Ο Νικήτας Ποθουλάκης στο Διοικητικό Συμβούλιο της AIGLON Group

12/03/2026 • 20:12
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η AIGLON GROUP A.E., εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, ανακοίνωσε την ένταξη του Νικήτα Ποθουλάκη στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Ο κ. Ποθουλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, ενώ η επαγγελματική του πορεία συνδέεται με τη διοίκηση και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την εταιρεία, η παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου.

Η διοίκηση της AIGLON Group καλωσόρισε το νέο μέλος του Δ.Σ. και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του, εκφράζοντας την προσδοκία για μια δημιουργική και παραγωγική συνεργασία τα επόμενα χρόνια.

ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
CITROEN