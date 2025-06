«Φλέγεται» η Μ.Ανατολή

Καθώς η πολεμική σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν εισέρχεται στην έβδομη ημέρα της, η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με «κομμένη» την ανάσα την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα εμπλακούν οι ΗΠΑ στη σύρραξη.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg ότι γίνονται προετοιμασίες για να εξαπολυθούν βομβαρδισμοί στο Ιράν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου, η κατάσταση ακόμη είναι ρευστή και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Ορισμένες από τις πηγές του Bloomberg ανέφεραν πως γίνονται σχεδιασμοί για βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να πλανάται αβεβαιότητα για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν που εξαπολύθηκε την Παρασκευή 13η Ιουνίου.

«Ίσως το κάνω. Ίσως δεν το κάνω. Ουδείς ξέρει τι θα κάνω», είπε.

Τι έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες:

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε το απόγευμα της Τετάρτης συνεδρίαση στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για να συζητήσει τις επιλογές των ΗΠΑ. Αν και νωρίτερα είχε δηλώσει ότι η υπομονή του με την Τεχεράνη «έχει ήδη εξαντληθεί», ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση για το αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν.

Η αποφυγή της παράτασης της σύγκρουσης έχει γίνει κορυφαία προτεραιότητα για τον Τραμπ, ανέφεραν πηγές στο CNN. Αν και είναι δεκτικός σε επιχειρήματα — περιλαμβανομένων και αυτών του Ισραήλ — ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να δώσουν οριστικό τέλος στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στον κίνδυνο να εμπλακεί σε μια ξένη σύρραξη, κάτι που είχε δεσμευτεί να αποφύγει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ θα έχει ως αποτέλεσμα «ανεπανόρθωτες ζημιές».

Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη και το Ιράν να ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ.

Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Άμυνας για την αντιβαλλιστική προστασία της Ελλάδας

IDF: Πάνω από 1.100 ιρανικοί στόχοι έχουν πληγεί από την Παρασκευή

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

8:07 Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία θα έχουν συνομιλίες με το Ιράν την Παρασκευή στη Γενεύη

Σκοπό να διεξάγουν συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό τους έχουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας την Παρασκευή στη Γενεύη, όπως αποκάλυψε στο Reuters γερμανική διπλωματική πηγή.

7:52 Χτυπήθηκε νοσοκομείο στη Μπερ Σεβά

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν χτύπησε απευθείας το νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερ Σεβά.

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

Additional documentation of damage to Soroka Medical Center in Beersheba. pic.twitter.com/rld0C1QpvG — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

7:28: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης 16 Ελλήνων από το Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και υπό τον συντονισμό των Πρεσβειών της Ελλάδας στην Τεχεράνη και το Μπακού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, χερσαία επιχείρηση εκκένωσης 16 Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους, από το Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν.

07:20: Πυραυλικές επιθέσεις κατά κύματα στο Ισραήλ

Ακούγονται εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το Reuters.

Συγκεκριμένα, το Ιράν εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, που είναι ισχυρότερη από τις τελευταίες επιθέσεις, σύμφωνα το Times of Israel.

Υπάρχουν αναφορές για πλήγματα στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας

Οι Αρχές του Ισραήλ απηύθυναν έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Several hits were identified as a result of the missile barrage—one of them hitting the largest hospital in southern Israel. https://t.co/G29iJqGyiH — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

WSJ: Ο Τραμπ ενέκρινε σχέδια επίθεσης στο Ιράν

Σημειώνεται ότι, δημοσίευμα και από τη WSJ υποστηρίζει ότι Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανώτερους βοηθούς του ότι εγκρίνει τα σχέδια επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά απέφυγε να δώσει το πράσινο φως για να δει αν η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα των NYT, η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να γίνουν διμερείς συνομιλίες σύντομα, ανέφερε την Τετάρτη στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με την πηγή της εφημερίδας, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ ή τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς για να συζητήσουν περί κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ και για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, όπως άφησε να εννοηθεί πως ίσως επιδιώξει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχθές Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους οι κάτοικοι των χωριών Αράκ και Χοντάμπ του Ιράν, που βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαμηνύοντας ότι ετοιμάζεται να τις βομβαρδίσει.

Ο ισραηλινός στρατός «εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους, στους εργαζόμενους και σε οποιοδήποτε πρόσωπο είναι παρών στα ιρανικά χωριά Αράκ και Χοντάμπ (...) να απομακρυνθούν εσπευσμένα προτού πλήξει στρατιωτικές υποδομές», ανέφερε σε μήνυμά του μέσω Telegram στη γλώσσα φαρσί και στα αραβικά.

Τραμπ για Ιράν: Θα έπρεπε να είχαν δεχτεί τη συμφωνία που πρότεινα, τώρα εύχονται να είχαν πει «ναι»

Σημειώνεται ότι, νέες δηλώσεις έκανε την Τετάρτη (18/06) ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν, αλλά και την αμερικανική πολιτική στο ζήτημα.

Για το Ιράν είπε ότι «έπρεπε να είχαν κάνει τη συμφωνία, είχα μια σπουδαία συμφωνία γι' αυτούς... τελικά αποφάσισαν να μην την κάνουν και τώρα εύχονται να την είχαν κάνει».

Προσθέτει ότι οι Ιρανοί εκπρόσωποι «θέλουν να συναντηθούν» και επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό του ότι «θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο». Νωρίτερα το Ιράν είχε αρνηθεί ότι επιδιώκει να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο: «Κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν ζήτησε να σέρνεται στις πύλες του Λευκού Οίκου».

Ο Τραμπ ερωτήθηκε αν το καθεστώς στο Ιράν θα μπορούσε να αλλάξει και απάντησε: «Σίγουρα. Τα πάντα θα μπορούσαν να συμβούν, σωστά;».

Πάντως φάνηκε να πιστεύει ότι «μια συμφωνία μπορεί ακόμη να είναι εφικτή» ενώ πιστεύει ότι «το Ιράν απείχε λίγες εβδομάδες από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Αν και πολλοί από τους υποστηρικτές του έχουν εκφράσει επιφυλακτικότητα για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να εισέλθουν σε άλλη μια ξένη σύγκρουση, ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι υποστηρικτές του δεν θέλουν να δουν το Ιράν να αποκτά πυρηνικό όπλο».

Είπε ακόμη στους δημοσιογράφους ότι θα έχει αργότερα συνάντηση για να συζητήσει τα τελευταία νέα σχετικά με την εκκένωση των Αμερικανών πολιτών από το Ισραήλ.

Νετανιάχου σε Τραμπ: Θέλω να ευχαριστήσω έναν φίλο του Ισραήλ που στέκεται στο πλευρό μας

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του στην «υπεράσπιση των ισραηλινών αιθέρων», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε απόψε.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ, έναν σπουδαίο φίλο του κράτους του Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου. «Τον ευχαριστώ που στέκεται στο πλευρό μας και τον ευχαριστώ για την υποστήριξη που μας παρέχουν οι ΗΠΑ στην υπεράσπιση των ισραηλινών αιθέρων», συμπλήρωσε.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο Ισραήλ - Ποιοι είναι οι πύραυλοι Sejil

Επίσης, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε τους μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους Sejil κατά του Ισραήλ.

Είναι οι πύραυλοι που ξεκινούν το 12ο κύμα επιθέσεων, αναφέρουν οι Φρουροί.

Πρόκειται για πυραύλους δύο σταδίων με μήκος περίπου 18 μέτρα που μπορούν να πλήξουν στόχους που βρίσκονται σε απόσταση 2.000 χιλιομέτρων – οριακά και την Ελλάδα.

Παράλληλα, οι Αρχές του Ιράν προειδοποιούν τους πολίτες να μην ανοίγουν συνδέσμους προς ιστοσελίδα που παραπέμπει στον αγιατολάχ Χαμενεΐ, γιατί έχει κακόβουλο λογισμικό (malware) που μπορεί να βλάψει το κινητό.

Πολλοί φέρεται να έχουν λάβει ψεύτικα μηνύματα από τον ιστότοπο του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας.