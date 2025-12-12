Μια μάρκα φιλική για την τσέπη, αλλά και το περιβάλλον…

Η Dacia έγινε ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που λαμβάνει την πιστοποίηση Ecoprod δύο αστέρων για τα νέα διαφημιστικά φιλμ των Duster, Logan, Sandero και Jogger, μια αναμφίβολα κομβική αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει τόσο σε διαδικασίες, όσο και σε αποτελέσματα γύρω από οικολογικά ευαισθητοποιημένες παραγωγές.

Τα τέσσερα νέα διαφημιστικά φιλμ των Duster, Logan, Sandero και Jogger αξιολογήθηκαν με βάση ένα αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων και επικύρωσαν μια νέα, υπεύθυνη κατεύθυνση στην επικοινωνία αυτοκινήτου. Σαν αποτέλεσμα, η Dacia έγινε ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που εξασφαλίζει πιστοποίηση Ecoprod δύο αστέρων για τις προαναφερθείσες οπτικοακουστικές καμπάνιες, σε συνεργασία με την διαφημιστική Publicis Conseil και τις εταιρείες παραγωγής Iconoclast, Shot in Mars και Prodigious.

Η πιστοποίηση Ecoprod 2 αστέρων απονέμεται σε παραγωγές που πληρούν περισσότερα από 85 κριτήρια, τα οποία καλύπτουν τόσο τις περιβαλλοντικές πρακτικές, όσο και τις κοινωνικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των γυρισμάτων. Η ταυτόχρονη πιστοποίηση τεσσάρων διαφημιστικών καμπανιών της Dacia αποτελεί κομβική αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει.

Άλλωστε, η προσέγγιση «Eco-smart, à la Dacia» εκφράζει την έξυπνη, ισορροπημένη και οικονομικά προσιτή προσέγγιση της μάρκας στην προσπάθειά της να αφήνει ένα μικρό οικολογικό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, η μάρκα έχει ήδη καταργήσει το δέρμα ζωικής προέλευσης και τα διακοσμητικά χρωμίου, ενώ έχει περιορίσει τη χρήση χαρτιού καταργώντας, μεταξύ άλλων, τα πολυσέλιδα εγχειρίδια χρήσης και αντικαθιστώντας τα με ηλεκτρονικά. Παράλληλα, η γκάμα διπλού καυσίμου LPG παραμένει βασικό εργαλείο για προσιτή μείωση εκπομπών στην καθημερινή χρήση.

Στο πεδίο των γυρισμάτων, το πρόγραμμα Dacia Synergie 2025 ενσωματώνει τις αρχές της οικολογικής και κοινωνικά ευαισθητοποιημένης παραγωγής ήδη από το στάδιο της σύλληψης. Η θεματολογία αναδεικνύει συνετή μετακίνηση, car-pooling και συμπερίληψη, ώστε το μήνυμα να ευθυγραμμίζεται με τον τρόπο που παράγεται.

Η Dacia πέτυχε μείωση 44% στο ανθρακικό αποτύπωμα των παραγωγών μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η ενοποίηση γυρισμάτων για λιγότερες μετακινήσεις και πόρους, η επιλογή τοποθεσιών εντός Γαλλίας με προτεραιότητα σε τρένο και car-pooling για τα συνεργεία, η εκτεταμένη χρήση φυσικού φωτισμού, LED και γεννητριών χαμηλών εκπομπών, καθώς και τα σκηνικά, props και κοστούμια από ενοικίαση, επαναχρησιμοποίηση ή δεύτερο χέρι. Το catering βασίστηκε σε τοπικά, βιολογικά, εποχικά προϊόντα με δραστικό περιορισμό πλαστικών μίας χρήσης, ενώ εφαρμόστηκε αυστηρή διαχείριση απορριμμάτων με διαλογή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και καθημερινή ζύγιση.

Η οικο-παραγωγή των φιλμ για τα Duster, Jogger, Sandero και Logan αποτελεί μια στρατηγική επιλογή πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη φιλοσοφία της μάρκας για πιο υπεύθυνη κινητικότητα και βιώσιμες πρακτικές.