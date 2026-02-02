Όταν οι αριθμοί αποτυπώνουν μια αξιοσημείωτη πορεία ανάπτυξης

Το 2025 αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης για το Renault Group, το οποίο επιβεβαιώνει με τη γλώσσα των αριθμών τη δυναμική της στρατηγικής του, απολαμβάνοντας την άκρως θετική πορεία και των τριών brand στις διεθνείς αγορές, καθώς και την ισχυρή του παρουσία στον τομέα του εξηλεκτρισμού και την υψηλής τεχνολογίας.

Σε μια παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, που συνεχίζει να κινείται με συγκρατημένους ρυθμούς, το Renault Group κατάφερε να ξεχωρίσει με 3η συνεχόμενη χρονιά σημαντικής ανάπτυξης, με το γαλλικό Όμιλο να καταγράφει αποτελέσματα που ξεπέρασαν την πορεία της αγοράς και ενίσχυσαν τη θέση του τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.

Συγκεκριμένα, το 2025, το Renault Group πούλησε 2.336.807 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση +3,2%, σε μια αγορά που κινήθηκε στο +1,6%, τη στιγμή που και οι τρεις μάρκες του Group κατέγραψαν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την αγορά: Η Renault πούλησε 1.628.030 οχήματα (+3,2% σε σχέση με το 2024), η Dacia 697.408 οχήματα (+3,1% σε σχέση με το 2024), ενώ η Alpine για πρώτη φορά ξεπέρασε τις 10.000 ταξινομήσεις (10.970 οχήματα), υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις της (+139,2%)

Στην Ευρώπη, με 1.607.848 οχήματα, το Renault Group εξασφάλισε μια θέση στο podium των κατασκευαστών, χάρη στην εξαιρετική επίδοση στα επιβατικά οχήματα, και ειδικότερα σε αυτά της κατηγορίας C. Οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων (PC) αυξήθηκαν κατά +5,9%, υπερδιπλάσια του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς (+2,3%), καθιστώντας το Renault Group τον Νο1 αυτοκινητικό όμιλο στη Γαλλία.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η Renault κατέλαβε τη 2η θέση στις συνολικές πωλήσεις επιβατικών (PC) και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία. Η επιτυχία αυτή στηρίχθηκε στην αύξηση +7,4% των πωλήσεων επιβατικών οχημάτων και στη στοχευμένη στρατηγική εξηλεκτρισμού που ακολουθεί η μάρκα. Στον τομέα των full hybrid, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +17,0%, φτάνοντας περίπου τις 287.000 μονάδες.

Τα υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 38,4% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών οχημάτων της Renault, ποσοστό 25,6 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς. Η Renault αναδείχθηκε έτσι δεύτερη μάρκα στην ευρωπαϊκή αγορά υβριδικών, με το Renault Symbioz να αποτελεί το best-seller υβριδικό μοντέλο της μάρκας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία σημείωσαν εκρηκτική άνοδο +72,2%, με 151.939 πωλήσεις. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε το Renault 5 E-Tech electric, το οποίο αναδείχθηκε το δεύτερο πιο δημοφιλές EV στην αγορά λιανικής επιβατικών οχημάτων στην Ευρώπη. Πλέον, τα ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 20,2% των πωλήσεων επιβατικών οχημάτων της μάρκας.

Παράλληλα, η Renault συνέχισε να εφαρμόζει μια πειθαρχημένη εμπορική στρατηγική, με έμφαση στην αξία και όχι στον όγκο, ενισχύοντας τα μερίδιά της σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές λιανικής. Οι υπολειμματικές αξίες παρέμειναν συνολικά σταθερές το 2025 και εξακολουθούν να βρίσκονται 5 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, ενώ από το 2021 έχουν ενισχυθεί συνολικά κατά +7 μονάδες.

Το 2026, η Renault φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική της. Στην Ευρώπη, η είσοδος του νέου Renault 4 E-Tech σε νέες αγορές και το εμπορικό λανσάρισμα του νέου Twingo E-Tech αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την επιθετική στρατηγική εξηλεκτρισμού, ενώ το νέο Clio έκανε το δυναμικό του ξεκίνημα.

Εκτός Ευρώπης, το International Game Plan προχωρά δυναμικά, με το Boreal να επεκτείνεται σε νέες αγορές, το Filante να λανσάρεται στη Νότια Κορέα, στις χώρες του Κόλπου και την Κολομβία, το Renault Duster να εισέρχεται στην Ινδία, καθώς και την παρουσίαση τριών ακόμη νέων μοντέλων έως το 2027. Τέλος, η επιτάχυνση των πωλήσεων στα ελαφριά επαγγελματικά (LCV) θα υποστηριχθεί από την περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας Renault Master, ενισχύοντας τη θέση της μάρκας και στον επαγγελματικό τομέα.

Την ίδια στιγμή, η Dacia επιβεβαίωσε ότι το «value for money» μπορεί να συνυπάρξει με τη δυναμική ανάπτυξη. Με ισχυρή παρουσία στη λιανική αγορά της Ευρώπης και ένα χαρτοφυλάκιο μοντέλων που καλύπτει καίριες κατηγορίες, η μάρκα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις ευρωπαϊκές λιανικές πωλήσεις επιβατικών οχημάτων. Ειδικότερα, η Dacia ταξινόμησε 601.765 οχήματα στην Ευρώπη για το 2025, σημειώνοντας αύξηση +2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με ξεκάθαρη στρατηγική εστίαση στο κανάλι της λιανικής, η μάρκα πέτυχε μερίδιο αγοράς 7,9% στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικών πωλήσεων επιβατικών οχημάτων, κατακτώντας τη 2η θέση στη σχετική κατάταξη.

Καθοριστικό ρόλο στα θετικά αποτελέσματα έπαιξε η ισχυρή εμπορική πορεία των βασικών μοντέλων της Dacia. Το Sandero διατηρεί την κορυφή, αποτελώντας το No1 σε πωλήσεις επιβατικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη σε όλα τα κανάλια πώλησης. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η είσοδος του Dacia Bigster, το οποίο λανσαρίστηκε το Β’ τρίμηνο του 2025 και κατάφερε να αναδειχθεί best-selling C-SUV στη λιανική αγορά της Ευρώπης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Παράλληλα, το Dacia Spring σημείωσε ιστορική επίδοση, κατακτώντας για πρώτη φορά τη θέση του πρώτου σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου κατηγορίας A, σε όλα τα κανάλια πώλησης, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα της μάρκας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η στρατηγική επιτάχυνσης του εξηλεκτρισμού αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στα συνολικά αποτελέσματα του 2025. Χάρη κυρίως στα Duster και Bigster, οι πωλήσεις υβριδικών μοντέλων υπερδιπλασιάστηκαν, καταγράφοντας άνοδο +121,7%. Τα υβριδικά οχήματα αντιπροσωπεύουν πλέον το 19,2% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων της Dacia, αυξημένα κατά +10,3 μονάδες. Συνολικά, σήμερα ένα στα τέσσερα οχήματα που πωλεί η μάρκα είναι εξηλεκτρισμένο, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το 2024.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η Dacia προετοιμάζει την επόμενη φάση της ανάπτυξής της για το 2026, συνεχίζοντας τη στρατηγική του εξηλεκτρισμού. Στα πλάνα περιλαμβάνεται η παρουσίαση ενός νέου, αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου κατηγορίας A, καθώς και το λανσάρισμα ενός νέου μοντέλου κατηγορίας C με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικές εκδόσεις. Με τις κινήσεις αυτές, η μάρκα φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της σε στρατηγικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς.