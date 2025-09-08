Υπάρχουν ακόμα προσιτά οικογενειακά μικρομεσαία που χαίρεσαι να οδηγείς

Δανείζεται όλα τα θετικά στοιχεία του πεντάθυρου χάτσμπακ αδελφού του και τα εμπλουτίζει με ξεχωριστό στυλ, πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και «πιπεράτο» σετάρισμα, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα προσιτό οικογενειακό μοντέλο, που όχι μόνο είναι βολικό και ευχάριστο στην καθημερινή οδήγηση αλλά δείχνει να μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και έναν απαιτητικό οδηγό. Ο λόγος για το Hyundai i30 Fastback που είχαμε στα χέρια μας για δοκιμή.

Ένα από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Hyundai i30 είναι το γεγονός ότι προσφέρεται και σε έκδοση Fastback – αυτή που βλέπετε στις φωτογραφίες -, όντας μάλιστα το μοναδικό οικογενειακό μικρομεσαίο διαθέσιμο σε παραλλαγή που έχει τρίτο όγκο πίσω, συνδυασμένο όμως με 5η πόρτα που ανοίγει μαζί με το τζάμι (θα θέλαμε να υπάρχει υαλοκαθαριστήρας). Και χωρίς αμφιβολία το i30 Fastback ξεχωρίζει, ειδικά στην έκδοση “Ν-Line” της δοκιμής μας με τις μπόλικες σπορτίφ πινελιές.

Με μήκος 4,455 μ. είναι 11,5 πόντους μακρύτερο από το χάτσμπακ, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί μια απλώς μεγαλύτερη σε μήκος έκδοση του i30. Το εμπρός μέρος είναι το ίδιο, έχοντας φυσικά όλα τα αναβαθμισμένα στυλιστικά στοιχεία του ανανεωμένου i30, ωστόσο η διαμόρφωση στο πίσω μέρος καθιστά το i30 Fastback μια πιο τολμηρή εναλλακτική πρόταση απέναντι στα κλασικά χάτσμπακ, καθώς ενσωματώνει κουπέ στοιχεία για ένα πιο δυναμικό και ενδιαφέρον προφίλ. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, η κλασσική πεντάθυρη και η fastback έκδοση είναι αρκετά διαφορετικές όχι μόνο στον τομέα της αισθητικής, αλλά και στον τομέα των δυναμικών χαρακτηριστικών.

To μυστικό βρίσκεται κατά κύριο λόγο στην πίσω ανάρτηση που στην περίπτωση του i30 Fastback είναι ανεξάρτητη πολλαπλών συνδέσμων και έτσι η συνολική οδηγική αίσθηση είναι σαφώς πιο ενδιαφέρουσα, αν και το κανονικό i30 κάθε άλλο παρά κακό είναι. Ωστόσο το i30 Fastback δίνει μια σαφώς πιο ραφιναρισμένη αίσθηση, η οποία μάλιστα συνδυάζεται και από καλύτερη οδική συμπεριφορά λόγω του σφιχτότερου set-up. Σαν αποτέλεσμα, το i30 Fastback στρίβει, αλλά και φρενάρει πειστικά και με τρόπο που θα ικανοποιήσει ακόμα και τον πολύ απαιτητικό οδηγό.

Μάλιστα παρότι η έκδοση N-Line της δοκιμής έχει ελαστικά με αρκετά χαμηλό προφίλ στην καθημερινότητα, στην μάχη με τις κακοτεχνίες της ελληνικής ασφάλτου δεν θα λέγαμε ότι σε κουράζει, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις πως «κοπανάει», αν και κάποιες απότομες λακκούβες δεν περνούν απαρατήρητες από τους επιβαίνοντες. Αν στα παραπάνω προσθέσεις τον 1.5 turbo κινητήρα άμεσου ψεκασμού και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, έχεις ένα πολύ ευχάριστο και στην καθημερινότητα αυτοκίνητο. Ενώ από την άλλη το όλο στήσιμό του και η αίσθηση που σου προσφέρει, σε κάνουν να θέλεις να οδηγήσεις γρήγορα στις στροφές.

Κάπου θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο 4κύλινδρος T-GDI κινητήρας του 1,5 λίτρου, χάρη σε νέες ρυθμίσεις αποδίδει 140 ίππους (από 160) και ενσωματώνει 48βολτο ήπια ηλεκτρικό σύστημα. Στην πράξη αυτό δίνει άμεση απόκριση στο γκάζι και ελαστικότητα στις μεσαίες στροφές, ιδιαίτερα στην επιλογή Sport του συστήματος παραμετροποίησης, αλλά και εξαιρετικά πολιτισμένη λειτουργία του start/stop. Το δικό του ρόλο στη διαμόρφωση του “original” οδηγικού χαρακτήρα παίζει το 7τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT, το οποίο ικανοποιεί σε γενικές γραμμές στη λειτουργία του με τις αλλαγές ταχυτήτων να γίνονται αυτόματα ή και «σειριακά» μέσω των paddles πίσω από το τιμόνι.

H κατανάλωση ωστόσο δεν μας ενθουσίασε, καθώς είχε μια τάση να κυμαίνεται πάνω από τα 8,0 lit./100 km μέσα στην πόλη και ενίοτε να φλερτάρει επικίνδυνα με τα 9,0 lit./100 km (κάποιες φορές μάλιστα τα ξεπέρασε), απέχοντας αρκετά από τις επίσημες προδιαγραφές – και σε πείσμα θα λέγαμε του όποιου εξηλεκτρισμού. Στον ανοιχτό δρόμο όμως είναι αλήθεια ότι μειώνεται αρκετά, καθώς η μακριά έβδομη επιτρέπει στο i30 Fastback των 140 ίππων να ταξιδεύει με ελάχιστες στροφές στον κινητήρα.

Κατά τα άλλα να κάνουμε με ένα γνώριμο για την Hyundai περιβάλλον με την ποιότητα κατασκευής να ορίζεται από ένα συνδυασμό και σκληρών και μαλακών πλαστικών τα οποία τελικά αποπνέουν την αίσθηση της καλής ποιότητας. Μαλακό πλαστικό υπάρχει σίγουρα στο πάνω μέρος του ταμπλό στο υποβραχιόνιο μεταξύ οδηγού και συνοδηγού, ενώ για τα σκληρά πλαστικά στις πόρτες θα λέγαμε ότι με έναν περίεργο τρόπο περίεργο καταφέρνουν στην όψη να δείχνουν «ακριβά».

Το digital στοιχείο είναι έντονο καθώς υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων, HD οθόνη αφής με ασύρματες ενημερώσεις (over-the-air) και το στάνταρ σύστημα τηλεματικής Bluelink. Στα εργονομικά ατού είναι χωρίς αμφιβολία τα χωριστά φυσικά χειριστήρια για τον κλιματισμό και οι μεγάλες πόρτες, που διευκολύνουν την είσοδο-έξοδο των επιβατών. Χωροταξικά στην καμπίνα δεν έχει αλλάξει τίποτα με παραπάνω από επαρκείς χώρους, ενώ το πορτμπαγκάζ έχει βγει κερδισμένο από την προσθήκη του τρίτου όγκου και έτσι η χωρητικότητά από τα 395 (του χάτσμπακ) ανέβηκε στα 450 λίτρα.

Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι το Hyundai i30 Fastback είναι ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο που κερδίζει τις εντυπώσεις όχι μόνο με την ιδιαίτερη αισθητική του, αλλά και με ουσιαστικά χαρακτηριστικά, όπως η ευρυχωρία, η ποιότητα κατασκευής, αλλά και το οδηγοκεντρικό του προφίλ. Με τη βασική έκδοση εξοπλισμού Premium να είναι ήδη πολύ καλά εξοπλισμένη και να κοστίζει 26.290 ευρώ – και την κορυφαία σε εξοπλισμό έκδοση N-Line της δοκιμής μας να φτάνει τα 28.290 -, δεν θα χαρακτηρίζαμε το αυτοκίνητο της δοκιμής μας κελεπούρι. Είναι όμως μια λογική πρόταση (αν λάβουμε υπόψη μας και που κυμαίνονται γενικότερα οι τιμές των αυτοκινήτων), ενώ 5-ετής εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων της Hyundai έρχεται να ενισχύσει την αξία αυτού του τελικά ιδιαίτερου αυτοκινήτου, που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα οικογενειακά μικρομεσαία χάτσμπακ.

Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48V Hybrid 7-DCT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά