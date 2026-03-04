Στην κορυφή της ελληνικής αγοράς το CITROËN C3!

Η δυναμική πορεία της Citroёn στην Ελληνική αγορά συνεχίζεται και τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού στη μάρκα και τα μοντέλα της.

Το Citroën C3 αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας, καταγράφοντας 601 ταξινομήσεις. Παράλληλα, κατέκτησε μερίδιο 16,5% στην κατηγορία B-SUV – την πιο δημοφιλή και ανταγωνιστική κατηγορία της ελληνικής αγοράς – επιβεβαιώνοντας την ξεκάθαρη υπεροχή του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Σε επίπεδο εκδόσεων, την μεγαλύτερη διείσδυση στις πωλήσεις πέτυχε η βενζινοκίνητη έκδοση του μοντέλου, ενώ ακολούθησε η υβριδική, γεγονός που καταδεικνύει την ισορροπημένη και ευέλικτη γκάμα του C3, ικανή να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Η επιτυχία του Citroën C3 βασίζεται στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του: μοντέρνα σχεδίαση, γκάμα εκδόσεων, κορυφαία άνεση χάρη στην ανάρτηση Citroën Advanced Comfort®, ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, που το καθιστούν ιδανική επιλογή για την καθημερινή μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, όπου η Citroën κατέκτησε τη 2η θέση της αγοράς, ενώ στην κατηγορία των κλειστών Van – στις κατηγορίες δηλαδή που έχει παρουσία – αναδείχθηκε 1η σε πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της μάρκας στις επαγγελματικές μετακινήσεις. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι και η πρωτιά του νέου Citroen C3 VAN στην κατηγορία του.

Η σταθερή πρωτιά του Citroën C3 και η συνολική ισχυρή παρουσία της Citroën στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της μάρκας να προσφέρει προσιτή, σύγχρονη και άνετη κινητικότητα, με προτάσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.