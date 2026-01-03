Το επαναφορτιζόμενο υβριδικό SUV με τη μεγάλη αυτονομία και την απίστευτα χαμηλή τιμή

Με προηγμένο σύστημα κίνησης REEV και συνολική αυτονομία σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα – από τα οποία τα 145 γίνονται ηλεκτρικά - το Leapmotor C10 είναι διαθέσιμο τώρα σε άκρως ανταγωνιστική τιμή χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια της αντιπροσωπείας που τονίζει την ήδη εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής του οικογενειακού SUV μοντέλου.

Το C10 REEV είναι η plug-in υβριδική έκδοση του μεγάλου SUV, που κατασκευάζει η κινέζικη Leapmotor και η οποία διατηρεί στενή σχέση με τον Όμιλο Stellantis. Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο σύστημα εκτεταμένης αυτονομίας (Range Extended Electric Vehicle), το οποίο βασίζεται στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, με έναν θερμικό κινητήρα που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια.

Χάρη στην νέα προωθητική ενέργεια των 3.000 ευρώ, η ελληνική αντιπροσωπεία τονίζει το ήδη αξιοπρόσεκτο Value for Money του μοντέλου μιας και η εισαγωγική τιμή του C10 REEV είναι πλέον στις €33.900 και μάλιστα συνοδευόμενη από ένα εξοπλιστικό πακέτο που περιλαμβάνει τα πάντα: Σουίτα ADAS με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, infotainment με οθόνη αφής 14,6 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, Wi Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας, Full LED προβολείς, μέχρι και πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 2,1m2 και ηλεκτρικό σκίαστρο.

Mε μόνο 1.500 ευρώ παραπάνω, το ακόμα πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού Design προσθέτει δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ρυθμιζόμενο ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, τροχούς 20 ιντσών και πίσω σκούρα κρύσταλλα. Να σημειωθεί ότι και στα δύο επίπεδα εξοπλισμού, ο φόρος που επιβαρύνει το χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός ενώ υπάρχει καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στο Δακτύλιο και δωρεάν στάθμευση στις ελεγχόμενες ζώνες.

Έχοντας απόλυτη εξειδίκευση στα αμιγώς ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid μοντέλα, η Leapmotor εφοδιάζει το C10 με την τεχνολογία REEV, η οποία εξασφαλίζει εξ ορισμού αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία σε σχέση με τα συμβατικά PHEV συστήματα, καθώς και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε συνεχές ρεύμα (DC). Η μπαταρία είναι επαρκής για αυτονομία 145 km, ενώ συνολικά το C10 REEV μπορεί να διανύσει σχεδόν 1.000 km χωρίς καμία ανάγκη για ανεφοδιασμό ή επιπλέον φόρτιση.

Το μυστικό κρύβεται σε μια γεννήτρια ισχύος 50 kW που παίρνει κίνηση από τον ειδικά εξελιγμένο κινητήρα βενζίνης του αυτοκινήτου, συνδυασμό που χρειάζεται μόλις 0,3 lt για την παραγωγή μιας kWh. Με απλά λόγια το C10 REEV μπορεί να παράγει μόνο του την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται, αποδίδοντας 215 ίππους και με όλα τα οφέλη της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, δηλαδή υψηλή ποιότητα λειτουργίας και αθόρυβη κύλιση.

Στο σύστημα REEV ο κινητήρας βενζίνης δεν συνδέεται ποτέ μηχανικά με τους τροχούς και αποκλειστικός σκοπός του είναι να παράγει ρεύμα μέσω της γεννήτριας. Η μπαταρία με τη σειρά της έχει ενεργειακή χωρητικότητα 28,4 kWh και μπορεί να φορτίσει σε παροχή εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος με ισχύ έως 65 kW, κάτι που σημαίνει ανάκτηση του 50% της ενέργειας σε μόλις 18’.

Στην οδήγηση, το C10 REEV δίνει κατά κανόνα προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο ενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να ξεκινήσει η φόρτιση. Ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας ο οδηγός μπορεί να θέσει σε προτεραιότητα την απόλυτη οικονομία ή τις επιδόσεις, ενώ έχει στη διάθεσή του ένα αυτοκίνητο με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο στην αμιγώς ηλεκτρική καθημερινότητα όσο και στη διάνυση μεγάλων αποστάσεων.

Όπως όλα τα Leapmotor, το νέο C10 REEV καλύπτεται από 5ετή εγγύηση (ή 100.000 km) για τα μηχανικά μέρη και για 8 (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ είναι διαθέσιμο για παραγγελίες σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου συνεργατών της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT/FIAT Professional, Jeep, Abarth).