Μπαίνοντας στο 2026 με το… δεξί!

Η Nissan δηλώνει έτοιμη να κερδίσει τις εντός έδρας εντυπώσεις στο επερχόμενο Σαλόνι του Τόκιο 2026, παρουσιάζοντας κάποια concept cars, καθώς και ειδικές εκδόσεις μοντέλων παραγωγής, που αναδεικνύουν τον τεχνολογικό και σπορ χαρακτήρα της ίδιας, όσο και της Nissan Motorsports & Customization Co. (NMC) που είναι το αγωνιστικό και ειδικών κατασκευών παρακλάδι της δημοφιλούς ιαπωνικής μάρκας.

Το Tokyo Auto Salon 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Ιανουαρίου στο Makuhari Messe με την Nissan να ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» παρουσιάζοντας μια σειρά από concept και ειδικές εκδόσεις μοντέλων της.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στο περίπτερο της Nissan θα παρουσιαστεί ένα ειδικά σχεδιασμένο concept μοντέλο NISMO, τα στοιχεία του οποίου θα γίνουν γνωστά κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης Τύπου στις 9 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, την εμφάνισή του θα κάνει το ανανεωμένο Fairlady Z, με βελτιωμένη αεροδυναμική και αναβαθμισμένες επιδόσεις, το οποίο θα διατεθεί και σε έκδοση NISMO MT με χειροκίνητο κιβώτιο και σπορ καθίσματα, απευθυνόμενο στους οδηγούς που αναζητούν μια πιο “αυθεντική” και δυναμική οδηγική εμπειρία.

Από την άλλη, ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει το X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay. Μιλάμε για μια ειδική έκδοση του μεγάλου SUV της Nissan, που είναι βασισμένη στην Rock Creek, έχοντας όμως πιο σκληροτράχηλο χαρακτήρα.

Δίνει έμφαση στις outdoor δραστηριότητες και διαθέτει off-road αισθητική με πρακτικές λύσεις για εξορμήσεις. Διαθέτει μέσα-έξω ειδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, αδιάβροχα καθίσματα, καθώς και θεματικά πακέτα αξεσουάρ για camping.

Από την πλευρά του, το ηλεκτρικό νέο Νissan LEAF εντάσσεται στη σειρά AUTECH, προσφέροντας πιο σπορ χαρακτήρα και αναβαθμισμένη ποιότητα στο εσωτερικό.

Τέλος, αισθητή θα είναι παρουσία του MOTUL AUTECH GT-R. Το εμβληματικό αγωνιστικό θα κάνει μια ξεχωριστή εμφάνιση στο περίπτερο της Nissan, τιμώντας την αποχώρηση του Tsugio Matsuda από την ενεργό δράση στο πρωτάθλημα SUPER GT μετά το τέλος της σεζόν 2025. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2016, οι Tsugio Matsuda και Ronnie Quintarelli σημείωσαν δύο συνεχόμενες νίκες στην κατηγορία GT500, επικρατώντας στους αγώνες της Okayama και του Fuji.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στο πρόγραμμα της Nissan θα ξεχωρίσουν δύο σημαντικές εκδηλώσεις: στις 14:15 θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη του project «Matchy’s March» με ομιλητή τον Masahiko Kondo, Team Director της Kondo Racing στο Super GT (GT500), ενώ στις 15:00 θα ακολουθήσει η τελετή αποχώρησης του Tsugio Matsuda από το Super GT, με τον ίδιο να αναλαμβάνει τον ρόλο του ομιλητή. Η Nissan θα μεταδώσει ζωντανά τα talk shows που θα πραγματοποιηθούν κατά της διάρκεια της έκθεσης, για τους λάτρεις της μάρκας.