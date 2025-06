Νέο βίντεο: Η επίθεση του Ισραήλ στον πυρηνικό αντιδραστήρα στην Αράκ (vid)

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα νέο υλικό από το πρωινό κύμα επιθέσεων κατά του ανενεργού πυρηνικού αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Αράκ, στο δυτικό Ιράν. Στο βίντεο καταγράφεται η χρήση πυρομαχικών ακριβείας για την προσβολή του κτιρίου του αντιδραστήρα.

The Israel Defense Force has released additional footage of this morning’s wave of strikes against the inactive heavy water reactor at the Arak Nuclear Complex (IR-40) in Western Iran, showing the use of some kind of precision-munition, possibly a “Delilah” air-launched cruise… pic.twitter.com/XHSaUxoTQi

Το μεσημέρι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν το χτύπημα που πραγματοποίησαν στον πυρηνικό αντιδραστήρα στην Αράκ του Ιράν.

Στο βίντεο διακρίνεται η στιγμή που μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν τον πυρηνικό αντιδραστήρα και την έκρηξη που ακολούθησε με ένα σύννεφο καπνού να καλύπτει την περιοχή.

Σε άλλο βίντεο δείχνει σε τρισδιάστατη απεικόνιση πώς έγινε το πλήγμα.

Ο αντιδραστήρας είχε κατασκευαστεί μόνο εν μέρει και το Ιράν είχε ενημερώσει τον ΙΑΕΑ ότι σχεδίαζε να ξεκινήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης το επόμενο έτος. Οι εγκαταστάσεις της Αράκ που αποτελούν μέρος της πυρηνικής υποδομής του Ιράν βρίσκονται νοτιοδυτικά της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα, πέμπτη (19/6) ότι στοχοθέτησε τον πυρηνικό αντιδραστήρα στην περιοχή της Αράκ στο Ιράν στη διάρκεια της νύχτας. Της επίθεσης προηγήθηκε προειδοποίηση στα περσικά από εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, μετέδωσε ο Ραδιοσταθμός του Ισραηλινού Στρατού. Οι κάτοικοι της Αράκ και της γειτονικής Χοντάμπ καλούνταν να αναζητήσουν καταφύγιο ενόψει του πλήγματος.

Σύμφωνα με τις IDF το πλήγμα «στόχευσε το εξάρτημα που προορίζεται για την παραγωγή πλουτωνίου, προκειμένου να αποτραπεί η αποκατάσταση του αντιδραστήρα και η χρήση του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) έχει πληροφορίες ότι ο ερευνητικός αντιδραστήρας βαρέως ύδατος Χοντάμπ του Ιράν έχει πληγεί, αλλά δεν ανέφερε ραδιολογικές επιπτώσεις, ανέφερε σε μια ενημέρωση σχετικά με τις ισραηλινές επιθέσεις που στοχεύουν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

«Ο ΙΑΕΑ έχει πληροφορίες ότι ο υπό κατασκευή ερευνητικός αντιδραστήρας βαρέος ύδατος Χοντάμπ (πρώην Αράκ) χτυπήθηκε. Δεν ήταν σε λειτουργία και δεν περιείχε πυρηνικό υλικό, άρα δεν υπάρχουν ραδιολογικές επιπτώσεις», ανέφερε ο ΙΑΕΑ σε ανάρτησή του στο Χ.

«Προς το παρόν, ο ΙΑΕΑ δεν έχει πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι χτυπήθηκε το εργοστάσιο βαρέος ύδατος Χοντάμπ», προστίθεται.

IAEA has information the Khondab (former Arak) heavy water research reactor, under construction, was hit. It was not operational and contained no nuclear material, so no radiological effects.

At present, IAEA has no information indicating the Khondab heavy water plant was hit.