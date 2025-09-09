Παλιό όνομα, καινούρια υβριδική… χάρη και ηλεκτρική αυτονομία-ρεκόρ

H Volvo επαναφέρει το όνομα XC70, που αυτή τη φορά έρχεται ως plug-in υβριδικό SUV με θεωρητική ηλεκτρική αυτονομία άνω των 200 χιλιομέτρων, τη στιγμή που ο συνδυασμός βενζίνης και ηλεκτρικής ενέργειας υπόσχεται τη δυνατότητα για κάλυψη 1.200 και πλέον χιλιομέτρων χωρίς ανάγκη φόρτισης ή ανεφοδιασμού σε καύσιμο.

Ανέκαθεν η Volvo παρουσίαζε προτάσεις που ξέφευγαν από τα καθιερωμένα με στόχο την εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών. Ένα από τα μοντέλα αυτά ήταν στο παρελθόν και το Volvo XC70, ένα premium station wagon που συνδύαζε την άνεση και την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου με τις δυνατότητες ενός crossover. Διέθετε αυξημένη απόσταση από το έδαφος, προστατευτικές επενδύσεις στο αμάξωμα και σύστημα τετρακίνησης, στοιχεία που το καθιστούσαν το ιδανικό για ταξίδια σε δύσκολες καιρικές ή οδικές συνθήκες, ακόμα και για εκτός δρόμου “soft” περιπέτειες. Απέχοντας ελάχιστα ή και καθόλου από την ιδέα του ιδανικού αυτοκινήτου που τα κάνει όλα, το XC70 αποτέλεσε τον προπομπό μιας κατηγορίας.

Σήμερα, η Volvo επαναφέρει το όνομα XC70, αλλά αυτή τη φορά με έναν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό, αφού αντί για τον προαναφερθέντα χαρακτήρα που καθόριζε το μοντέλο στο παρελθόν, επανεμφανίζεται ως SUV. Και μάλιστα ως plug-in υβριδικό με ηλεκτρική αυτονομία που δεν έχει ξαναγίνει: 200 και πλέον km με μια φόρτιση υπόσχεται η Volvo σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών CLTC – τη μεγαλύτερη αυτονομία από οποιοδήποτε plug-in υβριδικό μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον Χόκαν Σάμιουελσον, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Volvo Cars, το νέο XC70 «αποτελεί ορόσημο για την γκάμα των ηλεκτροκίνητων προϊόντων μας, μία γέφυρα για τους αγοραστές που θέλουν τα οφέλη της ηλεκτρικής οδήγησης, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι να κάνουν τη μετάβαση στην αποκλειστική ηλεκτροκίνηση».

Mε μήκος 4,815 m, το νέο XC70 τοποθετείται ανάμεσα στα XC60 και XC90, βασιζόμενο στη νέα πλατφόρμα SMA (Scalable Modular Architecture) της Volvo, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίζει plug-in υβριδικά μεγάλης αυτονομίας.

Η σχεδίαση ακολουθεί τη λιτή, σκανδιναβική προσέγγιση της Volvo με επιρροές από την ηλεκτρική ναυαρχίδα της μάρκας, EX90 (δες τη δοκιμή κάνοντας κλικ εδώ), αλλά και την υπόλοιπη ηλεκτρική γκάμα της μάρκας. Υπάρχει «κλειστή» μάσκα που συνδυάζεται με ενεργό κλείστρο και το οποίο ρυθμίζεται αυτόματα, βελτιστοποιώντας την αεροδυναμική, τον κλιματισμό στην καμπίνα και την ψύξη. Αυτό το χαρακτηριστικό βοηθά στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και επεκτείνει την αυτονομία. Πίσω, τα κατακόρυφα φώτα σε σχήμα C ενσωματώνονται ομαλά στις γυάλινες επιφάνειες, προσφέροντας μια μοντέρνα εικόνα.

Το τεχνικό υπόβαθρο του XC70 είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η βάση του plug-in υβριδικού συστήματος είναι ένας turbo κινητήρας 1,5 λίτρoυ με ισχύ 161 ίππων. Η προσθιοκίνητη έκδοση συνδυάζεται με μπαταρία 21,2 kWh και έχει συνδυαστική ισχύ 318 ίππων, ενώ η AWD έχει μπαταρία 39,6 kWh και 462 ίππους.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, που ουσιαστικά λειτουργεί ως range extender, προσθέτει την «ελευθερία» που χρειάζεται για μεγαλύτερα ταξίδια, υποσχόμενος μια συνδυαστική αυτονομία άνω τω 1.200 χιλιομέτρων χωρίς ανάγκη φόρτισης ή ανεφοδιασμού σε καύσιμο. Εκτός από ηλεκτρική αυτονομία-ρεκόρ 200+ χιλιομέτρων, το XC70 έχει και εξελιγμένη τεχνολογία ταχείας φόρτισης που του επιτρέπει να φορτίζει από το 0% έως το 80% σε μόλις 23 λεπτά. Επιπλέον, η λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης V2L του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την μπαταρία του ως power bank για να τροφοδοτεί άλλες συσκευές, όπως συσκευές που προορίζονται για εξωτερική χρήση και για κάμπινγκ.

Από τη σχετική φωτογραφία διακρίνουμε ένα εσωτερικό με «καθαρές» γραμμές και φυσικά full digital περιβάλλον με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12, 3 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 15,4 ιντσών για το χειρισμό του infotainment, το οποίο ενσωματώνει ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και ο φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη. Αξίζει να αναφερθεί πως στον προαιρετικό εξοπλισμό διατίθεται head-up display με επαυξημένη πραγματικότητα 92 ιντσών, για πιο άμεση πληροφόρηση κατά την οδήγηση.

Η Volvo εκτός από μια premium εμπειρία σε ποιότητα και εξοπλισμό, υπόσχεται κορυφαία πρακτικότητα με λειτουργικούς χώρους αποθήκευσης και τονισμένη ευρυχωρία. Για επιπλέον πρακτικότητα, πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως ο προ-κλιματισμός της καμπίνας, μπορούν να ελεγχθούν απομακρυσμένα, με τη χρήση του Volvo Cars app.

‘Ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Volvo XC70 είναι το πακέτο Safe Space Technology. Με προηγμένη τεχνολογία εντοπισμού, που περιλαμβάνει ραντάρ, κάμερες και αισθητήρες, το XC70 μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο και να υποστηρίζει τον οδηγό, συμβάλλοντας στο να αποφευχθούν συγκρούσεις ή να μετριαστούν οι επιπτώσεις τους.

Συνοδεύεται επίσης από λειτουργίες ασφάλειας που βοηθούν στον εντοπισμό ανθρώπων γύρω από το αυτοκίνητο, σε αστικές συνθήκες με μεγάλη κυκλοφορία. Για παράδειγμα, το Door Opening Alert σχεδιάστηκε για να βοηθά οδηγούς και επιβάτες να αποφεύγουν να ανοίξουν τις πόρτες τους στην πορεία των δικυκλιστών. Για μία χαλαρή οδηγική εμπειρία, το XC70 προσφέρει επίσης στοιχεία έξυπνης υποστήριξης οδηγού, όπως η αυτόματη υποβοήθηση κατά την αλλαγή λωρίδας, το Park Pilot Assist και η ενεργή υποστήριξη πλοήγησης.

Η παραγωγή του νέου XC70 έχει ήδη δρομολογηθεί και το αυτοκίνητο είναι τώρα διαθέσιμο για προπαραγγελία στην Κίνα, με την έλευση στην Ευρώπη να έχει προγραμματιστεί σε επόμενο στάδιο.