Γαλλία: Κοινοβουλευτική νίκη για τον Λεκορνί η έγκριση του πακέτου κοινωνικής ασφάλισης

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί κατάφερε την Τρίτη να λάβει το «πράσινο φως» από την Εθνοσυνέλευση της χώρας για το οικονομικό πακέτο της κοινωνικής ασφάλισης που είχε προτείνει ο ίδιος.

Οι βουλευτές ενέκριναν το νομοσχέδιο με διαφορά μόλις 13 ψήφων, υπογραμμίζοντας την επισφαλή θέση της κυβέρνησης σε μια διχασμένη Βουλή, όπου κανένα κόμμα δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Το ρίσκο που πήρε ο Λεκόρνι για να κερδίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών βουλευτών απέδωσε, αλλά μόνο με παραχωρήσεις που εξόργισαν τους κεντρώους και συντηρητικούς συμμάχους του λόγω του κόστους τους.

Οι Σοσιαλιστές υποστήριξαν το νομοσχέδιο αφού ο Lecornu συμφώνησε να παγώσει την ιστορική μεταρρύθμιση των συντάξεων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για το 2023 μέχρι μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η έγκριση εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, των συντάξεων και της κοινωνικής πρόνοιας, αν και αφήνει ένα χρηματοδοτικό έλλειμμα που πιθανόν θα φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κοινωνική ασφάλιση αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% των συνολικών δαπανών του δημόσιου τομέα της Γαλλίας.

Το Reuters σημείωσε πως οι Γάλλοι οι νομοθέτες ετοιμάζονται να ψηφίσουν αργότερα αυτό το μήνα τον συνολικό κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση στη Γερουσία.

Η κυβέρνηση στοχεύει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας – που είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρωζώνης – σε λιγότερο από 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος. Ωστόσο, έχει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών σε ένα διχασμένο κοινοβούλιο, ελλείψει πλειοψηφίας.

Οι διαμάχες για τον προϋπολογισμό έχουν ήδη ανατρέψει τρεις κυβερνήσεις από τότε που ο Μακρόν έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία στις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργικού συμβουλίου του Μισέλ Μπαρνιέ, το οποίο έπεσε μετά από ψήφο μη εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους.