SEAT S.A.: Ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025, αν η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιέζει…

Παρά τις ισχυρές πιέσεις στην κερδοφορία, λόγω του κόστους μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση και των εξωτερικών πιέσεων της αγοράς, η SEAT S.A. έκλεισε το 2025 με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών στην ιστορία της. Η εταιρεία παρουσίασε νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, με βασικό ορόσημο το λανσάρισμα του ηλεκτρικού CUPRA Raval.

Η SEAT S.A. (SEAT & CUPRA) ολοκλήρωσε μια χρονιά ανθεκτικότητας και μετασχηματισμού, παρουσιάζοντας παράλληλα έναν σαφή οδικό χάρτη για βιώσιμη ανάπτυξη, με αφετηρία το λανσάρισμα του CUPRA Raval.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον, η SEAT S.A. παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Παρά τον υψηλότερο κύκλο εργασιών στην ιστορία της, η κερδοφορία επηρεάστηκε από τα υψηλά αρχικά κόστη της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Στην εικόνα αυτή προστέθηκαν και απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα, το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το αυξημένο κόστος προϊόντων και οι αντισταθμιστικοί δασμοί για το CUPRA Tavascan.

Μετά από μια χρονιά έντονων προκλήσεων, η SEAT S.A. παρουσίασε έναν σαφή οδικό χάρτη για βιώσιμη ανάπτυξη, με βασικό ορόσημο την επικείμενη άφιξη του CUPRA Raval, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της και την αρχή μιας νέας εποχής για την εταιρεία.

Παρά τις προκλήσεις του κλάδου, η SEAT S.A. κατέγραψε κύκλο εργασιών-ρεκόρ ύψους 15,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε κυρίως στις παραδόσεις της εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 586.300 αυτοκίνητα, καταγράφοντας επίσης αύξηση 5,1%.

Η ισχυρή ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων μοντέλων, με αύξηση 62,9% στα PHEV και 65,9% στα BEV, αποτελεί ενθαρρυντικό αποτέλεσμα της στρατηγικής της εταιρείας για την ηλεκτροκίνηση και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση με τους στόχους εκπομπών CO₂.

Ταυτόχρονα, οι εξωτερικές πιέσεις και τα απρόβλεπτα αρνητικά γεγονότα επηρέασαν το λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στο μέλλον της, με στόχο να μετατρέψει τις εγκαταστάσεις της στο Martorell σε έναν σύγχρονο κόμβο παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ικανό να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή στην Ευρώπη.

Με συνολικές επενδύσεις ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2020, το 2025 αποτέλεσε την κορύφωση αυτού του επενδυτικού κύκλου, με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ να επενδύονται σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) και Έρευνα & Ανάπτυξη. Οι επενδύσεις αυτές επηρέασαν τις καθαρές ταμειακές ροές της εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε -431 εκατομμύρια ευρώ.

ΣΑΦΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η SEAT S.A παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της εταιρείας και έχει καθορίσει έναν σαφή οδικό χάρτη για την επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία υλοποιεί ένα Πρόγραμμα Απόδοσης που βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες και θα ενισχύσει τη λειτουργική αποδοτικότητα, βελτιώνοντας βασικές διαδικασίες σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Οι βασικές προτεραιότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν τη μεγιστοποίηση των εσόδων, τη μείωση των άμεσων δαπανών που σχετίζονται με το κόστος προϊόντων, τον περιορισμό των σταθερών δαπανών και τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων.

Παράλληλα, η SEAT S.A. παρουσίασε τις πρώτες λεπτομέρειες της νέας μακροπρόθεσμης εταιρικής στρατηγικής της, η οποία βασίζεται στη δημιουργία αξίας, τη λειτουργική αριστεία και τη συνεχή ανάπτυξη της CUPRA, με στόχο την επίτευξη περιθωρίου κέρδους 6% επί των πωλήσεων έως το 2030.

Στον τομέα της παραγωγής εφαρμόζεται ήδη το νέο μοντέλο Future Production Governance, το οποίο ενισχύει την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα μέσω ενός multi-brand μοντέλου διαχείρισης της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας δομής διακυβέρνησης, η SEAT S.A. θα αναλάβει τη διαχείριση της πλατφόρμας MEB21, η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Electric Urban Car Family, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της εταιρείας στο Brand Group Core.

2026: Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ CUPRA RAVAL

Η αδιάκοπη ανάπτυξη της CUPRA θα παραμείνει κινητήριος δύναμη για την εταιρεία και το 2026. Η μάρκα γιορτάζει την όγδοη επέτειό της με καλύτερα αποτελέσματα από ποτέ: πάνω από 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα έχουν πωληθεί από το λανσάρισμά της, ενώ οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αντιπροσωπεύουν το 25% του συνόλου.

Η CUPRA στοχεύει πλέον σε μερίδιο αγοράς 3% σε ολόκληρη την Ευρώπη, ποσοστό που έχει ήδη ξεπεράσει σε σημαντικές αγορές όπως η Γερμανία και η Δανία.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική θα έχει το νέο CUPRA Raval, το οποίο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του μετασχηματισμού της SEAT S.A. και το αποκορύφωμα της πορείας της προς την ηλεκτροκίνηση.

Το μοντέλο θα είναι το πρώτο 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα κατασκευάζεται στο Martorell και εκφράζει τη φιλοδοξία της CUPRA να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή αλλά και συναρπαστική.

Το CUPRA Raval θα παρουσιαστεί στις 9 Απριλίου σε μια παγκόσμια πρεμιέρα που θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε 16 πόλεις σε όλο τον κόσμο, με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών, ενώ το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Ευρώπης.