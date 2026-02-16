Όταν η απόδοση συναντά την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες του επαγγελματία

Με τρία επαγγελματικά μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες και τύπους χρήσης, η Fiat Professional διαμορφώνει μια πληρέστατη γκάμα που περιλαμβάνει και πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις και μπορεί να καλύψει επαγγελματίες με πολύ διαφορετικές απαιτήσεις. Από τις απλές καθημερινές μεταφορές έως τις πιο απαιτητικές που απαιτούν και ειδικές υπερκατασκευές, η προσέγγιση της μάρκας βασίζεται στη λειτουργικότητα και στην προσαρμοστικότητα.

Βασικό προσόν των μοντέλων της Fiat Professional αποτελεί το γεγονός ότι ο επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός μεγάλου πλήθους συνδυασμών κινητήρων και αμαξωμάτων, που επιτρέπουν μάλιστα και προσαρμογές στο εκάστοτε προφίλ χρήσης. Και ενώ οι αποδοτικοί κινητήρες diesel παραμένουν ο βασικός πυλώνας των επαγγελματικών Fiat, συνδυάζοντας την αντοχή με τη χαμηλή κατανάλωση, οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις στις οποίες διατίθενται όλα ανεξαιρέτως τα επαγγελματικά Fiat εντάσσονται αρμονικά στην γκάμα της μάρκας. Προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές για αστικά κέντρα και επιχειρήσεις που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο περιβαλλοντικό προφίλ και το χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Παράλληλα, τα μοντέλα Fiat Professional ενσωματώνουν έξυπνες λύσεις πρακτικότητας – χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, εργονομική καμπίνα, ευέλικτες διαμορφώσεις – που βελτιώνουν την καθημερινότητα του οδηγού. Στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας συνεισφέρουν και οι εμπορικές προτάσεις της μάρκας, με προνομιακό επιτόκιο 3,9%, εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

Fiat Doblo

Το Doblo αποτελεί την είσοδο της Fiat Professional στην κατηγορία των επαγγελματικών, με συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις για μεγάλη ευελιξία, αλλά και πλήρως ανταγωνιστικές μεταφορικές δυνατότητες που συνδυάζονται με υψηλή χρηστικότητα. Διατίθεται σε δύο μήκη αμαξώματος (4.401 mm και 4.751 mm), επιτρέποντας καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αστικής διανομής και των τεχνικών επαγγελμάτων.

Ο χώρος φόρτωσης φτάνει έως τα 4,4 m³, ενώ το ωφέλιμο φορτίο τα 916 kg, ανάλογα με την έκδοση. Η διαμόρφωση Magic Cargo αυξάνει το ωφέλιμο μήκος φόρτωσης στα 3,44 m, διευκολύνοντας τη μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει έναν αποδοτικό πετρελαιοκινητήρα 1.5 σε διαφορετικές εκδόσεις ισχύος (έως 130 ίππους), με χαμηλή κατανάλωση της τάξης των 5–6 lit./100 km (WLTP), στοιχείο κρίσιμο για επαγγελματίες που «μαζεύουν» πολλά χιλιόμετρα κατά τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, διαθέσιμη είναι και ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου, το E-Doblo, με ισχύ 136 ίππους και αυτονομία έως 330 km (WLTP), να προσφέρει χαμηλό κόστος χρήσης, αλλά και πλήρη πρόσβαση σε ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας χάρη στους μηδενικούς ρύπους, χωρίς απώλεια ωφέλιμου χώρου.

Fiat Scudo

Τον βέλτιστο συνδυασμό ικανότητας φόρτωσης και ευελιξίας έρχεται να προσφέρει το Scudo, το οποίο καλύπτει το κενό ανάμεσα στα compact και στα μεγάλα van, απευθυνόμενο σε επαγγελματίες που χρειάζονται μεγάλη χωρητικότητα χωρίς υπερβολικές εξωτερικές διαστάσεις. Και αυτό βοηθά ποικιλοτρόπως στο έργο του τον επαγγελματία – π.χ. με το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και τις πλευρικές συρόμενες πόρτες να διευκολύνουν τις φορτο-εκφορτώσεις.

Διατίθεται σε δύο μήκη αμαξώματος (4.960 mm και 5.310 mm), με ωφέλιμο όγκο φόρτωσης έως 6 m³. Το ωφέλιμο φορτίο στις θερμικές εκδόσεις μπορεί να ξεπεράσει τα 1.400 kg, καθιστώντας το κατάλληλο για μεταφορές μεσαίου όγκου. Οι diesel κινητήρες 1.5 και 2.0 λίτρων συνδυάζουν την επαρκή ισχύ (ισχύ 120 έως 145 hp) με τη «συγκρατημένη» κατανάλωση, καθιστώντας το Scudo ιδανικό για μικτού τύπου διαδρομές.

Σημειώστε ότι το Scudo διατίθεται και στην ηλεκτρική έκδοση E-Scudo με ισχύ 136 hp, αυτονομία έως 330 km (WLTP) και ωφέλιμο φορτίο 900 kg, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να καλύψει και επαγγελματικές ανάγκες μεσαίας κλίμακας.

Σημειώστε ότι το χαρισματικό αυτό μοντέλο διατίθεται και σε έκδοση για μεταφορά προσώπων: πρόκειται για το 9θέσιο Scudo Combi, που εφοδιάζεται με κινητήρα diesel 180 hp, 8-άρι αυτόματο κιβώτιο AT8 και διατίθεται σε ανταγωνιστική τιμή (46.990€).

Fiat Ducato

Στην κορυφή της γκάμας της Fiat Professional βρίσκεται το Ducato, ένα μοντέλο που αποτελεί – διαχρονικά – σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεγάλων ελαφρών επαγγελματικών. Διατίθεται σε πολλούς συνδυασμούς μήκους και ύψους, με μέγιστο μήκος 6.363 mm, καλύπτοντας κατά περίπτωση ανάγκες μεταφοράς φορτίου είτε μεγάλου όγκου είτε μεγάλου βάρους.

Ο ωφέλιμος όγκος φόρτωσης φτάνει τα 17 m³, ενώ το ωφέλιμο φορτίο υπερβαίνει τα 1.300 kg, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εκδόσεις chassis-cab, που λειτουργούν ως βάση για υπερκατασκευές (ψυγεία, ανατρεπόμενα, ειδικά οχήματα).Η γκάμα περιλαμβάνει κινητήρες diesel 2.2 λίτρων, με διαφορετικές αποδόσεις, σχεδιασμένους για αντοχή, υψηλή ροπή και χαμηλή κατανάλωση για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Σημειώστε ότι και στην περίπτωση του Ducato υπάρχει πλήρως ηλεκτρική έκδοση. Ο λόγος για το E-Ducato, που φέρνει την ηλεκτροκίνηση στις σχετικά πιο βαριές μεταφορές (στον χώρο των ελαφρών επαγγελματικών πάντα). Διαθέτει αυτονομία έως 420 km (WLTP), αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα μεγάλα επαγγελματικά μπορούν να ακολουθήσουν το ρεύμα της ενεργειακής μετάβασης χωρίς ουσιαστικούς συμβιβασμούς στη χρηστικότητα.

Pack Tecnico: εξοπλισμός προσαρμοσμένος στη βαριά καθημερινή χρήση

Το Pack Tecnico της Fiat Professional απευθύνεται σε επαγγελματίες που αξιοποιούν το όχημα στο όριο των δυνατοτήτων του και περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις με άμεσο όφελος στην αντοχή και στη χρηστικότητα.

Ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, το πακέτο περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας προστατευτικές επενδύσεις στο χώρο φόρτωσης, ενισχυμένες αναρτήσεις για μεγάλη αντοχή σε πλήρες φορτίο, εφεδρικό τροχό κανονικού μεγέθους, infotainment έως 10΄΄ με Apple Car Play και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και άλλες επιλογές εξοπλισμού προσανατολισμένες στην ασφάλεια, την άνεση και την πρακτικότητα.

Δείτε περισσότερα για τη γκάμα της Fiat Professional κάνοντας κλικ εδώ