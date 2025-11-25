Η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη - Drones παραβίασαν τα σύνορα με την Ουκρανία

Η Ρουμανία έστειλε μαχητικά αεροσκάφη, F-16 και δύο Eurofighter, μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones, σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές ότι δύο ρωσικά drones εντοπίστηκαν και πάνω από τη Μολδαβία.

Όπως μετέδωσε το SkyNews, η παραβίαση εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα του μέλους του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία, μετέδωσε το SkyNews.

Παραμένει άγνωστο αν τα αναφερόμενα drones είναι ουκρανικά ή ρωσικά. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι η πρώτη φορά που ρουμανικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονται εκτάκτως, μετά από κινητικότητα στα σύνορα της χώρας, καθώς στο ουκρανικό μέτωπο η μαζική χρήση των drones τόσο από τους Ρώσους όσο και από τους Ουκρανούς έχει μετατρέψει σε μια απέραντη πολεμική ζώνη ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια και τα σύνορά της με άλλα κράτη.

Πάντως, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας αναφέρει ότι ένα ρωσικό UAV πιθανόν εισέβαλε στο έδαφος της Ρουμανίας.

Σημειώνεται ότι μαχητικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί ξανά στη Ρουμανία στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν ένα drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές.

«Υβριδικός πόλεμος»

Ο αριθμός των ρωσικών εισβολών με drones και των παραβιάσεων εναέριου χώρου σε ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ έχει αυξηθεί, δημιουργώντας έναν, όπως έχει χαρακτηριστεί από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «υβριδικό πόλεμο».

Το Βέλγιο, η Γερμανία, η Τσεχία, η Ισπανία, η Νορβηγία και η Δανία έχουν όλες αναφέρει πρόσφατες εισβολές ή θεάσεις drones.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου μόνο, ενώ τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά στις 19 Σεπτεμβρίου, πριν ιταλικά μαχητικά τα συνοδεύσουν εκτός.

Η Λιθουανία δήλωσε στις 23 Οκτωβρίου ότι δύο ρωσικά μαχητικά είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της.

Μαζικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε Ουκρανία και Ρωσία - Έξι νεκροί στο Κίεβο, τρεις στο Ροστόφ

Η Ουκρανία και η Ρωσία έκαναν λόγο σήμερα το πρωί για «μαζικές» επιδρομές του εχθρού στο έδαφός τους, με τουλάχιστον έξι ανθρώπους να σκοτώνονται σε ρωσική επίθεση στο Κίεβο και τρεις άλλοι να χάνουν τη ζωή τους στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ.

Συγκεκριμένα, οι νέες αυτές επιθέσεις με πυραύλους και drones εξαπολύθηκαν την ώρα που η Ρωσία, η οποία απείλησε να εντείνει τους βομβαρδισμούς αν το Κίεβο δεν αποδεχθεί το σχέδιο 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, απέρριψε χθες, Δευτέρα, την ευρωπαϊκή αντιπρόταση σε αυτό το σχέδιο, το οποίο θεωρείται ότι ευνοεί τη Μόσχα.

Στο μεταξύ οι χώρες της «Συμμαχίας των προθύμων», που υποστηρίζουν την Ουκρανία, πρόκειται να συνεδριάσουν εκ νέου σήμερα.

