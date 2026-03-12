Ο Νικήτας Ποθουλάκης στο Διοικητικό Συμβούλιο της AIGLON Group

Η AIGLON GROUP A.E., εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, ανακοίνωσε την ένταξη του Νικήτα Ποθουλάκη στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Ο κ. Ποθουλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, ενώ η επαγγελματική του πορεία συνδέεται με τη διοίκηση και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την εταιρεία, η παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου.

Η διοίκηση της AIGLON Group καλωσόρισε το νέο μέλος του Δ.Σ. και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του, εκφράζοντας την προσδοκία για μια δημιουργική και παραγωγική συνεργασία τα επόμενα χρόνια.