Το σπορ SUV που μεταμορφώθηκε σε Van. Και συμφέρει…

Με ωφέλιμο φορτίο έως 490 kg, ενιαίο χώρο φόρτωσης 1 m³ και τη διατήρηση πρακτικών λύσεων όπως το εμπρός frunk και το γνωστό GigaBox, το νέο Ford Puma Gen-E Van φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ευέλικτη ηλεκτρική πρόταση για μικρές επιχειρήσεις. Συνδυάζοντας μηδενικές εκπομπές ρύπων, χαμηλό κόστος χρήσης και πρακτικότητα στην καθημερινή μεταφορά φορτίου, το νέο ηλεκτρικό van της Ford επιχειρεί να φέρει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης στον κόσμο των μικρών επαγγελματιών.

Η Ford φέρνει στην ελληνική αγορά το νέο Puma Gen-E Van, ένα αμιγώς ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα που απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που αναζητούν ένα ευέλικτο, πρακτικό και αποδοτικό όχημα μεταφοράς με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Βασισμένο στην επιβατική έκδοση του ηλεκτρικού Puma, το νέο μοντέλο προκύπτει από μετασκευή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα και ταξινομείται ως ελαφρύ φορτηγό κατηγορίας N1, συνδυάζοντας την άνεση και την τεχνολογία ενός επιβατικού EV με τις ανάγκες καθημερινής επαγγελματικής χρήσης.

Σχεδιασμένο με γνώμονα την πρακτικότητα, το Puma Gen-E Van διατηρεί τα εμπρός καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό, ενώ η πίσω σειρά έχει αφαιρεθεί ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος φόρτωσης 1 m³. Ο χώρος αυτός διαθέτει μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας και διαστάσεις 1.300 mm σε μήκος, 950 mm σε πλάτος και 820 mm σε ύψος, ενώ το μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 490 kg (415 kg με οδηγό). Η πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης γίνεται εύκολα τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα.

Παράλληλα, το μοντέλο διατηρεί πρακτικές λύσεις αποθήκευσης του επιβατικού Puma, όπως το GigaBox χωρητικότητας 145 λίτρων κάτω από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, καθώς και τον εμπρός αποθηκευτικό χώρο frunk των 43 λίτρων, ιδανικό για την αποθήκευση καλωδίων φόρτισης ή μικροαντικειμένων.

Το Puma Gen-E Van κινείται από ηλεκτροκινητήρα 168 ίππων με ροπή 290 Nm, που τροφοδοτείται από μπαταρία 43 kWh. Η αυτονομία φτάνει έως 523 km σε αστικές συνθήκες και 376 km σε μικτό κύκλο, με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100 km. Σε ταχυφορτιστή, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά, εξασφαλίζοντας πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Στην ελληνική αγορά το μοντέλο διατίθεται στην έκδοση Style, με πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8", κεντρική οθόνη αφής 12", σύστημα SYNC 4 με 5G μόντεμ, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο κλιματισμό και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km, ενώ για τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών.