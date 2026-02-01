Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση θα πυροδοτούσε έναν περιφερειακό πόλεμο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο», τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσφύγει στη βία κατά της Τεχεράνης.

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Μια διπλωματική λύση παραμένει στο τραπέζι, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι είναι έτοιμη για «δίκαιες» διαπραγματεύσεις που δεν αποσκοπούν στον περιορισμό των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Ο αμερικανικός ναυτικός στόλος διαθέτει επί του παρόντος έξι αντιτορπιλικά, ένα αεροπλανοφόρο και τρία παράκτια πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω των οικονομικών δυσκολιών, αλλά μετατράπηκαν στην πιο οξεία πολιτική πρόκληση για την Ισλαμική Δημοκρατία από την ίδρυσή της το 1979, έχουν πλέον υποχωρήσει μετά την καταστολή.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών που συνδέονται με τις αναταραχές ανέρχεται σε 3.117, ενώ η αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA δήλωσε την Κυριακή ότι έχει επαληθεύσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 6.713 ατόμων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία αυτά.

Ο Χαμενεΐ συνέκρινε τις διαμαρτυρίες με «πραξικόπημα», δηλώνοντας ότι ο στόχος της «στάσης» ήταν να επιτεθεί στα κέντρα που κυβερνούν τη χώρα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ», τη στιγμή που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να πλανώνται αμφιβολίες για το εάν θα διατάξει ή όχι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει επ’ ουδενί πόλεμο, κι έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ, ούτε της περιοχής», είπε ο κ. Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.