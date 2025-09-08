Αυτή είναι η πρώτη BMW της νέας εποχής

Η νέα BMW iX3 είναι το πρώτο μοντέλο της premium βαυαρικής φίρμας, το οποίο αποτυπώνει τη Neue Klasse εποχή της μάρκας στην χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση, την τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, την αυτονομία των 800 km, την ισχύ φόρτισης 400 kW, τη νέα σχεδιαστική γλώσσα, το BMW Panoramic iDrive και στην ολιστική φιλοσοφία βιωσιμότητας.

Η νέα iX3 έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στην διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου IAA Mobility 2025 στο Μόναχο και σύμφωνα με το BMW Group αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία μετασχηματισμού της εταιρείας. Ως ο πρώτος εκπρόσωπος της Neue Klasse, το νέο μοντέλο προσφέρει μια πρώτη εμπειρία των πιο σύγχρονων εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία.

Έχει σχεδιαστεί εξαρχής για αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα συνδυάζοντας μια δυναμική εξωτερική σχεδίαση. Tο κάθετο εμπρός τμήμα παρουσιάζει τη νέα εταιρική ταυτότητα των μοντέλων BMW X, ενώ η νέα φωτεινή υπογραφή της BMW εκφράζεται από προβολείς με κάθετα διατεταγμένες μονάδες LED.

Στο κέντρο, ξεχωρίζει η κάθετη μάσκα «νεφρών», εμπνευσμένη από τις Neue Klasse της δεκαετίας του ’60. Στο πλάι, παρατηρούμε τις χωνευτές λαβές των θυρών, αλλά και τους μυώδεις θόλους των τροχών που φτάνουν ακόμα και τις 22 ίντσες, για όσους επιλέξουν το προαιρετικό πακέτο M Sport. Το πίσω μέρος ξεχωρίζει για τη δυναμική του εμφάνιση, με τα πίσω φώτα που εκτείνονται έως το κέντρο. Η μάρκα αναφέρει πως ο συντελεστής οπισθέλκουσας της νέας iX3 ορίζεται στο 0,24, μια εντυπωσιακή επίδοση, ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για ένα SUV με μήκος 4.782mm, πλάτος 1.895mm, ύψος 1.635mm και μεταξόνιο 2.897mm.

Ο σχεδιασμός εσωτερικού της BMW iX3 υπόσχεται νέα πρότυπα σε επίπεδο μοντέρνας αισθητικής και ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, για τη νέα iX3, η BMW αναφέρει πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην υπεύθυνη χρήση πόρων, μέσω της επιλογής υλικών, της ανακυκλωσιμότητας και των αντίστοιχων διαδικασιών παραγωγής.

Στο ταμπλό ξεχωρίζει η κεντρική οθόνη με τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού matrix μεγέθους 17,9 ιντσών και μάλιστα με μια κλίση 17,5 μοιρών προς την πλευρά του οδηγού. Η οθόνη αυτή συνδυάζεται με το Panoramic iDrive της BMW, που είναι βασισμένο στο BMW Operating System X και στα πιο πρόσφατα συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης, προσφέροντας υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης στην εμπειρία χρήστη και επιτρέποντας στον οδηγό και το όχημα να συνεργάζονται πιο ουσιαστικά και διαισθητικά από ποτέ.

Οι σχεδιαστές της BMW διατήρησαν τα παραδοσιακά χειριστήρια για κάποιες βασικές λειτουργίες, όπως οι υαλοκαθαριστήρες, τα φλας, οι καθρέφτες, η ένταση του ήχου, η επιλογή κίνησης και το χειρόφρενο. Πρόσθετα κουμπιά υπάρχουν στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών. Από κει και πέρα, ένας προσωπικός βοηθός (BMW Intelligent Personal Assistant) βρίσκεται στη διάθεση του οδηγού.

Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από τα 520 λίτρα, ενώ αυξάνεται στα 1.750 λίτρα όταν τα πίσω καθίσματα είναι αναδιπλωμένα. Επιπρόσθετα, ένας μικρός χώρος αποσκευών 58 λίτρων βρίσκεται κάτω από καπό στο μπροστινό μέρος. Προαιρετικά διατίθεται ένας ηλεκτρικά αναδιπλούμενος κοτσαδόρος για μέγιστο φορτίο τρέιλερ 2.000 κιλών.

Μια νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού ενσωματώνει τέσσερις προηγμένες μονάδες ελέγχου με περισσότερες από 20 φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας Heart of Joy για το σύστημα μετάδοσης και τη διαχείριση της δυναμικής οδήγησης μέσω του λογισμικού BMW Dynamic Performance Control. Το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen της Ουγγαρίας. Τα πρώτα μοντέλα είναι έτοιμα να βγουν από τη γραμμή παραγωγής και μιλάμε για τις BMW iX3 50 xDrive που αποδίδουν ισχύ 345 kW/470 ίππων.

Χάρη στην μπαταρία των 108,7 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα) προσφέρουν αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP και ηλεκτρική τετρακίνηση. Υπάρχει αρχιτεκτονική 800V, που εισάγει το σύστημα eDrive έκτης γενιάς, συνδυάζοντας πρόσφατα ανεπτυγμένους ηλεκτροκινητήρες με κυλινδρικές κυψέλες μπαταριών υψηλής πυκνότητας.

Σύμφωνα με την BMW, η τεχνολογία 800V υποστηρίζει την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση DC σε δημόσιους σταθμούς, ενώ είναι δυνατή και η φόρτιση σε υποδομές 400V. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης των 400 kW σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC 800V επιτρέπει την προσθήκη έως 372 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να επαναφορτιστεί από το 10 στο 80% σε 21 λεπτά. Σε κατάσταση φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 22 kW, ο χρόνος πλήρους φόρτισης (0–100%) γίνεται σε 5 ώρες και 45 λεπτά.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός entry-level μοντέλου. Το λανσάρισμα της νέας BMW iX3 στις αγορές θα ξεκινήσει στην Ευρώπη την άνοιξη του 2026 και στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Η παραγωγή μιας έκδοσης, προσαρμοσμένης ειδικά στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών στην Κίνα, θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο του Shenyang από το 2026.