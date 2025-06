Νετανιάχου: Θα «πληρώσουν» οι τύραννοι της Τεχεράνης για την επίθεση στο νοσοκομείο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση των Ιρανών με βαλλιστικούς πυραύλους στο νοσοκομείο Σορόκα στο νότιο τμήμα του Ισραήλ, που είχε ως απώτερο στόχο τον άμαχο πληθυσμό.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στο Χ το πρωί της Πέμπτης (19/06), ο Νετανιάχου σημείωσε ότι: «Σήμερα το πρωί, οι τρομοκράτες τύραννοι του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους στο νοσοκομείο Σορόκα στη Μπιρσίβα και σε έναν άμαχο πληθυσμό στο κέντρο της χώρας».

Τόνισε δε ότι «θα απαιτήσουμε το πλήρες τίμημα από τους τυράννους της Τεχεράνης».

הבוקר, רודני הטרור של איראן שיגרו טילים לעבר בית החולים סורוקה בבאר שבע ולעבר אוכלוסייה אזרחית במרכז הארץ.



נגבה את מלוא המחיר מהרודנים בטהרן. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 19, 2025

Νωρίτερα, «μπαράζ» πυραυλικών επιθέσεων εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ το πρωί της Πέμπτης (19/06), προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο Σορόκα στην Μπιρσίβα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως επιβεβαιώνουν οι IDF με ανάρτησή τους στο Χ, «αρκετά χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων — ένα από αυτά έπληξε το μεγαλύτερο νοσοκομείο στο νότιο Ισραήλ».

Several hits were identified as a result of the missile barrage—one of them hitting the largest hospital in southern Israel. https://t.co/G29iJqGyiH — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

Παράλληλα, το νοσοκομείο Σορόκα στην Μπιρσίβα, στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε το πρωί ότι υπέστη «σοβαρές ζημιές από πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον του ισραηλινού εδάφους».

«Το νοσοκομείο δέχθηκε πλήγμα που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλά σημεία. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις ζημιές, περιλαμβανομένου του πιθανού αριθμού τραυματιών», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο.

Λίγα λεπτά νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε κάνει λόγο για «άμεσο πλήγμα» στο νοσοκομείο Σορόκα όπου νοσηλεύονται, μεταξύ άλλων, και πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες που τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

🚨BREAKING: A direct hit has been reported at Soroka Hospital in Beersheba, southern Israel.



More details to follow. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 19, 2025

Οι Αρχές του Ισραήλ απηύθυναν έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν χτύπησε απευθείας το νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερ Σεβά.

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

Μάλιστα, όπως αναφέρουν ανταποκριτές του AFP, οι εκρήξεις ακούστηκαν περί τις 07:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και είναι οι πιο ισχυρές που έχουν ακούσει αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν τη 13η Ιουνίου.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές ότι ένα άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά και περίπου άλλοι 20 έχουν υποστεί τραυματισμούς από την πρόσκρουση βαλλιστικού πυραύλου στη Χολόν, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom.