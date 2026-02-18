40 χρόνια εμπειρίας, μετρήσιμα πλεονεκτήματα για τον επαγγελματία

Το μοντέρνο design δείχνει να συμβαδίζει με την υψηλή τεχνολογία που ενσωματώνει το Renault Trafic Van, που είναι μεν νέο μοντέλο, έρχεται όμως παράλληλα να προσφέρει την εμπειρία και τη γνώση που του έχουν προσφέρει 40 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Γι’ αυτό άλλωστε διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν το ιδανικό ως επαγγελματικό όχημα: μεγάλη μεταφορική ικανότητα, ευκολία διαμόρφωσης, ευρεία γκάμα εκδόσεων, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και αποδοτικοί κινητήρες. Και όλα αυτά συνεπάγονται πολύ συγκεκριμένα οφέλη για τον κάτοχο και τον χρήστη του.

Εξυπηρετώντας με συνέπεια τις ανάγκες των επαγγελματιών για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, το Renault Trafic Van αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα της ευρωπαϊκής αγοράς. Από το 1980 έως σήμερα, έχουν πωληθεί πάνω από 2,2 εκατομμύρια Trafic σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως, ένα στοιχείο που αποτυπώνει όχι μόνο την εμπορική του επιτυχία, αλλά κυρίως τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία της Renault στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2021 το Trafic κατέλαβε την 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη στην κατηγορία των μεσαίων vans, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως αξιόπιστου «εργαλείου δουλειάς».

Καθημερινός σύμμαχος του οδηγού

Στη σημερινή του μορφή, το Renault Trafic Van διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά με θερμικούς κινητήρες diesel, εστιάζοντας στη λειτουργικότητα, τη μεταφορική ικανότητα και το ελεγχόμενο κόστος χρήσης — τρία στοιχεία που παραμένουν καθοριστικά για επαγγελματίες και εταιρικούς στόλους. Καλύπτει δε με τον τρόπο αυτό πλήρως τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αγοραστών οι οποίοι αναζητούν ένα εργαλείο δουλειάς που είναι ταυτόχρονα πρακτικό αλλά και ευχάριστο στη χρήση του.

Στο πλαίσιο αυτό, στο σημερινό Trafic Van η καμπίνα έχει πλήρως ανασχεδιαστεί, με έμφαση στην εργονομία και την καθημερινή πρακτικότητα. Οι αποθηκευτικοί χώροι για μικροπράγματα φτάνουν συνολικά τα 88 λίτρα (19,7 λίτρα στην κεντρική κονσόλα, 14,6 λίτρα στις πόρτες και 54 λίτρα κάτω από την έδρα του καθίσματος), ενώ σε ορισμένες εκδόσεις, το ντουλαπάκι έχει αντικατασταθεί από το συρτάρι «EasyLife», του οποίου ο έξυπνος μηχανισμός ανοίγματος δίνει πρόσβαση στον οδηγό σε έναν χώρο 6,6 λίτρων. Ανάλογα δε με την έκδοση, το σύστημα πολυμέσων Renault EASY LINK με οθόνη 8 ιντσών προσφέρει συνδεσιμότητα με Android Auto και Apple CarPlay.

Αριθμοί που έχουν σημασία

Το Trafic Van προσφέρεται σε δύο μήκη αμαξώματος και αντίστοιχα δύο ύψη. Το πλάτος του αμαξώματος ανέρχεται σε 1.956 mm (χωρίς καθρέπτες), ενώ το συνολικό ύψος διαμορφώνεται στα 1.967 mm για τη χαμηλή οροφή (Η1) και έως 2.498 mm για την υψηλή (Η2), καλύπτοντας τόσο αστικές όσο και πιο απαιτητικές μεταφορικές ανάγκες. Οι διαστάσεις αυτές τοποθετούν το Trafic στο κέντρο της μεσαίας κατηγορίας των van, προσφέροντας τον ιδανικό συνδυασμό ευελιξίας και ωφέλιμου χώρου και επιτρέποντας την προσαρμογή του οχήματος στο είδος της εργασίας, με βάση τρεις εκδόσεις:

L1H1 μήκος 5.080mm ύψος 1,971

L2H1 μήκος 5.480mm ύψος 1,967

L2H2 μήκος 5.480mm ύψος 2.498

Όσο για τη μεταφορική ικανότητα, αυτή αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του Trafic Van. Ανάλογα λοιπόν με το μήκος αμαξώματος, ο όγκος φόρτωσης κυμαίνεται από 5,8 m³ έως 8,9 m³ στην έκδοση κλειστού van.

Το μήκος χώρου φόρτωσης ξεκινά από 2.537 mm στην έκδοση αμαξώματος L1 και φτάνει έως 4.150 mm στην L2, όταν αξιοποιείται η θυρίδα φόρτωσης μεγάλου μήκους στο διαχωριστικό της καμπίνας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το μέγιστο εσωτερικό πλάτος ανέρχεται σε 1.662 mm, ενώ το πλάτος μεταξύ των θόλων είναι 1.268 mm, επιτρέποντας την τοποθέτηση ευρωπαλέτας, στοιχείο κρίσιμο για επαγγελματίες διανομών και logistics. Παράλληλα, το εσωτερικό ύψος του χώρου φόρτωσης φτάνει τα 1.387 mm, διευκολύνοντας την τοποθέτηση ραφιών και εξοπλισμού.

Ανάλογα τώρα με την έκδοση και το μικτό βάρος, το ωφέλιμο φορτίο του Renault Trafic Van κυμαίνεται από 1.000 kg έως και 1.200 kg, τιμές που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών επαγγελματικών χρήσεων. Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης (552 mm), το οποίο περιορίζει την καταπόνηση του οδηγού και επιταχύνει τις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, ιδιαίτερα σε αστικά δρομολόγια με συχνές στάσεις.

Οικονομικοί κινητήρες

Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει μονάδες που προσφέρουν τη δέουσα ισχύ και με ασυναγώνιστη οικονομία. Πρόκειται για τον τετρακύλινδρο ντίζελ 2.0 Blue dCi, πιστοποιημένο κατά Euro 06Χ που προσφέρεται σε τρία επίπεδα ισχύος:

α. dCi 110 με 110 ίππους,

β. dCi 130 με 130 ίππους

γ. dCi 150 με 150 ίππους

Οι εκδόσεις των 110 και 130 ίππων συνδυάζονται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην πιο οικονομική εκδοχή κινητήρα (dCi 110), η μέση κατανάλωση WLTP διαμορφώνεται περίπου στα 5,7-7,4 l/100 km. Με μια ενδεικτική τιμή πετρελαίου κίνησης 1,54 €/λίτρο, το κόστος καυσίμου αντιστοιχεί σε περίπου 8,7 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για επαγγελματίες με υψηλό ετήσιο χιλιομετρικό φόρτο.

Όλα αυτά τα απολύτως μετρήσιμα πλεονεκτήματα προσφέρονται σε προσιτές τιμές, που ξεκινούν από τα 42.500 € (ΛΤΠΦ: 31.716 €) για το Trafic L1H1 T27 Blue dCi 110 και φτάνουν μέχρι τα 45.500 € για το Trafic L2H2 T29 Blue dCi 150 (ΛΤΠΦ: 33.955 €). Ενώ επιπλέον πλεονέκτημα αποτελεί η πενταετής εργοστασιακή εγγύηση που καλύπτει το όχημα.