Ο Ανάλγητος

Ο Βαγγέλης Μυτιληναίος πρέπει να ζει το όνειρό του, καθώς αποθεώνεται από τα ρωσικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την σκληρή κριτική που ασκεί στις Βρυξέλλες. Ο Βαγγέλης Μυτιληναίος είχε πάντοτε μια έφεση στην πολιτική και στους πολιτικούς. Από αυτήν την οπτική πρέπει λογικά να ασκεί κριτική στην Ευρώπη και όχι λόγω των επιχειρηματικών του συμφερόντων. Είναι υπεράνω. Και πάντοτε έτσι έκανε.

Ο Βαγγέλης Μυτιληναίος είναι στενός φίλος με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Τι θα μπορούσε να περιμένει απ’ αυτήν τη σχέση; Αλλά και με τη συμμετοχή του στο club του Καπνεργοστασίου! Αν λειτουργούσε μόνο με βάση το αυστηρά επιχειρηματικό του συμφέρον θα έπρεπε να είναι πιστός στο γνωστό αξίωμα ότι ο επιχειρηματίας είναι πάντα με το γκουβέρνο. Δεν θα πήγαινε σε μία τόσο ανοικτά αντικυβερνητική εκδήλωση αν δεν ανησυχούσε βαθιά μέσα του για τους θεσμούς και την Δημοκρατία, όπως άλλωστε ανησυχούν οι κκ Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς και Βαγγέλης Βενιζέλος.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πάντως, αποθεώνουν τον Βαγγέλη. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για τον «μοναδικό επιχειρηματία που μιλά για την καταστροφή που έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Τον μοναδικό!

Όπως αναφέρει η ρωσική Komsomolskaya Pravda: «Η απόφαση της Ουκρανίας να μην επεκτείνει τη συμφωνία για τη διέλευση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του εδάφους της αναμένεται να προκαλέσει καταστροφικές απώλειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Βαγγέλη Μυτιληναίο, διευθύνοντα σύμβουλο της ελληνικής εταιρείας ενέργειας Metlen Energy & Metals». «Ο Έλληνας επιχειρηματίας υπολόγισε ότι η ΕΕ θα υποστεί απώλειες ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω της απόφασης του Κιέβου σχετικά με τη διέλευση του ρωσικού φυσικού αερίου», σημειώνει το ρωσικό δημοσίευμα.

Ο κ. Μυτιληναίος στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής είχε μιλήσει με ιδιαίτερα καλά λόγια και για την Κίνα: «Ο Τραμπ κατάφερε σε λίγους μήνες να ανατρέψει τα δεδομένα του κόσμου. Η σχέση ΗΠΑ – Κίνας είναι δύσκολη» εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «οι Κινέζοι έχουν τον τρόπο τους να αμυνθούν στις εμπορικές πολιτικές». Ο κ. Μυτιληναίος στην ίδια εκδήλωση έριξε τα βέλη του και στον Τραμπ: «δεν ξέρω πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποχρεώσει την κάθε εταιρεία να αγοράζει το πετρέλαιο της Αμερικής. Δώσαμε στον Τραμπ αυτά που ήθελε, τα πήρε, έφυγε». Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Μυτιληναίος διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ιδιοκτήτη της Ναυτεμπορικής και της Εφημερίδας των Συντακτών. Δεν είναι τυχαίο ότι βρέθηκαν και οι δύο στη συγκέντρωση του Καπνεργοστασίου. Σε μια εκδήλωση που οι ανησυχούντες δήλωσαν την προσήλωσή τους στην πολυδιάσταση εξωτερική πολιτική. Πιο κοντά, δηλαδή, σε Μόσχα και Πεκίνο.

Από το στόχαστρο του κ. Μυτιληναίου δεν έχει ξεφύγει κατά καιρούς ούτε η πράσινη μετάβαση, η οποία διαφοροποιεί το ενεργειακό μείγμα, συμβάλλει στην απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και αποτελεί κεντρική επιλογή των Βρυξελλών. Στο BBC δήλωσε πρόσφατα ότι ο ίδιος είναι «υπέρ της πράσινης μετάβασης», αλλά (…) οι πολιτικοί δεν υπήρξαν ειλικρινείς για το κόστος των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται στις ενεργειακές υποδομές για να επιτευχθεί αυτή. «Οι περισσότερες εταιρείες ήταν πρόθυμες όταν οι πολιτικοί ρωτούσαν “θέλετε να προχωρήσουμε με πλήρη ταχύτητα στην Πράσινη Επανάσταση;”. Αλλά το ερώτημα θα έπρεπε να είναι: είστε διατεθειμένοι να αποδεχθείτε το γεγονός ότι το 30% του μισθού σας για τα επόμενα 30 χρόνια θα πρέπει να διατεθεί στην πράσινη μετάβαση; Τότε ίσως η απάντηση να ήταν πολύ διαφορετική» είπε ο κ. Μυτιληναίος. Η πράσινη μετάβαση έχει έναν εχθρό! Την Ρωσία που πουλάει ορυκτά καύσιμα. Αλλά δεν πρέπει να ήταν αυτό το κίνητρο του Βαγγέλη.

Κάτι αλλάζει στην ελληνική κοινωνία και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Οι μισθοί αυξάνονται, η ανεργία έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα και οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξάνονται. Σύμφωνα με την ΤτΕ στα 213,2 δισ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις τράπεζες τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας άλμα πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 και καταγράφοντας υψηλό 15ετίας.

Έρχεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού…

Η συζήτηση για την επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ των Τζάκρη και Κουρουμπλή, όπως και όλες οι υπόλοιπες των … αποστατών, προβληματίζουν σοβαρά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έμειναν όλα αυτά τα χρόνια πιστά στη σημαία. Λογικό! Από την άλλη ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις πόρτες του κόμματος, πιστεύοντας ότι έτσι θα ξεκολλήσουν οι δείκτες. Αλλά αυτοί δεν ξεκολλάνε! Το φταίξιμο για την εσωστρέφεια πέφτει ήδη στον Χάρη Δούκα και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και προειδοποιητικές βολές με την γνωστή μέθοδο των διαγραφών. Το έχουμε πει: Το ΠΑΣΟΚ έχει μπει στον δρόμο της εσωστρέφειας, απ’ όπου δύσκολα κανείς επιστρέφει αλώβητος.

Πολλές φορές στο παρελθόν, ο Παύλος Πολάκης με όσα έχει κάνει και έχει πει, έστειλε κόσμο να κοιταχτεί στον καθρέφτη διερωτώμενος για την αντιληπτική του ικανότητα ή αν έχει γενικώς σώας τας φρένας. Όμως αυτή τη φορά το παράκανε ο σατανάς! Έγραψε στο βουλευτή Υψηλάντη που την κοπάνησε τρέχοντας από το κόμμα Κασσελάκη « Αλέξανδρε σου τάλεγα από τις πρώτες μέρες! Μακριά από τον απατεώνα! Κάλιο αργά παρά ποτέ…». Ο Πολάκης! Ο πρώτος που «αγκάλιασε» τον Κασσελάκη λόγω της φιλίας με τον Μανώλη Καπνισάκη, που του έμαθε τα κόλπα και τον στήριξε να αρπάξει το κόμμα προκειμένου να τιμωρήσει όσους τον έβαλαν στη γωνία.

Δικαίως, πολύ δικαίως ο Γιώργος Σιακαντάρης ανέλαβε καθήκοντα συντονιστή της ομάδας που θα εργαστεί για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως, κατ΄εντολή του κυρίου Τσίπρα. Προφανώς οι μετοχές του εκτοξεύτηκαν και ξεπέρασαν και του Νίκου Μαραντζίδη μετά τη δημόσια εξομολόγηση στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα στην Πάτρα. Όταν εξέφρασε σχεδόν συντριβή διότι δεν είχε καταλάβει και δεν στάθηκε στο πλευρό του. Το 2015 δεν ήταν στο πλευρό του αλλά ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ είχε ταχθεί απέναντί του. «Διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο είπα το εξής; Βρε δεν μου τα έλεγε αυτά τότε; Δεν μας τα έλεγε αυτά τότε;…Θέλω να το πω ειλικρινά και όχι για να του κάνω κομπλιμέντο, λυπάμαι που δεν ήμουν μαζί του τότε. Λυπάμαι που δεν είχα καταλάβει αν και κύκλοι της ΔΗΜΑΡ μου το έλεγαν από τότε ότι εδώ ουσιαστικά δεν έχεις δίκιο…».

Έχουν φτάσει σε σημείο να αντιπολιτεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις! Το περασμένο χρονικό διάστημα έκαναν λόγο για κύμα παραιτήσεων στη φρεγάτα «Κίμωνας». Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική απ΄ αυτήν που εμφάνισαν σε φιλικά τους μέσα ενημέρωσης. Το … «τσουνάμι παραιτήσεων» αφορούσε έναν χαμηλόβαθμο ΕΠΟΠ (δίοπος στον βαθμό ) ο οποίος επιλέχθηκε σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για δημοτικός αστυνόμος σε κάποιο Δήμο! Η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό και εν γένει στις Ένοπλες Δυνάμεις δηλώνουν μεγάλο βαθμό ικανοποίησης, ειδικά τώρα που βλέπουν μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς τους.

Ο Ανάλγητος