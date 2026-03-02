Όταν η υβριδική τεχνολογία δίνει άλλες δυνατότητες

Η τεχνολογία Hybrid EV προσφέρει κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτροκινητήρα και με αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 km, χωρίς εξάρτηση από υποδομές φόρτισης. Πώς; Ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, χωρίς να κινεί τους τροχούς, εξασφαλίζοντας αθόρυβη και ραφιναρισμένη λειτουργία. Ένα σύστημα που γεφυρώνει την ηλεκτροκίνηση με την πρακτικότητα των μεγάλων αποστάσεων.

Η ιδιαιτερότητά τους είναι πως τα Leapmotor Hybrid EV λειτουργούν ως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, με την υβριδική φύση τους να αφορά στον τρόπο φόρτισης της μπαταρίας. Η τελευταία μπορεί να γίνεται είτε μέσω εξωτερικής πηγής (πρίζα ή Wallbox) όπως στα συμβατικά ηλεκτρικά και PHEV μοντέλα, είτε από το ίδιο το αυτοκίνητο εν κινήσει. Στη δεύτερη περίπτωση το σύστημα παράγει μόνο του την απαιτούμενη ενέργεια μέσω του κινητήρα βενζίνης που παίζει το ρόλο γεννήτριας και δεν κινεί ποτέ τους τροχούς. Ο θερμικός κινητήρας ενεργοποιείται μόνο όταν το απαιτήσει το επίπεδο φόρτισης προκειμένου η διαδρομή να συνεχιστεί χωρίς στάση, ή εάν το ζητήσει ο οδηγός.

Έτσι η οδηγική εμπειρία είναι αμιγώς ηλεκτρική άρα πλήρως αθόρυβη, με κορυφαία ποιότητα κύλισης καθώς και άμεση, γραμμική επιτάχυνση χωρίς αλλαγές σχέσεων και διακοπές στην παροχή της ισχύος. Σε σχέση με τα συμβατικά PHEV συστήματα, το Hybrid EV έχει αφενός πιο ραφιναρισμένη λειτουργία αφετέρου χαμηλότερη μηχανολογική πολυπλοκότητα που μειώνει τις απώλειες ενέργειας και την κατανάλωση, ενισχύοντας την αξιοπιστία.

Η τεχνολογία Hybrid EV εξελίχθηκε από την ίδια τη Leapmotor. Έχοντας ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης, το σύστημα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία από τον ηλεκτρικό και υβριδικό κόσμο, δηλαδή μοναδικά πολιτισμένη εμπειρία, κορυφαία οικονομία αλλά και συμβατότητα ακόμα και με περιοχές χωρίς δίκτυο φόρτισης. Δημιουργεί έτσι ένα βατό για όλους μονοπάτι προς την ηλεκτροκίνηση, το οποίο σηματοδοτείται καθαρά από το κορυφαίο value for money που συνοδεύει όλα τα μοντέλα της Leapmotor.

Αυτή τη στιγμή υιοθετείται από τα δύο SUV της μάρκας, το μεγάλο C10 που έχει μήκος 4,74 m και το ολοκαίνουργιο B10, ένα πιο κόμπακτ μοντέλο 4,52 m. Ανάλογα με την περίπτωση η αυτονομία μπορεί να αγγίξει τα 1.000 km χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό ή φόρτιση, ενώ η μπαταρία καλύπτεται από 8ετή εγγύηση ή 160.000 km και τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη από 5 έτη.

Στην Ελλάδα, επίσημος διανομέας της Leapmotor είναι η Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep) του Ομίλου Βασιλάκη, στοιχείο που εγγυάται την άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη σε ολόκληρη τη χώρα.