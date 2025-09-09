Νέο προσιτό ηλεκτρικό οικογενειακό από την Leapmotor

To Β05 είναι το νέο ηλεκτρικό οικογενειακό μικρομεσαίο χάτσμπακ που παρουσίασε η κινέζικη Leapmotor στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου και το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου χρόνου στην Ευρώπη σε προσιτή τιμή για να ανταγωνιστεί ηλεκτρικές προτάσεις, όπως τα VW ID.3, MG 4, BYD Dolphin και Renault Megane E-Tech.

Η Leapmotor, η κινέζικη φίρμα που έχει την στήριξη του Ομίλου Stellantis και μέσα στο 2025 διπλασίασε την εμπορική της ταχύτητα, παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου (ΙΑΑ 2025) το ολοκαίνουργιο B05, ένα ηλεκτρικό μικρομεσαίο οικογενειακό χάτσμπακ. Το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,43m, πλάτος 1,88m, ύψος 1,52m και μεταξόνιο 2,74m και σύμφωνα με την κινεζική φίρμα είναι «χτισμένο» επάνω σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Την εντυπωσιακή σχεδίαση, την υψηλή ευχρηστία στην καθημερινότητα, την υψηλή διάδραση με τον χρήστη και την κορυφαία ποιότητα.

Η Leapmotor υποστηρίζει πως το B05 είναι πιο το φαρδύ μοντέλο της κατηγορίας του και πως η σχεδιαστική γλώσσα «Tech-Nature Aesthetic» του προσφέρει ένα δυναμικό και ταυτόχρονα κομψό σχήμα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της σχεδίασης είναι οι χωρίς πλαίσιο πόρτες που εξ ορισμού αντανακλούν σπορ διάθεση, ενώ την προσοχή τραβούν και οι αεροδυναμικές 19άρες «Swift-Wing» ζάντες αλουμινίου. Η κινέζικη φίρμα δεν έδωσε στη δημοσιότητα.

Το νέο Leapmotor B05 αναμένεται στην Ευρώπη στις αρχές του 2026 σε τιμή γύρω στα 27 χιλιάρικα και θα τοποθετηθεί ανάμεσα στο μικρό Τ03 και στο B10, το οποίο ήταν συμπρωταγωνιστής του Β05 στο περίπτερο της Leapmotor.

Tο Leapmotor B10, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα έχει αρκετά κοινά στοιχεία με το B05, είναι το νέο οικογενειακό C-SUV της μάρκας με μήκος 4,52m, πλάτος 1,88m και ύψος 1,66m. Με την παραγωγή του να λαμβάνει ήδη χώρα στο μέγιστο της χωρητικότητας για να καλυφθεί η ζήτηση, σταδιακά το B10 θα είναι διαθέσιμο σε πάνω από 30 αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, με την Ευρωπαϊκή να έχει προφανώς τεράστιο ειδικό βάρος.

Θα θυμίσουμε πως επίσημος εισαγωγέα της Leapmotor στην Ελλάδα είναι ηItalian Motion, του ομίλου Βασιλάκη, επίσημη αντιπροσωπεία των Fiat, Jeep και Alfa Romeo. Αρχικά στην Ελλάδα γνωρίσαμε το εξαιρετικά ευέλικτο και αποδοτικό μικρό ηλεκτρικό T03 και το εντυπωσιακό, ευρύχωρο και υψηλής ποιότητας, επίσης ηλεκτρικό C10. Το τελευταίο μάλιστα είναι διαθέσιμο και σε έκδοση REEV, προσφέροντας πλήρη ηλεκτροκίνηση με κορυφαία αποδοτικότητα, αλλά χωρίς το άγχος της φόρτισης!