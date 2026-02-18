Από το last mile έως τις «απαιτητικές» μεταφορές: Η Citroën έχει τη λύση…

Μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ευέλικτες γκάμες επαγγελματικών οχημάτων της αγοράς, ικανή να καλύψει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα αναγκών - από την αστική μικροδιανομή και το last mile, έως τις μεταφορές μεγάλου όγκου και βάρους - διαθέτει σήμερα η Citroën. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα μεγέθη και τις διαμορφώσεις, αλλά επεκτείνεται και στις τεχνολογίες κίνησης, καθώς κάθε επαγγελματικό Citroën διατίθεται με τουλάχιστον μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Δίνοντας έμφαση στη χρηστικότητα, την άνεση και το χαμηλό κόστος χρήσης, η Citroën προσεγγίζει τον επαγγελματία προσφέροντας λύσεις, με λογική εργαλείου και όχι βιτρίνας, που προσαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες δουλειάς. Από το υπερ-συμπαγές Ami Van μέχρι το μεγάλων διαστάσεων Jumper, κάθε πρόταση έχει σαφή ρόλο και ξεκάθαρο προσανατολισμό.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι επαγγελματικές μεταφορές επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από το κόστος ενέργειας, τους περιορισμούς εκπομπών και τις απαιτήσεις πρόσβασης στα αστικά κέντρα, η ύπαρξη εναλλακτικών μορφών κίνησης παύει να είναι προαιρετική. Η Citroën ενσωματώνει την ηλεκτροκίνηση όχι ως μεμονωμένη πρόταση, αλλά ως οργανικό μέρος της επαγγελματικής της γκάμας, επιτρέποντας στον επαγγελματία να επιλέξει όχημα με βάση αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες του και όχι τους όποιους τοπικούς περιορισμούς. Παράλληλα, η προσοχή στη συνολική εμπειρία χρήσης και στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) παραμένει σταθερός άξονας της στρατηγικής της γαλλικής εταιρίας που διαχρονικά έχει ταυτίσει το όνομά της με την καινοτομία.

Citroën Ami Van

Η πιο μικρή και εξειδικευμένη πρόταση της γκάμας απευθύνεται ξεκάθαρα στο αστικό περιβάλλον. Το Ami Van, αμιγώς ηλεκτρικό, έχει μήκος 2.410 mm, γεγονός που του επιτρέπει να κινηθεί και να σταθμεύσει εκεί όπου τα συμβατικά επαγγελματικά δεν χωρούν. Ο κλειστός χώρος φόρτωσης προσφέρει αποθηκευτικό χώρο 400 λίτρων, που είναι απολύτως επαρκής για μικροδιανομές τελευταίου χιλιομέτρου. Η ηλεκτρική του αυτονομία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες καθημερινής αστικής χρήσης, καθιστώντας το Ami Van ένα απολύτως στοχευμένο εργαλείο για συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές.

Citroën C3 Van & ë-C3 Van

Το C3 Van τοποθετείται στο όριο μεταξύ επιβατικού και ελαφρού επαγγελματικού, προσφέροντας συμπαγείς διαστάσεις και πρακτικότητα. Το μήκος του αμαξώματος είναι 4.015 mm και το μεταξόνιο 2.540 mm, στοιχεία που εξασφαλίζουν ευελιξία στην πόλη και άνεση στην καθημερινή χρήση. Ο χώρος φόρτωσης προσφέρει ωφέλιμο όγκο έως 1,06 m³, καλύπτοντας ανάγκες μεταφοράς εξοπλισμού, εργαλείων και ελαφρού εμπορεύματος.

Το Citroën C3 Van διατίθεται με τον βενζινοκινητήρα 1.2 PureTech ισχύος 100 ίππων, καθώς και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση ë-C3 Van με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων και αυτονομία έως 323 km (WLTP). Η τελευταία ενισχύει τον αστικό χαρακτήρα του μοντέλου επιτρέποντας καθημερινή επαγγελματική χρήση χωρίς άγχος φόρτισης, ενώ η ύπαρξη θερμικής έκδοσης προσφέρει εναλλακτική για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και εκτός αστικού περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας απολαμβάνει άνεση και εξοπλισμό επιπέδου επιβατικού αυτοκινήτου.

Citroën Berlingo Van

Το Berlingo Van αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς στην κατηγορία των compact επαγγελματικών και η τρέχουσα γενιά συνεχίζει την ίδια φιλοσοφία. Διατίθεται σε δύο μήκη αμαξώματος, με συνολικό μήκος 4.403 mm στη βασική και 4.753 mm στη «μακριά» έκδοση, ενώ το μεταξόνιο φτάνει έως τα 2.975 mm. Ο ωφέλιμος όγκος φόρτωσης αγγίζει τα 4,4 m³, με ωφέλιμο φορτίο έως 1.000 kg, ανάλογα με την έκδοση.

Το Berlingo Van προσφέρεται με δύο κινητήρες ντίζελ (BlueHDi 100 hp [με κατανάλωση μόλις 5,3 lit./100 km] & BlueHDi 130 hp, με επιλογή αυτόματου ή χειροκίνητο κιβωτίου), ενώ υπάρχει και πλήρως ηλεκτρική έκδοση ë-Berlingo Van με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης 136 hp με αυτονομία έως 330 km (WLTP). Η εργονομία της καμπίνας, τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® και οι έξυπνες λύσεις φόρτωσης ενισχύουν τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του Berlingo Van, καθιστώντας το ολοκληρωμένο εργαλείο καθημερινής εργασίας.

Σημαντικό πλεονέκτημα του Berlingo Van αποτελεί η πληθώρα διαθέσιμων εκδόσεων και διαμορφώσεων, που επιτρέπουν την προσαρμογή του στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Από αστικές διανομές και τεχνικά επαγγέλματα έως μικρές μεταφορικές εργασίες, το μοντέλο προσφέρει λύσεις χωρίς ανάγκη συμβιβασμών. Η σωστή εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου και η εργονομία της καμπίνας συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της κόπωσης σε πολύωρη χρήση.

Citroën Jumpy

Το Jumpy απευθύνεται σε επαγγελματίες που χρειάζονται αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς χωρίς να φτάνουν στις διαστάσεις ενός μεγάλου van. Διατίθεται σε δύο μήκη αμαξώματος, 4.983 mm και 5.333 mm, με αντίστοιχα μεταξόνια που εξασφαλίζουν λειτουργικό χώρο και σταθερότητα. Ο ωφέλιμος όγκος φόρτωσης φτάνει έως 6,6 m³, ενώ το ωφέλιμο φορτίο μπορεί να ξεπεράσει τα 1.400 kg, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Το Citroën Jumpy διατίθεται με επιλογές κινητήρων ντίζελ, 1.5 BlueHDi 120 hp και 2.2 BlueHDi 150 hp με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο, ενώ υπάρχει και πλήρως ηλεκτρική έκδοση ë-Jumpy με 136 ίππους και αυτονομία έως 355 km (WLTP), διατηρώντας ακέραιες τις δυνατότητες φόρτωσης, στοιχείο κρίσιμο για επαγγελματική χρήση. Με ισορροπία ανάμεσα σε όγκο, διαστάσεις και ευχρηστία, το Jumpy καλύπτει αποτελεσματικά μεταφορές μεσαίου όγκου.

Η φιλοσοφία του Jumpy εστιάζει στην ισορροπία μεταξύ εξωτερικών διαστάσεων και ωφέλιμου χώρου, στοιχείο κρίσιμο για επαγγελματίες που κινούνται συχνά σε μικτούς κύκλους, εντός και εκτός πόλης. Η δυνατότητα επιλογής μήκους επιτρέπει καλύτερη προσαρμογή στον εκάστοτε ρόλο, ενώ το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης διευκολύνει την καθημερινή εργασία, ειδικά σε εφαρμογές με συχνές φορτοεκφορτώσεις.

Citroën Jumper

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Jumper, σχεδιασμένο για βαριές μεταφορές και εξειδικευμένες επαγγελματικές εφαρμογές. Διατίθεται σε πολλαπλά μήκη και ύψη αμαξώματος, με συνολικό μήκος που φτάνει έως 6.363 mm, ωφέλιμο όγκο φόρτωσης έως 17 m³ και ωφέλιμο φορτίο που ξεπερνά τα 1.800 kg, καθιστώντας το κατάλληλο για μεταφορικές εταιρείες και επαγγελματικές μετατροπές ειδικού σκοπού.

Παράλληλα, το Jumper λειτουργεί ως βάση για πλήθος ειδικών μετατροπών, από ψυγεία και ανατρεπόμενα έως ειδικά οχήματα υπηρεσιών. Η δομή και οι διαθέσιμες εκδόσεις πλαισίου διευκολύνουν την προσαρμογή σε εξειδικευμένες χρήσεις, καθιστώντας το ένα από τα πιο ευέλικτα μεγάλα επαγγελματικά οχήματα της κατηγορίας του.

Το Jumper είναι διαθέσιμο με τον πετρελαιοκινητήρα BlueHDi 2.2 (σε διάφορα επίπεδα ισχύος: 120 και 140 hp), συνδυασμένο με 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο και σύστημα stop & start. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση ë-Jumper διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 278 ίππων και προσφέρει αυτονομία έως 370 km (WLTP), αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα μεγάλα επαγγελματικά μπορούν πλέον να ενταχθούν στην ηλεκτρική μετάβαση χωρίς ουσιαστικούς συμβιβασμούς στη χρηστικότητα.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η επαγγελματική γκάμα της Citroën δεν βασίζεται σε μία «ναυαρχίδα», αλλά σε ένα πλήρες οικοσύστημα οχημάτων, όπου κάθε μοντέλο έχει ξεκάθαρο ρόλο. Με πλήρη εξηλεκτρισμό, πολλαπλές διαμορφώσεις και έμφαση στην καθημερινή χρηστικότητα, απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν λύσεις ουσίας και όχι απλώς ένα όχημα με σήμα van.