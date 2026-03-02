H δεύτερη γενιά αυτού του SUV ποντάρει πολύ στην τεχνολογία της

Η είδηση στην περίπτωση του νέου Volkswagen T-Roc, δεν είναι ότι λόγω μεγέθους τοποθετείται στο άνω άκρο της κατηγορίας B-SUV, στην οποία η γερμανική εταιρία έχει να παραθέσει ακόμα δύο μοντέλα. Η είδηση είναι ότι πρόκειται για ένα μοντέλο που επιχειρεί να πείσει τον υποψήφιο αγοραστή με την τεχνολογία που προσφέρει, υπενθυμίζοντας και κάποιες βασικές αρετές που προκύπτουν από διαχρονικές μηχανολογικές αξίες.

Με τιμή εκκίνησης 28.590 ευρώ, το νέο Volkswagen T-Roc δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «φθηνό». Οι άνθρωποι της Volkswagen, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια σωστή τιμή, καθώς πίσω της υπάρχει τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες και ακριβότερες κατηγορίες. Στην πρόσφατη μάλιστα δημοσιογραφική παρουσίαση δεν δίστασαν να αναλύσουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά, εμβαθύνοντας μηχανολογικό υπόβαθρο του νέου μοντέλου – με τρόπο που ομολογουμένως είχαμε καιρό να δούμε – αλλά χωρίς να ξεχνούν και το τι καινούριο υπάρχει στον τομέα των ηλεκτρονικών βοηθημάτων με τα οποία αυτά εφοδιάζεται. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή.

Το νέο T-Roc βασίζεται στην πλατφόρμα MQB evo, μια εξέλιξη της γνωστής σπονδυλωτής αρχιτεκτονικής του Ομίλου, η οποία διαθέτει αυξημένη στρεπτική ακαμψία – η Volkswagen αναφέρει τιμή που φτάνει τα 18.000 Nm. Κάτι που θεωρητικά μεταφράζεται σε πιο στιβαρό αμάξωμα, καλύτερη απόσβεση κραδασμών και μεγαλύτερη ακρίβεια στο τιμόνι. Ενώ στην πράξη, μπορεί κανείς να μιλήσει για μια συνολική αίσθηση κύλισης πιο «δεμένη», τουλάχιστον αυτό αποκομίσαμε στο πλαίσιο του σύντομου test drive που συνόδευσε την παρουσίαση του μοντέλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επιλογή πίσω ανάρτησης πολλαπλών συνδέσμων σε όλες τις εκδόσεις, ανεξαρτήτως ισχύος. Σε μια κατηγορία όπου συχνά συναντάμε ημιάκαμπτους άξονες, η συγκεκριμένη λύση αυξάνει το κόστος, αλλά βελτιώνει τον έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος και την συνολικά την ευστάθειά του.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το μήκος έχει αυξηθεί κατά περίπου 12 εκατοστά, γεγονός που οδήγησε σε μεγαλύτερους χώρους. Ο χώρος αποσκευών φτάνει πλέον τα 475 λίτρα και είναι από τους μεγαλύτερους της κατηγορίας. Παράλληλα, τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται σε αναλογία 60:40, δημιουργώντας (σε συνδυασμό με το δάπεδο διπλής θέσης) επίπεδο χώρο για μεγαλύτερα αντικείμενα.

Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση είναι εμφανής. Μαλακές επιφάνειες στο ταμπλό και στις επενδύσεις θυρών, νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων και κεντρική οθόνη infotainment έως 13 ιντσών συνθέτουν ένα περιβάλλον που πλησιάζει περισσότερο τη C-κατηγορία παρά τα κλασικά B-SUV. Για πρώτη φορά διατίθεται Head-Up Display, ενώ το λογισμικό υποστηρίζει over-the-air αναβαθμίσεις.

Η γκάμα του νέου μοντέλου βασίζεται σε έναν τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου, ο οποίος προσφέρεται σε δύο επίπεδα ισχύος, 116 PS και 150 PS. Λειτουργεί δε αυτός με βάση τον κύκλο Miller και ενσωματώνει τεχνολογίες όπως σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων “ACTplus” και υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας (VTG). Σε συνδυασμό με το ήπια υβριδικό σύστημα 48V, επιτυγχάνεται ανάκτηση ενέργειας, υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση και λειτουργία coasting με σβηστό κινητήρα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι τιμές κατανάλωσης WLTP κινούνται στο εύρος 5,5–6,0 l/100 km, με αντίστοιχα χαμηλές εκπομπές CO₂, στοιχείο που έχει σημασία και για εταιρικούς χρήστες.

Η γκάμα λοιπόν ξεκινά με τον 1.5 eTSI mild hybrid 48V, που στην έκδοση των 116 PS αποδίδει 220 Nm ροπής και δίνει τη δυνατότητα στο νέο T-Roc να πραγματοποιεί τα γνωστά 0-100 km/h σε 10,6 δευτερόλεπτα.

Η ισχυρότερη εκδοχή των 150 PS ανεβάζει τη ροπή στα 250 Nm και μειώνει τον χρόνο στα 8,9 δευτερόλεπτα. Και στις δύο περιπτώσεις, το κιβώτιο είναι DSG διπλού συμπλέκτη, στοιχείο που επίσης επηρεάζει το κόστος, αλλά συμβάλλει στην ομαλότητα και στην αποδοτικότητα.

Στον τομέα της ασφάλειας και των συστημάτων υποβοήθησης, το νέο T-Roc εξοπλίζεται με Travel Assist, προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία stop & go, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αυτόνομο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, καθώς και Park Assist με ημιαυτόματο παρκάρισμα. Η ψηφιακή αρχιτεκτονική της MQB evo επιτρέπει ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και πιο ομαλή συνεργασία των συστημάτων, κάτι που γίνεται αντιληπτό στην πράξη.

Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού: Trend, Life, Style και R-Line. Η βασική Trend των 116 PS ξεκινά από 28.590 ευρώ, ενώ η κορυφαία R-Line των 150 PS φτάνει τις 35.990 ευρώ. Στις ενδιάμεσες εκδόσεις συναντάμε ζάντες έως 19 ιντσών, matrix LED προβολείς, σπορ ανάρτηση και πιο δυναμική αισθητική. Η Kosmocar εκτιμά ότι περίπου το 65% των πωλήσεων θα αφορά την έκδοση των 116 PS και το υπόλοιπο 35% την ισχυρότερη εκδοχή του μοντέλου.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το T-Roc δεν στη χαμηλότερη προσφορά, αλλά στην αξία της συνολικής πρότασης. Πλατφόρμα τελευταίας γενιάς, πολυπλοκότερη ανάρτηση, ήπια υβριδική τεχνολογία, DSG, εκτενής ψηφιακός εξοπλισμός και συστήματα υποβοήθησης συνθέτουν ένα πακέτο που εξηγεί το κόστος. Σημειώστε ότι στις αρχές του 2027 αναμένεται και η πλήρως υβριδική έκδοση (θα είναι το πρώτο πλήρως υβριδικό μοντέλο στην ιστορία της Volkswagen) η οποία θα διευρύνει τη γκάμα του μοντέλου, ενισχύοντας τη θέση του στην αγορά.