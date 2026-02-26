Το ελαφρύ επαγγελματικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα

Η αγορά των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων επέστρεψε το 2025 σε τροχιά ανάπτυξης, όμως πίσω από την αύξηση των ταξινομήσεων κρύβεται μια πραγματικότητα δύο ταχυτήτων: ισχυροί εταιρικοί στόλοι που κινούν τον όγκο και μικρές επιχειρήσεις που πιέζονται από το αυξημένο κόστος κτήσης και χρήσης. Το 2026 θα κριθεί στο αν αυτή η άνοδος μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό βάθος και αν η ηλεκτροκίνηση θα αυξήσει τη διείσδυσή της σε έναν χώρο που θεωρείται προνομιακός για αυτήν.

Η ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων / Light Commercial Vehicles [LCVs], έως 3,5 τόνους μικτό βάρος, έκλεισε το 2025 με 11.127 ταξινομήσεις, σημειώνοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με το 2024. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταδιακή σταθεροποίηση της αγοράς τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να πλησιάζει τα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση. Πλέον, το «ταβάνι» της αγοράς φαίνεται να διαμορφώνεται γύρω στις 10.000–11.000 μονάδες ετησίως, με την ανάπτυξη να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εταιρικές ανανεώσεις στόλων.

Πηγή: Maxus/Κωνσταντίνος Στέφας

Η δομή της ζήτησης παραμένει σαφώς προσανατολισμένη στο fleet, που αντιστοιχεί σε περίπου 77% των ταξινομήσεων. Οι μεγάλες εταιρίες διανομών, τα logistics και τα προγράμματα μακροχρόνιας μίσθωσης καθορίζουν τον όγκο. Παράλληλα, η αγορά είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένη: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη συγκεντρώνουν το 80% των ταξινομήσεων, με την Αττική μόνη της να απορροφά σχεδόν τα δύο τρίτα.

Σε επίπεδο κατασκευαστών, το 2025 ξεχώρισαν η Toyota και η Ford, που μαζί συγκεντρώνουν σχεδόν το μισό της αγοράς. Ακολουθεί ένα δεύτερο γκρουπ (Peugeot, Fiat, Citroën/DS, Volkswagen, Opel, Isuzu) με μικρές διαφορές μεταξύ τους και έντονο ανταγωνισμό κυρίως σε επίπεδο τιμής και συνολικού κόστους χρήσης.

Η αγορά κατανέμεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, με σαφείς διαφοροποιήσεις σε όγκο φόρτωσης και ωφέλιμο φορτίο:

Τα vanette & small vans αποτελούν την είσοδο στην κατηγορία. Ο όγκος φόρτωσης κυμαίνεται συνήθως από 2,5 έως 4,5 κυβικά μέτρα, ενώ το ωφέλιμο φορτίο βρίσκεται περίπου μεταξύ 600 και 1.000 κιλών. Πρόκειται για οχήματα σχεδιασμένα κυρίως για αστικές διανομές και μικρές επιχειρήσεις, όπου η ευελιξία και το χαμηλό λειτουργικό κόστος έχουν μεγαλύτερη σημασία από τη μέγιστη χωρητικότητα. Στα medium vans, που αποτελούν και τον κορμό της αγοράς, ο όγκος φόρτωσης κινείται περίπου από 5 έως 8 κυβικά μέτρα, με ωφέλιμο φορτίο από 1.000 έως 1.400 κιλά. Αυτή η κατηγορία συνδυάζει χωρητικότητα και διαχειρίσιμο κόστος κτήσης, εξυπηρετώντας εταιρίες courier, τεχνικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που χρειάζονται καθημερινά αυξημένη μεταφορική δυνατότητα χωρίς να περνούν στην «υπερβολή» των μεγάλων van. Τα large vans καλύπτουν τον επαγγελματία που χρειάζεται μέγιστο όγκο και αντοχή. Ο όγκος φόρτωσης εκτείνεται περίπου από 9 έως 17 κυβικά μέτρα, ενώ το ωφέλιμο φορτίο μπορεί να φτάσει από 1.300 έως και 2.000 κιλά, ανάλογα με την έκδοση και το μικτό βάρος. Είναι η κατηγορία που απευθύνεται σε μεταφορικές εταιρίες, σε κατασκευαστικούς κλάδους και σε εφαρμογές όπου ο όγκος αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής. Τα pick-up, αν και συχνά κατατάσσονται ξεχωριστά (καθώς συχνά αγοράζονται ως εναλλακτική των πλέον «σκληροτράχηλων» SUVs, έχουν σταθερό ρόλο στην ελληνική αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου. Η καρότσα τους προσφέρει ωφέλιμο φορτίο που συνήθως κυμαίνεται από 900 έως 1.200 κιλά, ενώ ο διαθέσιμος όγκος φόρτωσης (ανοικτής καρότσας) προσεγγίζει τα 1 έως 2 κυβικά μέτρα – αν και το βασικό ρόλο εδώ παίζει η ικανότητα μεταφοράς φορτίου αυξημένου βάρους και λιγότερο μεγάλου όγκου. Η χρήση τους είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε αγροτικές, εργοταξιακές και δημόσιες υπηρεσίες.

Πηγή: Maxus/Κωνσταντίνος Στέφας

Το μίγμα καυσίμου διαφοροποιείται ανά κατηγορία. Στα μικρά vans η ηλεκτροκίνηση έχει ήδη αποκτήσει διψήφιο ποσοστό, προσεγγίζοντας το 20%, καθώς το αστικό προφίλ χρήσης διευκολύνει τη φόρτιση και τη διαχείριση αυτονομίας. Στα medium vans τα ηλεκτρικά κινούνται κοντά στο 17%, ενώ στα large vans το diesel εξακολουθεί να κυριαρχεί με σαφή διαφορά, καθώς η απαίτηση για αυτονομία υπό φορτίο και συνεχόμενη χρήση δεν ευνοεί ακόμη τη μαζική μετάβαση σε BEV.

Για το 2026, η αγορά αναμένεται να κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα ή ελαφρώς υψηλότερα, εφόσον οι εταιρικές ανανεώσεις στόλων συνεχιστούν. Η ανάπτυξη, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τη συνολική οικονομική δραστηριότητα, το κόστος χρηματοδότησης και την τιμολογιακή πολιτική των κατασκευαστών. Η ηλεκτροκίνηση θα συνεχίσει να αυξάνεται κυρίως στα μικρά και μεσαία vans, ενώ στα μεγάλα οχήματα και στα pick-up η μετάβαση θα είναι πιο αργή.

Πηγή: Maxus/Κωνσταντίνος Στέφας

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι το ελαφρύ επαγγελματικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα δεν βρίσκεται σε φάση θεαματικής έκρηξης, αλλά σε φάση ελεγχόμενης ωρίμανσης. Η αγορά έχει βρει ένα νέο σημείο ισορροπίας, με ισχυρή εξάρτηση από τους στόλους και με σταδιακή, αλλά όχι βίαιη, τεχνολογική μετάβαση. Το ερώτημα για το 2026 δεν είναι αν θα πουληθούν μερικές εκατοντάδες οχήματα παραπάνω, αλλά αν η αγορά θα αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ποιοτικότερη ανανέωση στόλου.