Μια χορηγία για πολλά... τρίποντα

Η Chery Greece και το Spanos Group ανακοίνωσαν τη σύναψη μιας σημαντικής συνεργασίας με την ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ, ενός από τους ιστορικότερους συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ, που μάλιστα το 2001 στη Βαρσοβία κατάφερε να κατακτήσει το κύπελλο Σαπόρτα κερδίζοντας τη Σαλόν με 74-72. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Chery αναλαμβάνει τον ρόλο του Ονοματοδότη και Χρυσού Χορηγού για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026, με την ομάδα να αγωνίζεται πλέον υπό τη νέα επίσημη ονομασία ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY.

Η συνεργασία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια χορηγική κίνηση, αλλά ένα στρατηγικό βήμα που συνδέει τη δυναμική ανάπτυξη της Chery στην ελληνική αγορά με έναν σύλλογο που διαθέτει ισχυρή αγωνιστική ταυτότητα και οργανωτική ωριμότητα.

Η συμφωνία μεταξύ Chery Greece, Spanos Group και ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ έρχεται σε μια περίοδο όπου οι στρατηγικές χορηγίες στον αθλητισμό αποκτούν όλο και πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, συνδέοντας brand awareness, κοινωνική προσφορά και βιώσιμη ανάπτυξη. Για την Chery, η παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ μέσω του ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY λειτουργεί ως ισχυρός πολλαπλασιαστής αναγνωρισιμότητας, αλλά και ως μέσο επικοινωνίας των αξιών και του οράματος της μάρκας σε ένα ευρύ, ενεργό και συναισθηματικά δεμένο κοινό. Το αποτέλεσμα είναι μια συνεργασία, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το πώς η αυτοκίνηση και ο αθλητισμός μπορούν να συναντηθούν με ουσία και προοπτική.

Ο κ. Γεώργιος Σπανός, Managing Director του Spanos Group, στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατηγική σημασία της συμφωνίας αναφέροντας πως «η συνεργασία με την ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την Chery και το Spanos Group, καθώς ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, έχοντας ως βασικούς πυλώνες την καινοτομία, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα. Για περισσότερα από 22 χρόνια, η Chery αναπτύσσει τεχνολογίες και οχήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών, ενώ το Spanos Group παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ο αθλητισμός, ως φορέας αξιών όπως η συνεργασία, η συνέπεια και η αφοσίωση, βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Η επιλογή της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ως στρατηγικού συνεργάτη για τη μεγαλύτερη εμπορική και επικοινωνιακή μας είσοδο στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία· αποτελεί έναν οργανισμό που ενσωματώνει τις αξίες, τη δυναμική και το όραμα που επιθυμούμε να υπηρετούμε. Το νέο ξεκίνημα ως ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY θα δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές για τις δύο πλευρές και θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, στους φιλάθλους και στο ελληνικό αθλητικό οικοσύστημα. Με ενθουσιασμό στηρίζουμε αυτή τη συνεργασία και προσβλέπουμε σε μια δημιουργική και επιτυχημένη πορεία, εντός και εκτός παρκέ.»

Από την πλευρά του, ο CEO της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ, κ. Θεοφάνης Ταρνατώρος, δήλωσε ότι «η συνεργασία με την Chery αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την επόμενη ημέρα της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ μιας και συμβάλλει ουσιαστικά στο νέο στρατηγικό πλάνο για σταθεροποίηση, ενδυνάμωση και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του συλλόγου. Το ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY δεν είναι απλώς μία νέα ονομασία. Αποτελεί ένα σύμβολο της κοινής φιλοδοξίας μας να εξελιχθούμε, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στον ελληνικό αθλητισμό και να δημιουργήσουμε νέα αξία για τους φιλάθλους, την τοπική κοινωνία και, ευρύτερα, για την ελληνική αγορά. Πιστεύουμε βαθιά ότι αυτή η συνεργασία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές.»