Ford E-Transit Courier & E-Tourneo Courier: Περισσότερα χιλιόμετρα, ίδιος χρόνος φόρτισης

Η Ford αυξάνει τη χωρητικότητα μπαταρίας στα ηλεκτρικά Courier, ανεβάζει την αυτονομία έως τα 334 km και διατηρεί τους χρόνους ταχείας φόρτισης κάτω από τα 30 λεπτά. Ενισχυμένη συνδεσιμότητα 5G, pre-conditioning και χαμηλότερες ανάγκες συντήρησης διαμορφώνουν ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο για επαγγελματίες και οικογένειες.

Η αναβάθμιση των αμιγώς ηλεκτρικών E-Transit Courier και E-Tourneo Courier δεν περιορίζεται σε μια απλή αύξηση χωρητικότητας μπαταρίας. Το ουσιαστικό στοιχείο είναι ότι η μεγαλύτερη αυτονομία δεν συνοδεύεται από μεγαλύτερους χρόνους φόρτισης — μια παράμετρος που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή χρήση.

E-Transit Courier: Έως 334 km και 114 km σε 10 λεπτά

Στο επαγγελματικό E-Transit Courier, η μπαταρία αυξάνεται από 43 σε 46 kWh, με την αυτονομία να φτάνει πλέον έως τα 334 km (WLTP). Πρόκειται για βελτίωση περίπου 10%, που στην πράξη σημαίνει λιγότερες στάσεις για φόρτιση και μεγαλύτερη ευελιξία στον ημερήσιο προγραμματισμό δρομολογίων.

Παρά τη μεγαλύτερη μπαταρία, η ταχεία φόρτιση παραμένει χρονικά στα ίδιο επίπεδα: σε φορτιστή DC 100 kW, προστίθενται έως 114 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, ενώ το 10–80% ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Σε φόρτιση AC, το 10–80% απαιτεί λίγο πάνω από 3 ώρες με παροχή 11 kW και λιγότερο από 5 ώρες με 7,4 kW — χρόνοι που επιτρέπουν πλήρη επαναφόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από την άλλη πλευρά, ο επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το όχημά του ως πηγή ενέργειας για τα εργαλεία του, αφού το σύστημα Pro Power Onboard ισχύος 400 W δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας ηλεκτρικών εργαλείων μέσω πρίζας 230V στην καμπίνα. Παράλληλα, η λειτουργία pre-conditioning βελτιστοποιεί τη θερμοκρασία καμπίνας και μπαταρίας κατά τη φόρτιση, διατηρώντας την αυτονομία για κίνηση.

Τέλος, η ενσωμάτωση ταχύτερου μόντεμ 5G αναβαθμίζει τη συνδεσιμότητα, ενώ η συνεργασία της Ford Pro με την Electroverse εξασφαλίζει πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000.000 σημεία φόρτισης στην Ευρώπη, με δυνατότητα ελέγχου διαθεσιμότητας και κόστους μέσω εφαρμογής.

E-Tourneo Courier: 320 km και καθημερινή ευελιξία

Το επιβατικό E-Tourneo Courier φτάνει πλέον έως τα 320 km αυτονομίας (WLTP), τιμή που καλύπτει άνετα τις ανάγκες αρκετών ημερών μετακινήσεων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην ταχεία φόρτιση DC 100 kW, 10 λεπτά αρκούν για προσθήκη άνω των 100 km αυτονομίας, ενώ το 10–80% απαιτεί λιγότερο από 30 λεπτά. Σε AC 11 kW, η ίδια διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγο περισσότερο από 3 ώρες.

Η πρακτικότητα παραμένει βασικό χαρακτηριστικό: συρόμενες πίσω πόρτες, δύο βάσεις Isofix, κρυφό αποθηκευτικό χώρο στον χώρο αποσκευών και frunk κάτω από το εμπρός καπό για καλώδια ή μικροαντικείμενα. Με αναδίπλωση καθισμάτων, μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα μήκους άνω του 1,4 m.

Το One-Pedal Drive διευκολύνει την κίνηση στην πόλη, αυξάνοντας την ανάκτηση ενέργειας, ενώ το τακτικό σέρβις προβλέπεται κάθε δύο χρόνια ανεξαρτήτως χιλιομέτρων , μειώνοντας το κόστος χρήσης.

Η ουσία της αναβάθμισης

Η Ford δεν άλλαξε τον χαρακτήρα των Courier· ενίσχυσε τα σημεία που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή εμπειρία: περισσότερα χιλιόμετρα ανά φόρτιση, σταθερά γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας, βελτιωμένη συνδεσιμότητα και περιορισμένες ανάγκες συντήρησης.

Για τον επαγγελματία, το κέρδος αποτυπώνεται σε λιγότερο χρόνο εκτός λειτουργίας και καλύτερο έλεγχο κόστους. Για την οικογένεια, σε μεγαλύτερη αυτονομία με απλή διαχείριση φόρτισης.

Σε μια κατηγορία όπου η πρακτικότητα προηγείται της εντύπωσης, η αναβάθμιση είναι ουσιαστική — και μετριέται σε χιλιόμετρα.