Reuters, WSJ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο», τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσφύγει στη βία κατά της Τεχεράνης.

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την παρουσία πολεμικών τους πλοίων στη Μέση Ανατολή αφού ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε επανειλημμένως το Ιράν με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης αν δεν καταλήξει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα ή δεν σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές.

Ο Τραμπ «λέει ανελλιπώς ότι έφερε πλοία (…) Το ιρανικό έθνος δεν θα φοβηθεί από αυτά τα πράγματα, ο ιρανικός λαός δεν θα ταραχτεί από αυτές τις απειλές», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ.

«Δεν είμαστε αυτοί που το εκκινούν και δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε καμία χώρα, αλλά το ιρανικό έθνος θα καταφέρει ισχυρό πλήγμα κατά οποιουδήποτε του επιτίθεται και το παρενοχλεί», τόνισε.

Τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον έχουν αφήσει ενδείξεις για μια πιθανή επανάληψη των συνομιλιών για να επιτευχθεί μια συμφωνία καθώς αυξάνεται η ένταση στον Κόλπο, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι είναι έτοιμη για «δίκαιες» διαπραγματεύσεις που δεν επιδιώκουν να περιορίσουν τις αμυντικές της δυνατότητες.

Σε εξέλιξη συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν «μιλάει σοβαρά» με την Ουάσινγκτον, μερικές ώρες αφού ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης, ο Αλί Λαριτζανί, δήλωσε στο X ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διευθετήσεις για διαπραγματεύσεις.

Πιέσεις ασκούνται επίσης και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπεριέλαβε στον κατάλογό της με τις «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε την καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας.

Το ιρανικό κοινοβούλιο χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς

Σε αντίποινα, το ιρανικό κοινοβούλιο χαρακτήρισε σήμερα «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς.

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις", δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Σύμφωνα με πλάνα που αναμεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, αυτός όπως και οι βουλευτές φορούσαν στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.

«Θάνατος στην Αμερική!», «Θάνατος στο Ισραήλ!», «Ντροπή στην Ευρώπη» φώναζαν οι βουλευτές στο κοινοβούλιο.

Οι συνέπειες της ανακοίνωσης αυτής του ιρανικού κοινοβουλίου, η οποία φαίνεται κυρίως συμβολική, δεν είναι προς το παρόν σαφείς.

Λαμβάνοντας αυτήν την απόφαση την Πέμπτη, η ΕΕ ευθυγραμμίστηκε με τη θέση των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, οι οποίες είχαν ήδη κατατάξει τους Φρουρούς της Επανάστασης στις τρομοκρατικές οργανώσεις το 2019, το 2024 και το 2025 αντιστοίχως.

Πάνω από 6.000 οι νεκροί των διαδηλώσεων στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν που άρχισαν στα τέλη Δεκεμβρίου για την οικονομική δυσπραγία, αλλά πήραν τη μορφή της οξύτερης πολιτικής πρόκλησης στην Ισλαμική Δημοκρατία μετά την ίδρυσή της το 1979, έχουν τώρα κοπάσει μετά την καταστολή τους.

Σε επικαιροποιημένο απολογισμό της, η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) που έχει έδρα στις ΗΠΑ δηλώνει ότι έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 6.713 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 137 παιδιών. Η οργάνωση ερευνά για πάνω από 17.000 επιπλέον πιθανούς θανάτους.

Οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις, αλλά δηλώνουν ότι στη μεγάλη πλειονότητά τους ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες».

Οι διαδηλωτές «επιτέθηκαν στην αστυνομία, σε κυβερνητικά κτίρια, σε στρατόπεδα των Φρουρών της Επανάστασης, τράπεζες, τζαμιά και έκαψαν το Κοράνι (…) επρόκειτο για πραγματικό πραξικόπημα», δήλωσε σήμερα ο Αλί Χαμενεΐ, βεβαιώνοντας ότι η απόπειρα αυτή «απέτυχε».

WSJ: Οι ΗΠΑ έτοιμες για περιορισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, αλλά όχι για μεγάλη επίθεση

Η υποσχόμενη «αρμάδα» του προέδρου Τραμπ έφτασε στη Μέση Ανατολή, με επικεφαλής τη μοίρα αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, ενώ προηγμένα αεροσκάφη F-35 έχουν μετακινηθεί πλησιέστερα στην περιοχή.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη δηλώσει αν και πώς θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη. Ωστόσο, αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν δεν είναι άμεσες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς το Πεντάγωνο μεταφέρει επιπλέον αεράμυνες για να προστατεύσει καλύτερα το Ισραήλ, τους Άραβες συμμάχους και τις αμερικανικές δυνάμεις σε περίπτωση αντίποινων από το Ιράν ή ενδεχόμενης παρατεταμένης σύγκρουσης.

Το αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο θα μπορούσε να εκτελέσει περιορισμένες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εάν ο πρόεδρος έδινε διαταγή σήμερα, λένε οι αξιωματούχοι. Ωστόσο, η «καθοριστική επίθεση» που έχει ζητήσει ο Τραμπ να προετοιμάσει ο στρατός πιθανότατα θα προκαλούσε ανάλογη αντίδραση από το Ιράν, απαιτώντας ισχυρές αεράμυνες για την προστασία του Ισραήλ και των Αμερικανών στρατιωτών.

Το στρατιωτικό επιτελείο διαθέτει ήδη αεράμυνες στην περιοχή, περιλαμβανομένων αντιτορπιλικών που μπορούν να καταρρίψουν εναέριες απειλές. Ωστόσο, το Πεντάγωνο αναπτύσσει επιπλέον συστοιχία Thaad και αντιαεροπορικές άμυνες Patriot σε βάσεις όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Κατάρ, σύμφωνα με αξιωματούχους άμυνας, δεδομένα πτήσεων και δορυφορικές εικόνες.

Οι συστοιχίες Thaad μπορούν να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από την ατμόσφαιρα, ενώ οι Patriot προστατεύουν από χαμηλότερου ύψους, βραχύτερης εμβέλειας απειλές.

«Το ζήτημα της αεράμυνας είναι κρίσιμο — σε ποιο βαθμό διαθέτουμε επαρκές υλικό για να διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις και τα μέσα μας στην περιοχή θα προστατεύονται από κάποια αντίποινα του Ιράν», δήλωσε η Σουζάν Μάλονεϊ, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών για την πολιτική κατά του Ιράν στις διοικήσεις Μπους και Ομπάμα.

Ο Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τους στόχους του έναντι του Ιράν. Ωστόσο, μια ευρύτερη και πιο παρατεταμένη σειρά αμερικανικών επιθέσεων, με σκοπό να αποτρέψει το ιρανικό καθεστώς από βίαιη καταστολή διαδηλωτών, να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου ή ακόμα και να ανατρέψει την κυβέρνηση, θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρότερη ιρανική αντίδραση αυτή τη φορά.