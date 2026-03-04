Μια ευχάριστη έκπληξη

Το Deepal S07 της κινεζικής Changan ανήκει στις περιπτώσεις των αυτοκινήτων που δεν καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να σε εντυπωσιάσουν. Και δεν αναφερόμαστε στην εξωτερική εμφάνιση αυτού του εξαιρετικά μοντέρνου, μήκους 4,75 μέτρων SUV, που είναι μεν αναμφίβολα ωραία και εντυπωσιακή, αλλά κυρίως σε αυτό που αποκομίζεις από τα πρώτα κιόλας λεπτά που θα βρεθείς στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Και πάλι να διευκρινίσουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για αυτό που βλέπεις κι αυτό που αγγίζεις γιατί είναι αλήθεια ότι η ποιότητα των υλικών είναι πολύ υψηλού επιπέδου - είναι οι πρώτοι πόντοι που κερδίζει το αυτοκίνητο. Έχεις λοιπόν μια ποιότητα που σκέφτεσαι το… τύφλα να ‘χει η Mercedes, αλλά δεν το λες για να μην θίξεις τα όσια και τα ιερά! Ωστόσο η αλήθεια είναι πως ότι αγγίξεις στο σαλόνι του Changan Deepal S07 του σου αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ η μεγάλη οθόνη αφής που είναι τοποθετημένη -κλασσικά πλέον- στο κέντρο του ταμπλό στρέφεται προς τα εσένα τη στιγμή που θα βρεθείς στο κάθισμα του οδηγού (έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα να στραφεί και προς το συνοδηγό, εάν αυτός μπει πριν από σένα ή αν… της το ζητήσεις πατώντας το αντίστοιχο κουμπί»).

Σύντομα ανακαλύπτεις ότι η λογική των διαφόρων μενού είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό δανεική από την Tesla με ό,τι καλό ή κακό αυτό συνεπάγεται - και μεταξύ μας περισσότερα τα κακά είναι, όμως αυτό το ξεπερνάς γρήγορα γιατί από τη στιγμή που θα αποφασίσεις να «βάλεις μπρος» και κάνεις τα πρώτα χιλιόμετρα, θα καταλάβεις τι φοβερή δουλειά έχει κάνει αυτή η παντελώς άγνωστη στο ελληνικό κοινό μέχρι πρόσφατα εταιρεία.

Και δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτό που λέμε «δέσιμο» του αυτοκινήτου αναφερόμαστε συνολικά στον τρόπο που κινείται. Αν τώρα θέλουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο ποιότητα κύλισης αυτή είναι πραγματικά πολύ υψηλή, είναι σχεδόν υποδειγματικός ο τρόπος με τον οποίο πέρνα πάνω από τις οποίες μικρές ή και μεγάλες ανωμαλίες του οδοστρώματος· είτε για λακκούβες μιλάμε είτε για σαμαράκια, το φιλτράρισμα κινείται στα όρια του πρωτοφανούς - και μπορεί να γινόμαστε λίγο υπερβολικοί αλλά η αλήθεια είναι πως ναι, μας εντυπωσίασε αυτό το αυτοκίνητο και ναι δεν το περιμέναμε. Έχουμε δει βεβαίως και άλλους κινέζους κατασκευαστές να φέρνουν πολύ καλά δείγματα της δουλειάς του στην χώρα μας και να αποσπούν την προτίμηση ενός μέρους των Ελλήνων υποψηφίων αγοραστών, ωστόσο αυτό είναι από τα καλύτερα!

Πατώντας τώρα το γκάζι δεν είναι ότι θα νιώσεις πως οδηγείς ένα αυτοκίνητο από αυτά που θα εκτοξεύσουν την αδρεναλίνη σου στα ύψη. Βεβαίως είναι γρήγορο, όπως και να ‘χει το πράγμα, ωστόσο επιταχύνει πιο ομαλά απ’ ότι μπορεί να περίμενες - αλλά αυτό δε σε χαλάει καθόλου. Ούτως ή άλλως το βασικό είναι ότι απολαμβάνεις την οδήγηση ενός αυτοκινήτου που δε χρειάζεται να αλλάξεις ταχύτητες. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και για κάτι πολύ σοβαρό και ουσιαστικό, έναν τομέα στο οποίο φαίνεται ότι τα πηγαίνει πολύ καλά το Deepal S07, θα πούμε ότι η κατανάλωση των 16 kWh περίπου που είδαμε εμείς και που είχε αποθηκευμένο στην μνήμη του για πάνω από 1000 km το αυτοκίνητο, είναι μια πολύ καλή επίδοση.

Σημειώστε πάντως ότι το τοπίο αλλάζει ριζικά στον τρόπο που το Deepal ανταποκρίνεται στις εντολές του δεξιού σου ποδιού αν αποφασίσεις να επιλέξεις τη σπορ λειτουργία οδήγησης, καθώς διαπιστώνεις ότι το αυτοκίνητο πραγματικά μεταμορφώνεται - και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σε κάνει να θέλεις να οδηγήσεις πιο γρήγορα. Ενώ τολμώντας να πιέσεις λίγο παραπάνω σε μια στροφή δεν αποκλείεται να νιώσεις και ένα ελαφρύ γλίστρημα της ουράς (η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς) πριν παρέμβουν τα ηλεκτρονικά συστήματα για να σε επαναφέρουν στον… ίσιο δρόμο.

Όταν τώρα βρεθείς στο πίσω κάθισμα ανακαλύπτεις ότι μπορείς οριακά να καθίσεις και σταυροπόδι· οι χώροι για τους ψηλούς πίσω επιβάτες είναι άφθονοι - μάλιστα στην έκδοση της δοκιμής μας διαθέτουν και δικό τους χειριστήριο για ανεξάρτητη ρύθμιση του κλιματισμού. Απολαμβάνουν λοιπόν και οι πίσω άφθονους χώρους και το μόνο που μπορεί να τους ενοχλήσει είναι η σχετικά περιορισμένη ορατότητα προς τα εμπρός, γιατί καθώς τα εμπρός καθίσματα έχουν πλάτος πολυθρόνας, το οπτικό πεδίο τους περιορίζεται αρκετά. Παραμένοντας δε στην ορατότητα θα λέγαμε ότι αυτή συνολικά έχει ένα «θεματάκι» για τους πίσω, καθώς οι πλευρικές γυάλινες επιφάνειες (κοινώς παράθυρα) είναι κάπως στενά, αν και δεν είναι κάτι προβληματικό. Αυτό όμως που σίγουρα ενοχλεί είναι το πίσω παρμπρίζ που είναι υπερβολικά στενό (ευτυχώς στους επιτόπιους σε λυγμούς δεν υπάρχει πρόβλημα καθώς ο οδηγός έχει στη διάθεσή του το σύστημα καμερών 360).

Στα υπέρ, η διπλή θέση για κινητό στην κεντρική κονσόλα αλλά και το τεράστιο ντουλάπι μεταξύ οδηγού και συνοδηγού. Στα υπέρ επίσης το μεγάλο πορτμπαγκάζ, που αν πέσουν τα εμπρός καθίσματα αφήνει να δημιουργηθεί ένας μεγάλος χώρος φόρτωσης με απολύτως επίπεδο πάτωμα, ενώ ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο που αυξάνει την πρακτικότητα είναι ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το εμπρός καπό (αυτό που συνήθως αποκαλούμε “frunk”) ο οποίος χωράει ένα σωρό απαραίτητα: καλώδια φόρτισης, πυροσβεστήρα κλπ. - πράγματα που κανονικά θα «περιφέρονταν» στο μεγάλο πορτμπαγκάζ.

Μετά από όλα αυτά που παραθέσαμε, αντιλαμβάνεστε ότι το Changan Deepal S07 ανήκει στα αυτοκίνητα που μας εντυπωσίασαν θετικά. Από κει και πέρα βέβαια τιμολογιακά βρίσκεται λογικά τοποθετημένο σε ένα ύψος δεν επιτρέπει να το χαρακτηρίσουμε ως «προσιτό» είναι όμως σίγουρα ένα αυτοκίνητο με υψηλό value for money, λειτουργώντας ως εναλλακτική λύση για οδηγούς που επιθυμούν ένα premium SUV/crossover μοντέλο, αλλά θέλουν να αποφύγουν τους καθιερωμένους σε αυτόν τον τομέα δυτικούς κατασκευαστές. Στα υπέρ και η αυξημένης διάρκειας εγγύηση: 7 χρόνια / 160.000 km για το αυτοκίνητο & 8 χρόνια / 200.000 km για τη μπαταρία – μια κάλυψη που έρχεται να ενισχύσει την αίσθηση της υψηλής ποιότητας που αποπνέει το Deepal S07.

Περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια αντιπροσωπείας 3.400€ και επιδότηση προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» 33.000€. Η αρχική τιμή λιανικής για την έκδοση S07 Ultra RWD 218 PS είναι €44.990.