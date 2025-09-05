To ηλεκτρικό MGS5 EV στην Ελλάδα

Έφτασε στην Ελλάδα το νέο MGS5 EV, ένα σύγχρονο, ευρύχωρο και αποδοτικό ηλεκτρικό SUV με υψηλή τεχνολογία και μοντέρνα σχεδίαση, που υπόσχεται αυτονομία έως 480 χιλιόμετρα και υψηλή σχέση αξίας-τιμής.

Mέσα στα τρία μοντέλα που παρουσιάζει η MG στο ελληνικό κοινό στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και στην «Auto Thessaloniki 2025», είναι και το MGS5 EV. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της MG, που πραγματοποιεί την πανελλήνια πρεμιέρα του, ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ηλεκτροκίνηση, με εντυπωσιακή αυτονομία, δυναμική σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.

Το νέο οικογενειακό SUV της κινέζικης πλέον μάρκας βασίζεται στην πλατφόρμα MSP, την οποία χρησιμοποιεί και το MG4 EV, έχοντας μήκος 4.476 mm, πλάτος 1.849 mm και ύψος 1.621 mm. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.730 mm και η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους είναι στα 453 λίτρα (1.441 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα).

Εξοπλίζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα που τοποθετείται στον πίσω άξονα και αποδίδει 170 PS. Συνοδεύεται από μια μπαταρία LFP ενεργειακής χωρητικότητας 49 kWh που προσφέρει 340 km αυτονομίας με μια πλήρη φόρτιση. Η Long Range εκδοχή του μοντέλου διαθέτει ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 231 ίππους, ικανούς να επιταχύνουν το αυτοκίνητο στο 0-100 km/h σε 6,3 δευτερόλεπτα.

Εδώ, η ενεργειακή χωρητικότητα της μπαταρίας τεχνολογίας NMC αυξάνεται στα 64 kWh υποσχόμενη 480 km αυτονομίας. Να σημειώσουμε εδώ πως το MGS5 EV κατάφερε να αποσπάσει τη διάκριση των 5 αστέρων στη δοκιμή ασφαλείας από τον ανεξάρτητο και αυστηρών προδιαγραφών ευρωπαϊκό οργανισμό Euro NCAP. Δες εδώ πως τα κατάφερε.

Στο χώρο της μάρκας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και στην «Auto Thessaloniki 2025» θα υπάρχει επίσης, το νέο MG3 Hybrid+. Η νέα γενιά του δημοφιλούς hatchback, του “Αυτοκινήτου της Χρονιάς” με εξελιγμένο πρωτοποριακό υβριδικό σύστημα που συνδυάζει αποδοτικότητα και ευελιξία, προσφέροντας την ιδανική λύση για την καθημερινή μετακίνηση με χαμηλή κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές ρύπων.

Το παρών δηλώνει επίσης και το νέο MG ZS Max Hybrid+, το νέο compact SUV της μάρκας με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία HYBRID+, που συνδυάζει την πρακτικότητα και τους χώρους με τις σύγχρονες λύσεις άνεσης και ασφάλειας, καθιστώντας το ιδανικό για οικογένειες και ταξίδια.

Η παρουσία της MG στη ΔΕΘ και στην «Auto Thessaloniki 2025» σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη σταθερή διεύρυνση της παρουσίας της μάρκας στην ελληνική αγορά, με στρατηγική εστίαση στην ηλεκτροκίνηση και τις υβριδικές λύσεις νέας γενιάς. Η μάρκα συνδυάζει την παράδοση ενός ονόματος με παγκόσμια αναγνώριση και την τεχνολογική αιχμή του σήμερα, προσφέροντας στο κοινό επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, προσιτές τιμές και τεχνολογική καινοτομία.