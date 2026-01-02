Ένα νέο ηλεκτρικό SUV που κοστίζει λιγότερο από τα «θερμικά»

H ΜG διευρύνει τη γκάμα των μοντέλων της στην ελληνική αγορά με το λανσάρισμα του νέου MGS5 EV, ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου που τοποθετείται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV και οποίο υπόσχεται να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, βασισμένη στην άκρως ανταγωνιστική σχέση τιμής–αξίας που το χαρακτηρίζει, την πρακτικότητα, τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα κορυφαία επίπεδα ασφάλειας.

Αν και το MGS5 EV μας συστήθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν το νέο ηλεκτρικό μικρομεσαίο οικογενειακό SUV (C-SUV) της βρετανικής -υπό κινεζική ιδιοκτησία -μάρκας πραγματοποίησε την πανελλήνια πρεμιέρα του στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η εμπορική διάθεση του μοντέλου ξεκίνησε μόλις πρόσφατα.

Το νέο ηλεκτρικό της MG βασίζεται στην πλατφόρμα MSP με κίνηση στους πίσω τροχούς, την οποία χρησιμοποιεί και το MG4 EV. Βέβαια, με μήκος 4.476 mm, το MGS5 EV είναι μεγαλύτερο αυτοκίνητο και τοποθετείται στην “καρδιά” της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κατηγορίας των C-SUV. Η σχεδίασή του διαθέτει μια σύγχρονη αισθητική, με “καθαρές” γραμμές, αλλά και λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τον ηλεκτρικό του χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την MG, το εργονομικά σχεδιασμένο εσωτερικό προσφέρει υψηλά επίπεδα ποιότητας και λειτουργικότητας, αλλά και άφθονους χώρους για όλους ανεξαιρέτως τους επιβάτες - χάρη και στο μεταξόνιο που φτάνει τα 2.730 mm. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους αγγίζει τα 453 λίτρα (1.441 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα).

Η γκάμα του MGS5 EV περιλαμβάνει δύο επίπεδα εξοπλισμού, Exclusive και Luxury. Και στις δύο εκδόσεις, ο βασικός εξοπλισμός χαρακτηρίζεται πλήρης, με πληθώρα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού, καθώς και στοιχεία άνεσης όπως αυτόματο κλιματισμό, σύστημα πλοήγησης και σύγχρονες ψηφιακές οθόνες.

Η βασική εκδοχή του MGS5 EV έχει έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 170 ίππους και συνδυάζεται με μια μπαταρία LFP ενεργειακής χωρητικότητας 49 kWh για μια υποσχόμενη αυτονομία 340 km. Η Long Range έκδοση διαθέτει ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 231 ίππους, ικανούς να επιταχύνουν το αυτοκίνητο στο 0-100 km/h σε 6,3 δευτερόλεπτα. Εδώ, η ενεργειακή χωρητικότητα της μπαταρίας τεχνολογίας NMC αυξάνεται στις 64 kWh υποσχόμενη 480 km αυτονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στις δυνατότητες φόρτισης. Το MGS5 EV υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την πρακτικότητα του μοντέλου, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και καθιστώντας ευκολότερο τον προγραμματισμό μεγαλύτερων διαδρομών.

Εννοείται πως ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, το MGS5 EV υπόσχεται τα βασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας, όπως αθόρυβη λειτουργία, ομαλή επιτάχυνση και άμεση απόκριση στο γκάζι. Η συνολική οδηγική εμπειρία ενισχύεται τόσο από την παρουσία ανεξάρτητης ανάρτησης σε όλους τους τροχούς (διάταξη MacPherson εμπρός και σύστημα πέντε συνδέσμων πίσω) για ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και άνεσης, όσο και από την αποδοτική διαχείριση ενέργειας.

Παράλληλα, το νέο ηλεκτρικό SUV της MG ενσωματώνει σύγχρονες λύσεις συνδεσιμότητας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της καθημερινής χρηστικότητας.

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό πως το MGS5 EV κατάφερε να αποσπάσει τη διάκριση των 5 αστέρων στη δοκιμή ασφαλείας από τον ανεξάρτητο και αυστηρών προδιαγραφών ευρωπαϊκό οργανισμό Euro NCAP. Στο πλαίσιο αυτό, το MGS5 EV κατάφερε υψηλά ποσοστά στις επιμέρους βαθμολογίες: 90% στην Προστασία Ενηλίκων, 82% στην Προστασία Παιδιών, 82% για Ευάλωτους Χρήστες του Δρόμου και 78% στα Συστήματα Υποβοήθησης Οδήγησης.

Το νέο MGS5 EV επωφελείται επίσης από το προηγμένο σύστημα MG Pilot, μια πλήρη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, λειτουργίες όπως αποφυγή σύγκρουσης, υποβοήθηση λωρίδας, cruise control, ενεργό φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση τυφλού σημείου.

Πέραν αυτών, η ασφάλεια που προσφέρει το MGS5 EV ενισχύεται χάρη και στη συνεργασία με την Continental, έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές τεχνολογίας πέδησης παγκοσμίως. Το νέο μοντέλο εξοπλίζεται με την τελευταία γενιά ηλεκτρονικού ενισχυτή πέδησης για ηλεκτρικά οχήματα, σε συνδυασμό με δισκόφρενα 321 mm μπροστά και 300 mm πίσω, καταφέρνοντας μια εξαιρετική επίδοση στο φρενάρισμα «πανικού» από την ταχύτητα των 100 km/h, καθώς σύμφωνα με την MG η απόσταση ακινητοποίησης περιορίζεται σε μόλις 35,5 μέτρα.

Η εμπορική διάθεση του MGS5 EV ξεκινά με τιμή από 26.950 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει τόσο την τρέχουσα προωθητική ενέργεια από τον Όμιλο Συγγελίδη όσο και το όφελος της κρατικής

επιδότησης μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Με αυτόν τον τρόπο, η MG τοποθετεί το νέο της μοντέλο σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σημείο της αγοράς, απευθυνόμενη σε ένα ευρύ κοινό που εξετάζει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Με συνδυασμό ανταγωνιστικής τιμής, ικανοποιητικής αυτονομίας και σύγχρονου εξοπλισμού, το μοντέλο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αξιόλογη επιλογή στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV.