Νετανιάχου: Το σχέδιο κατάκτησης της Γάζας είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξουδετερωθεί η Χαμάς

Ως «τον καλύτερο τρόπο για να τερματιστεί γρήγορα ο πόλεμος στη Γάζα και να εξουδετερωθεί η Χαμάς» χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το προσφάτως εγκεκριμένο στρατιωτικό σχέδιο κατάκτησης της πόλης της Γάζας, απορρίπτοντας «αντίθετους ψευδείς ισχυρισμούς».

Παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου για τα ξένα μέσα ενημέρωσης στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου εξηγεί τη στρατηγική του σχεδίου: «Έχουμε περίπου το 70-75% [της Γάζας] υπό ισραηλινό έλεγχο, στρατιωτικό έλεγχο. Αλλά έχουμε δύο εναπομείναντα οχυρά [της Χαμάς]. Αυτά είναι η πόλη της Γάζας και τα κεντρικά στρατόπεδα της Mawasi [ανθρωπιστική ζώνη]».

Οι IDF έχουν λάβει εντολή «να διαλύσουν τα δύο εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και στα κεντρικά στρατόπεδα», λέει ο Νετανιάχου και προσθέτει ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει το σχέδιο «επιτρέποντας πρώτα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει με ασφάλεια τις περιοχές των μαχών και να μεταβεί σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας. Σε αυτές τις ζώνες ασφαλείας, θα τους δοθεί άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη».

Αναφερθείς σε ανθρωπιστικά ζητήματα, ο Νετανιάχου υπογραμμίζει ότι «η πολιτική μας καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η πολιτική της Χαμάς ήταν να τη δημιουργήσει».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου αρνείται τις κατηγορίες ότι οι IDF δεν επέτρεπαν την παροχή βοήθειας στη Γάζα, επιμένοντας ότι το Ισραήλ επέτρεψε επαρκή βοήθεια καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ενώ η Χαμάς διέκοψε τη ροή της βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη δεν κατάφεραν να τη διανείμουν σωστά.

«Αρκετά σύντομο το χρονοδιάγραμμα για την επιχείρηση»

Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το νέο σχέδιο; Όπως διευκρίνισε ο Νετανιάχου: «Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει για την επιχείρηση είναι αρκετά σύντομο», προσθέτοντας ότι «θέλουμε, πρώτα απ' όλα, να δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες και να μεταφερθούν εκεί εγκαταστάσεις, ώστε ο άμαχος πληθυσμός της πόλης της Γάζας να μπορεί να μετακινηθεί».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τη Ράφα, χρειάστηκαν «περίπου οκτώ ή έξι ημέρες» για να μετακινηθούν οι άμαχοι της Γάζας που βρισκόταν εκεί, οπότε «πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα».

«Δεν θέλω να μιλήσω για ακριβή χρονοδιαγράμματα, αλλά μιλάμε για ένα αρκετά σύντομο χρονοδιάγραμμα, επειδή θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι, τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι η υλοποίηση του σχεδίου για την κατάληψη νέων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε μήνες.

Πηγή: Times of Israel