Ισραήλ: Έκρηξη στην κατοικία του Νορβηγού πρέσβη στο Τελ Αβίβ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας ανακοίνωσε απόψε πως σημειώθηκε έκρηξη στην κατοικία του νορβηγού πρέσβη στο Τελ Αβίβ, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Είμαστε σε επαφή με την πρεσβεία απόψε. Κανένα μέλος του προσωπικού της πρεσβείας δεν τραυματίστηκε», υπογραμμίζεται στην ενημέρωση του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών. Μέχρι στιγμής, τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

🚨BREAKING: A grenade was thrown at the home of the Norwegian ambassador to Israel, Kar Rider S, who lives in Herzliya, Israel.



No injuries were reported, but property damage was caused. Police vehicles and a bomb disposal expert are on the scene.