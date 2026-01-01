Νέες εκδόσεις και πιο προσιτές τιμές για αυτά τα γαλλικά best-sellers

Η Peugeot φέρνει νέες και πιο πλούσιες εισαγωγικές εκδόσεις, αναβαθμίζει τον εξοπλισμό της ήδη πληρέστατης Allure και παράλληλα προσφέρει σημαντικές προσφορές για τα best-seller μοντέλα της στην ελληνική αγορά.

Η χρονιά κλείνει με την Peugeot να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες μέσα από την ευρεία προϊοντική γκάμα επιβατικών εκδόσεων, από σουπερμίνι έως μεγάλα SUV και 9θέσια Van μοντέλα. Σήμερα και με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η γαλλική μάρκα εισάγει στην ελληνική αγορά, νέα, αναβαθμισμένα επίπεδα εξοπλισμού σε προσιτές τιμές.

Συγκεκριμένα παρουσιάζει τις νέες αναβαθμισμένες εκδόσεις εξοπλισμού Style Plus για τα best sellers 208 και 2008, καθώς και τη νέα έκδοση Style για το next-level SUV 3008, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία μέσα από τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τη συνολική εμπειρία χρήσης.

Τα νέα PEUGEOT 208 και 2008 Style Plus αντικαθιστούν την ήδη πλούσια έκδοση Style και προσφέρει επιπλέον εξοπλισμό, χωρίς όμως αύξηση της τιμής. Στον βασικό εξοπλισμό ανάλογα το μοντέλο περιλαμβάνονται επιπλέον κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, αυτόματη λειτουργία προβολέων και το προηγμένο σύστημα συνδεσιμότητας και τηλεματικής Peugeot i Connect Advanced.

Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, σύστημα 3D πλοήγησης με δωρεάν online υπηρεσίες και φωνητικό έλεγχο, επιτρέποντας τον χειρισμό βασικών λειτουργιών χωρίς απόσπαση της προσοχής του οδηγού.

Στο Peugeot 3008, η νέα εισαγωγική έκδοση Style ενσωματώνει ακόμη περισσότερα στοιχεία εξοπλισμού όπως ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, PEUGEOT Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, ασύρματη λειτουργία Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Παράλληλα, η Peugeot διαθέτει τις ανανεωμένες εκδόσεις Allure, διαθέσιμες σε όλη τη γκάμα μοντέλων (208, 308, 408, 2008, 3008, 5008) και σε όλα τα συστήματα κίνησης. Ανάλογα με το μοντέλο, περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert.

Ενδεικτικά, οι τιμές έναρξης της νέας γκάμας, συμπεριλαμβανομένων των προωθητικών ενεργειών, έχει ως εξής:

Peugeot 208 Hybrid Style Plus: 21.500 ευρώ

Peugeot 2008 Hybrid Style Plus: 22.900 ευρώ

Peugeot 3008 Hybrid Style: 31.900 ευρώ

Με τις νέες εκδόσεις εξοπλισμού, τη συνολική αναβάθμιση της γκάμας και την νέα τιμολογιακή πολιτική που δημιουργεί μια υψηλή σχέση τιμής/αξίας στην «καρδιά» της αγοράς, η Peugeot τονίζει τον ρόλο της ως premium κατασκευαστής, επενδύοντας ουσιαστικά σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης και ενισχύουν την αξία κάθε μοντέλου στην πράξη.