θερμαϊκό κόλπο.Ο Τσίπρας του 2026 είναι ίδιος με τον Αλέξη του 2015, αφού εξακολουθεί να βασίζεται στα πολλά «θα», στα μεγάλα και εύκολα συνθήματα, αλλά αδυνατεί να προσαρμόσει το αφήγημά του στην πολιτική πραγματικότητα. Ίσως και να μην θέλει, αφού όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, στον δικό του τρόπο σκέψης «η δύναμη βρίσκεται στο παραμύθι».

