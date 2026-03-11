Ηλεκτροκίνηση, software, υβριδική τεχνολογία και 2,0 εκ. αυτοκίνητα το χρόνο

Η Renault ανεβάζει ταχύτητα στον μετασχηματισμό της παρουσιάζοντας το στρατηγικό πλάνο futuREady, που προβλέπει 26 νέα μοντέλα έως το τέλος της δεκαετίας, επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και ισχυρότερη διεθνή ανάπτυξη. Στόχος είναι πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων αυτοκινήτων το 2030 και πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα στην Ευρώπη.

Η Renault παρουσίασε το νέο στρατηγικό της πλάνο futuREady, χαράσσοντας τον οδικό χάρτη ανάπτυξης της μάρκας έως το 2030. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την ενίσχυση της παρουσίας της Renault στην ευρωπαϊκή αγορά, την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της γκάμας και τη διεύρυνση της διεθνούς δραστηριότητας της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του νέου πλάνου, η Renault σχεδιάζει την παρουσίαση 12 νέων μοντέλων στην Ευρώπη έως το τέλος της δεκαετίας, διατηρώντας την ισχυρή της θέση στις κατηγορίες A και B και επεκτείνοντας παράλληλα τη δραστηριότητά της στις μεγαλύτερες κατηγορίες C και D. Οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν ήδη περίπου το 30% των συνολικών πωλήσεων της μάρκας και αποτελούν βασικό πεδίο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής futuREady είναι η επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης. Η Renault θα συνεχίσει την εξέλιξη της τεχνολογίας full hybrid E-Tech, η οποία παραμένει βασικό μεταβατικό στάδιο προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, η επόμενη γενιά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα RGEV medium 2.0, με αρχιτεκτονική 800V για ταχύτερη φόρτιση και αυξημένη ενεργειακή απόδοση, ενώ η αυτονομία μπορεί να φτάνει έως και 750 km (WLTP). Σε εκδόσεις με range extender η συνολική αυτονομία θα μπορεί να αγγίζει ακόμη και τα 1.400 km.

Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση επεκτείνεται και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα της μάρκας, με τη νέα γενιά ηλεκτρικών βαν να βασίζεται σε αρχιτεκτονική Software Defined Vehicle (SDV). Πρώτο δείγμα αυτής της τεχνολογικής κατεύθυνσης αποτελεί το Trafic Van E-Tech electric, με αυτονομία έως 450 km.

Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάστηκε και το πρωτότυπο Renault R-Space Lab, ένα concept που λειτουργεί ως «εργαστήριο σε τροχούς» για τις μελλοντικές λύσεις της μάρκας στον σχεδιασμό του εσωτερικού των αυτοκινήτων. Με μήκος 4,5 μέτρα και αρχιτεκτονική one-box, το πρωτότυπο δίνει έμφαση στην ευελιξία της καμπίνας, την ψηφιακή εμπειρία και την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον François Provost, επικεφαλής της Renault, το futuREady αποτελεί «ένα κρίσιμο βήμα για το μέλλον του ομίλου» σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Όπως σημείωσε, η Renault σκοπεύει να αξιοποιήσει τη δύναμη των προϊόντων και των τεχνολογιών της για να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αφορά και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της μάρκας. Η Renault σχεδιάζει 14 νέα μοντέλα για αγορές εκτός Ευρώπης έως το 2030, αξιοποιώντας παραγωγικούς κόμβους σε Μαρόκο, Τουρκία, Λατινική Αμερική, Νότια Κορέα και Ινδία. Στόχος είναι οι παγκόσμιες πωλήσεις της μάρκας να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια οχήματα έως το τέλος της δεκαετίας, με το 50% αυτών να προέρχεται από αγορές εκτός Ευρώπης.

Με τη στρατηγική futuREady, η Renault επιχειρεί να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της προς μια πλήρως εξηλεκτρισμένη και διεθνώς ισχυρότερη παρουσία, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.