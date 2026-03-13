Το value for money είναι εδώ με τέσσερα νέα μοντέλα και όχι μόνον…

Με τέσσερα νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2030, ταχύτερο εξηλεκτρισμό σε όλη τη γκάμα και ισχυρότερη παρουσία στην κατηγορία C, η Dacia παρουσιάζει τον στρατηγικό της οδικό χάρτη “futuREady” για την επόμενη πενταετία. Στόχος είναι να διατηρήσει τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς στην προσιτή μετακίνηση με την υψηλή σχέση αξίας προς κόστος που τη χαρακτηρίζει.

Η Dacia παρουσίασε τη στρατηγική της έως το 2030, επιβεβαιώνοντας ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της στην ευρωπαϊκή αγορά: αυτοκίνητα απλά, ανθεκτικά και προσιτά, που προσφέρουν υψηλή σχέσης αξίας προς κόστος. Η μάρκα επιχειρεί να περάσει στην επόμενη φάση της εξέλιξής της, ενισχύοντας τον εξηλεκτρισμό της γκάμας χωρίς να εγκαταλείψει τη φιλοσοφία value for money που την ανέδειξε.

Η επιτυχία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο επιχειρηματικό μοντέλο που δίνει προτεραιότητα στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους. Μέσα από τη φιλοσοφία design to cost, η Dacia έχει επιτύχει ένα δομικό πλεονέκτημα κόστους που εκτιμάται περίπου στο 15% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς.

Το πλεονέκτημα αυτό υποστηρίζεται από ένα ιδιαίτερα αποδοτικό βιομηχανικό αποτύπωμα, με υψηλό βαθμό τοπικής ενσωμάτωσης εξαρτημάτων και υψηλά ποσοστά αξιοποίησης των εργοστασίων. Παράλληλα, το ευέλικτο μοντέλο διανομής της εταιρείας λειτουργεί με κόστος μικρότερο από το μισό σε σχέση με πολλούς δυτικοευρωπαϊκούς ανταγωνιστές. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στη μάρκα να προσφέρει αυτοκίνητα ουσιαστικά, ανθεκτικά και προσιτά σε μια διαρκώς διευρυνόμενη πελατειακή βάση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η απήχηση της Dacia αποτυπώνεται και στη συμπεριφορά των πελατών της. Περισσότερο από το 70% των ιδιοκτητών παραμένουν πιστοί στη μάρκα όταν αντικαθιστούν το αυτοκίνητό τους, ενώ ένα επιπλέον 10% επιλέγει μοντέλο της Renault. Με άλλα λόγια, περίπου το 80% των πελατών παραμένει εντός του Renault Group. Την ίδια στιγμή, περίπου το 65% των αγοραστών προέρχεται από άλλες μάρκες, στοιχείο που δείχνει τη δυναμική της εταιρείας στην προσέλκυση νέων πελατών.

Η εμπορική επιτυχία της Dacia αποτυπώθηκε με σαφήνεια και στις επιδόσεις των βασικών της μοντέλων το 2025. Το Sandero ήταν το δημοφιλέστερο επιβατικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη σε όλα τα κανάλια πωλήσεων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ παραμένει το πρώτο σε πωλήσεις προς ιδιώτες από το 2017. Το Duster κατατάσσεται στη δεύτερη θέση της αγοράς λιανικής μεταξύ των SUV, ενώ το νέο Bigster αναδείχθηκε σε best seller της κατηγορίας C-SUV στη λιανική αγορά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Παράλληλα, η μάρκα πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο: στο τέλος του 2025 οι συνολικές πωλήσεις της ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως από το 2004.

Στροφή στην ηλεκτρική εποχή

Κεντρικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδίου της Dacia αποτελεί η σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η εταιρία σχεδιάζει να λανσάρει τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2030.

Η πορεία αυτή ξεκινά ήδη φέτος με ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας A, το οποίο θα βασίζεται στην πλατφόρμα RGEV Small του Renault Group και θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Το μοντέλο εξελίχθηκε σε λιγότερο από 16 μήνες και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η τιμή εκκίνησης θα διαμορφωθεί κάτω από τις 18.000 ευρώ.

Ταχύτερος εξηλεκτρισμός της γκάμας

Ο εξηλεκτρισμός θα επεκταθεί ταχύτατα σε ολόκληρη τη γκάμα της εταιρείας. Σήμερα περίπου ένα στα τέσσερα οχήματα που πωλούνται από τη Dacia διαθέτει κάποια μορφή εξηλεκτρισμού.

Στα επόμενα χρόνια, με την εισαγωγή νέων εκδόσεων full hybrid αλλά και άλλων τεχνολογικών λύσεων, η εταιρεία εκτιμά ότι έως και τα δύο τρίτα των πωλήσεών της θα αφορούν εξηλεκτρισμένα οχήματα.

Ενίσχυση της παρουσίας στην κατηγορία C

Παράλληλα με την ηλεκτροκίνηση, η Dacia ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία C. Τα πρώτα αποτελέσματα από την είσοδο του Bigster στην αγορά κρίνονται ιδιαίτερα θετικά και η εταιρεία επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο των μοντέλων της συγκεκριμένης κατηγορίας από περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών πωλήσεων σήμερα στο ένα τρίτο τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται και το Striker, ένα νέο εξηλεκτρισμένο crossover που θα πλαισιώσει το Bigster. Τα δύο μοντέλα θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα της Dacia στην κατηγορία C, με διαφορετικό χαρακτήρα αλλά κοινό παρονομαστή την πρακτικότητα, την ανθεκτικότητα και την προσιτή τιμή.

Το επόμενο κεφάλαιο για το Sandero

Το Sandero, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς τα τελευταία σχεδόν είκοσι χρόνια, θα εξελιχθεί περαιτέρω στην επόμενη γενιά του.

Η νέα έκδοση θα διαθέτει πολυενεργειακή γκάμα κινητήρων, εναρμονισμένη με τη στρατηγική εξηλεκτρισμού της εταιρείας αλλά και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών της μάρκας.

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, το Sandero θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία του ως προς τη σχέση αξίας προς κόστος — στοιχείο που αποτελεί βασική δέσμευση της Dacia.

Διατήρηση της ταυτότητας της μάρκας

Η στρατηγική έως το 2030 προβλέπει επίσης τη διατήρηση των στοιχείων που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητα της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε αυτά περιλαμβάνονται η τεχνογνωσία της εταιρείας στα συστήματα τετρακίνησης, η ανάπτυξη προσιτών μοντέλων για ευρύ κοινό και η ισχυρή παρουσία της στους κινητήρες διπλού καυσίμου LPG.

Με τον οδικό χάρτη futuREady, η Dacia επιχειρεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εποχής χωρίς να απομακρυνθεί από τη φιλοσοφία που την καθιέρωσε: προσιτά αυτοκίνητα με υψηλή αξία προς κόστος, σχεδιασμένα για τις πραγματικές ανάγκες της μαζικής αγοράς.