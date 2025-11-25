Έξι ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο Μολδαβίας - Το ένα κατέληξε σε στέγη σπιτιού (pic)

Έξι ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας κατά τη διάρκεια της μεγάλης νυχτερινής επίθεσης της Μόσχας στην Ουκρανία, όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Μολδαβίας – με ένα να συντρίβεται και να προσγειώνεται σε κατοικία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πρώτο drone εντοπίστηκε πάνω από την περιοχή Vinogradovka-Vulcănești πριν κινηθεί προς τα σύνορα με τη Ρουμανία σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων.

Λίγο αργότερα, τα συστήματα παρακολούθησης κατέγραψαν πέντε ακόμη drones να διασχίζουν τον εναέριο χώρο πάνω από τις περιοχές Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul-lui-Vodă και Florești.

Σύμφωνα με την Kyiv Post, ένα από αυτά συνετρίβη στη στέγη ενός σπιτιού στο χωριό Nizhni Cucurești.

Χρήστες των κοινωνικών δικτύων μοιράστηκαν φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει ένα ρωσικό drone με το σύμβολο «Z» καρφωμένο σε μια στέγη στη Μολδαβία.

🔴 A drone fell on the roof of a residential building in the town of Cuhurestii de Jos, Moldova, local police reports.



The origin of the drone is still unknown, police say. It is most likely the drone is Russian. pic.twitter.com/Tc2BlcwpWj — UNITED24 Media (@United24media) November 25, 2025

Η μολδαβική αστυνομία διευκρίνισε ότι ένα χωριό εκκενώθηκε αφού θραύσματα του drone έπεσαν σε σπίτι.

«Η τεχνική ομάδα εκρηκτικών της αστυνομίας κατευθύνεται στο σημείο. Οι κάτοικοι εκκένωσαν και η περιοχή έχει αποκλειστεί», ανέφερε η αστυνομία.

«Παροτρύνουμε τους πολίτες να αναφέρουν οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο βλέπουν και να μην το αγγίξουν, αλλά να ειδοποιήσουν τις αρχές», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Μολδαβίας.

Η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη - Drones παραβίασαν τα σύνορα με την Ουκρανία

Νωρίτερα, η Ρουμανία έστειλε μαχητικά αεροσκάφη, F-16 και δύο Eurofighter, μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones, σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές ότι δύο ρωσικά drones εντοπίστηκαν και πάνω από τη Μολδαβία.

Όπως μετέδωσε το SkyNews, η παραβίαση εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα του μέλους του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία, μετέδωσε το SkyNews.

Παραμένει άγνωστο αν τα αναφερόμενα drones είναι ουκρανικά ή ρωσικά. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι η πρώτη φορά που ρουμανικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονται εκτάκτως, μετά από κινητικότητα στα σύνορα της χώρας, καθώς στο ουκρανικό μέτωπο η μαζική χρήση των drones τόσο από τους Ρώσους όσο και από τους Ουκρανούς έχει μετατρέψει σε μια απέραντη πολεμική ζώνη ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια και τα σύνορά της με άλλα κράτη.

⚡ Did Russian drones just violate a NATO country’s border again?



Ukraine’s Air Force says one Russian UAV likely crossed into Romania — a NATO member. If confirmed, it would amount to an international incident.



Monitoring channels also report two Russian drones spotted over… pic.twitter.com/FhMLP9krTi — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2025

Πάντως, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας αναφέρει ότι ένα ρωσικό UAV πιθανόν εισέβαλε στο έδαφος της Ρουμανίας.

Σημειώνεται ότι μαχητικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί ξανά στη Ρουμανία στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν ένα drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές.

«Υβριδικός πόλεμος»

Ο αριθμός των ρωσικών εισβολών με drones και των παραβιάσεων εναέριου χώρου σε ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ έχει αυξηθεί, δημιουργώντας έναν, όπως έχει χαρακτηριστεί από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «υβριδικό πόλεμο».

Το Βέλγιο, η Γερμανία, η Τσεχία, η Ισπανία, η Νορβηγία και η Δανία έχουν όλες αναφέρει πρόσφατες εισβολές ή θεάσεις drones.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου μόνο, ενώ τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά στις 19 Σεπτεμβρίου, πριν ιταλικά μαχητικά τα συνοδεύσουν εκτός.

Η Λιθουανία δήλωσε στις 23 Οκτωβρίου ότι δύο ρωσικά μαχητικά είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της.