Οι υποδομές, τα κενά και οι νέοι θεσμοί: Η πλήρης εικόνα για τον Πολιτισμό στον δήμο Θεσσαλονίκης

Με εκτενείς αναφορές στις πολιτιστικές υποδομές, στους θεσμούς και στα κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, παρουσίασε στο δημοτικό συμβούλιο μια αναλυτική εικόνα για το τι υπάρχει σήμερα, τι χάθηκε τα προηγούμενα χρόνια και τι επιχειρείται να ξαναστηθεί στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γάκης έβαλε από την αρχή το πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο «Πολιτισμός» είναι έννοια πολύ ευρύτερη από τα καθήκοντα ενός αντιδημάρχου ή από ένα υπουργείο: «Πολιτισμός είναι από την καλλιτεχνική δημιουργία, μέχρι την τεχνολογία, μέχρι την καθαριότητα και ό,τι μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Είναι αυτό το στοιχείο της συμπεριφοράς μας που λέμε Πολιτισμός». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι δικές του υποχρεώσεις, «βάσει του οργανογράμματος και βάσει της εντολής του δημάρχου», αφορούν κατά κύριο λόγο «αυτό που λέμε καλλιτεχνική δημιουργία».

