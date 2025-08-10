Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας σε κοινή τους δήλωση πριν την Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα, καταδίκασαν την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό την κατάληψη ολόκληρης της λωρίδας, καθώς -όπως τόνισαν- αυτή η ενέργεια κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. «Το σχέδιο αυτό ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», αναφέρουν οι ευρωπαϊκές χώρες όπως μεταδίδει το BBC.

Κάλεσαν το Ισραήλ να αναστρέψει αυτή την απόφαση και επανέλαβαν ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης ή επέκτασης των εποικισμών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

«Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κινδυνεύει να αυξήσει τον πόνο των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των ομήρων και να εντείνει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα» όπως τονίζεται στην κοινή δήλωση.

Επισημάνθηκε η δραματική κατάσταση των παιδιών που πεθαίνουν από ασιτία και των πολιτών που ρισκάρουν τη ζωή τους για να αποκτήσουν τρόφιμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη δήλωση τους τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη επανέλαβαν την ανάγκη για άρση των περιορισμών στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την άμεση διενέργεια διπλωματικών προσπαθειών για μια μόνιμη εκεχειρία.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Οι χώρες καλούν επίσης για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια λύση δύο κρατών.

Ολόκληρη δήλωση των ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΣΑΗΕ:

«Εμείς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Σλοβενία, ζητήσαμε την επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Γάζα.

Καταδικάζουμε την απόφαση της Κυβέρνησης του Ισραήλ να επεκτείνει περαιτέρω τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Το σχέδιο αυτό κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Καλούμε το Ισραήλ να αναστρέψει άμεσα αυτή την απόφαση και να μην την υλοποιήσει.

Επαναλαμβάνουμε ότι οποιεσδήποτε απόπειρες προσάρτησης ή επέκτασης των εποικισμών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των εναπομεινάντων ομήρων, και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αχρείαστο πόνο.

Αυτή την εβδομάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας άκουσε μια συγκλονιστική κατάθεση από τον Ιλάι Ντέιβιντ, τον αδελφό του Εβιάταρ Ντέιβιντ, ο οποίος απήχθη βάναυσα από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και κρατείται υπό απάνθρωπες συνθήκες στη Γάζα για πάνω από 21 μήνες.

Η παρουσίαση του ήταν μια αυστηρή υπενθύμιση ότι η ταλαιπωρία των υπόλοιπων ομήρων και των οικογενειών τους πρέπει να τερματιστεί. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει καλέσει επανειλημμένα για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων. Και είμαστε σαφείς ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να μην έχει μελλοντική συμμετοχή στην διακυβέρνηση της Γάζας, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο.

Αλλά αυτή η απόφαση της Ισραηλινής Κυβέρνησης δεν θα εξασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων και θέτει σε κίνδυνο περαιτέρω τις ζωές τους.

Θα επιδεινώσει επίσης την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και κινδυνεύει να προκαλέσει περισσότερους θανάτους και μαζικούς εκτοπισμούς Παλαιστινίων πολιτών.

Η IPC έχει προειδοποιήσει ότι η πείνα εκτυλίσσεται στη Γάζα. Παιδιά πεθαίνουν από ασιτία. Η πείνα είναι τόσο έντονη που απελπισμένοι πολίτες ρισκάρουν τη ζωή τους στα σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας για να θρέψουν τις οικογένειές τους.

Πρόκειται για μια ανθρωπογενή κρίση και συνεπώς είναι απαραίτητη η επείγουσα δράση για να σταματήσει η ασιτία και να αυξηθεί η βοήθεια στη Γάζα.

Έχουμε ένα σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ: άρση των περιορισμών στην παράδοση βοήθειας, ώστε ο ΟΗΕ και οι καθιερωμένοι ανθρωπιστικοί εταίροι να μπορούν να επιχειρούν με ασφάλεια και σε κλίμακα, σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να μπορούν να επιχειρούν διεθνείς ΜΚΟ στη Γάζα. Οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις για βίζα και εγγραφή από το Ισραήλ πρέπει να αφαιρεθούν και όλοι οι χερσαίοι δρόμοι να ανοίξουν για τις βασικές προμήθειες, περιλαμβανομένων τροφίμων, γάλακτος για βρέφη, φαρμάκων, καυσίμων και καθαρού νερού.

Μετά από 22 μήνες ταλαιπωρίας στη Γάζα, τώρα είναι η ώρα για διπλωματία, όχι για περισσότερους πολέμους.

Η εκεχειρία νωρίτερα φέτος έδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει πολιτική βούληση. Τερμάτισε τη σφαγή. Οι όμηροι επανενώθηκαν με τους αγαπημένους τους. Η αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε σε εκείνους που είχαν επείγουσα ανάγκη.

Η διεθνής διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών τον περασμένο μήνα, που συν-προεδρεύεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, ήταν μια ισχυρή επίδειξη της δύναμης της διεθνούς αποφασιστικότητας να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να παραδώσουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη για Ισραηλινούς, Παλαιστίνιους και την περιοχή.

Καλούμε και τις δύο πλευρές να εξασφαλίσουν άμεση και μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και να προχωρήσουν επειγόντως τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών».