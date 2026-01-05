Μια δοκιμή θα σας πείσει!

Κάποιες φορές η περιγραφή δεν είναι ικανή να αποτυπώσει την πραγματικότητα και στην περίπτωση του νέου Toyota Aygo X - που δεν είναι απλώς μια νέα έκδοση αλλά επί της ουσίας ένα εντελώς καινούργιο μοντέλο - η πράξη, δηλαδή η οδήγηση του αυτοκινήτου ήταν αυτή που ήρθε να μας δείξει ότι έχουμε αλλάξει επίπεδο…

Θα ξεκινήσουμε με κάτι φαινομενικά δευτερεύον, το οποίο όμως μας έκανε εντύπωση: κατά το ταξίδι μας στη Φλωρεντία, όπου βρεθήκαμε προσκεκλημένοι της Toyota Ελλάς για να οδηγήσουμε το νέο Toyota Aygo X ή Aygo Cross όπως το αποκαλούν οι άνθρωποι της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποφασίσαμε να ρωτήσουμε τον Άγγλο Διευθυντή Επικοινωνίας της Toyota Europe, Robert Tickner, στο περιθώριο της παρουσίασης, γιατί ακούσαμε για άλλη μια φορά “cross” και όχι “X” όπως προστάζει το σχετικό λογότυπο, για να εισπράξουμε την εξής ενδιαφέρουσα απάντηση: το “X” μπορεί να το δει κανείς και ως σταυρό, δηλαδή… cross στα αγγλικά, οπότε καθώς αυτό ταιριάζει μια χαρά στον χαρακτήρα του μοντέλου - και θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι η εταιρεία διαθέτει στην γκάμα της τα Yaris Cross και Corolla Cross – έρχεται πολύ φυσικό σε όλους τους «Τογιοταίους» να λένε Cross!

Έχοντας λοιπόν απαντήσει σε αυτό το «δικό μας» ερώτημα και έχοντας παρακολουθήσει την ενημέρωση σχετικά με την ολική επαναφορά - διότι περί ολικής επαναφοράς πρόκειται – του Toyota Aygo X, βρεθήκαμε τελικά στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου που μόνο στο όνομα θα μπορούσε κανείς να πει ότι ταυτίζεται με το υπάρχον μοντέλο. Εξηγούμαστε: Αν νομίζετε ότι βλέποντας το καινούργιο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου και διαβάζοντας για την τοποθέτηση σε αυτό του υβριδικού συστήματος κίνησης των 116 ίππων που προέρχεται από το μεγαλύτερο σε μέγεθος Yaris έχετε κατανοήσει τι έχει συμβεί, πλανάστε πλάνην οικτράν!

Ναι, είναι αλήθεια ότι πράγματι έχουμε για πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας «Α», ένα «μίνι», θα μπορούσαμε να πούμε, που εφοδιάζεται με πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης - στοιχείο που το καθιστά το αυτοκίνητο με τη χαμηλότερη κατανάλωση (3,5 – 3,7 lit./100 km) και τους χαμηλότερους λίπους από οποιοδήποτε μη plug in hybrid μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά. Όμως ίσως η κατανάλωση να μην είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της όλης ιστορίας.

Η δοκιμή εμάς μας έπεισε και αυτό που οφείλουμε να μεταφέρουμε είναι ότι πλέον έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό αυτοκίνητο που για ευνόητους λόγους είναι πολύ πιο γρήγορο, αλλά και πολύ καλύτερα «στημένο», αφού στο πλαίσιο των αλλαγών αναβαθμίστηκε/προσαρμόστηκε στην αυξημένη ισχύ και η ανάρτηση. Έτσι, το νέο Aygo X κινείται τώρα με πολύ μεγαλύτερη άνεση, πιο οικονομικά, πιο σβέλτα (0–100 km/h σε λιγότερο από 9,2’’ – δηλ. πάνω από 5,0’’ πιο γρήγορα από το υπάρχον μοντέλο) και – κυρίως – εμπνέοντας άλλου επιπέδου εμπιστοσύνη στον οδηγό του. Και αυτή η τελευταία παρατήρηση αποκτά άλλη διάσταση στην έκδοση GR Sport, που όπως αντιλαμβάνεστε έχει πιο έντονα δυναμικά χαρακτηριστικά και σε εμπνέει να κινηθείς ακόμα πιο σβέλτα όταν βρεθείς στην κατάλληλη διαδρομή, όπως εμείς για παράδειγμα, στην περιοχή γύρω από τη Φλωρεντία.

Δεν έχουμε δε κανένα πρόβλημα να πούμε ότι με αυτά τα χαρακτηριστικά το Aygo X είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο δεν αισθάνεσαι πλέον μειονεκτικά στον αυτοκινητόδρομο – ταξιδεύεις χωρίς πρόβλημα, αν και για ταξίδι θα συνιστούσαμε γενικώς κάτι μεγαλύτερο από τη γκάμα της Toyota.

Παράλληλα είναι προφανές ότι έχει διατηρηθεί ο crossover χαρακτήρας του αυτοκινήτου το οποίο διαθέτει μια απόσταση από το έδαφος τέτοια η οποία μας επιτρέπει να το χαρακτηρίσουμε ως περίπου αστικό SUV. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μικρό και ευέλικτο αυτοκίνητο που μεγάλωσε προκειμένου να χωρέσει το νέο σύστημα κίνησης - όμως αυτό αφορά μόνο τις εξωτερικές διαστάσεις γιατί το εσωτερικό του, ως προς τη χωρητικότητα τουλάχιστον, παρέμεινε το ίδιο. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι από τα στοιχεία στα οποία τα 2 αυτοκίνητα είναι πρακτικά ταυτόσημα.

Εν κατακλείδι, λοιπόν, θα λέγαμε ότι το νέο Toyota Aygo X είναι ένα «άλλο» αυτοκίνητο, με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και πολύ πιο ευχάριστο στην οδήγηση. Είναι βέβαια αλήθεια ότι δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις φθηνό, αφού με τα λεφτά που κοστίζουν οι ακριβότερες εκδόσεις του αγοράζεις Yaris. Οπότε είναι προφανές ότι απευθύνεται σε αυτούς που χρειάζονται την επιπλέον ευελιξία που προσφέρει – και φυσικά τη σιγουριά της Toyota.

Θυμίζουμε, τέλος, ότι το νέο υβριδικό Aygo X είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε 8 επίπεδα εξοπλισμού με τιμή εκκίνησης τα 19.670 ευρώ (έκδοση “Play”) για να ακολουθήσουν οι εκδόσεις “Style” και “Style+”, με 19.990 και 20.770 ευρώ, αντίστοιχα. Η “GR Sport” είναι βέβαια η ακριβότερη και κοστίζει 26.860 ευρώ, όταν η “Pulse” κοστίζει 22.070, η “Trend” 23.010, η “Envy” 25.160 και η “Limited” 26.180 ευρώ. Σημειώστε δε ότι το νέο μοντέλο συνοδεύεται από την εγγύηση Toyota, έως 11 έτη/ 200.000 χλμ. για το όχημα, έως 11 έτη/1.000.000 χλμ. για την μπαταρία.

Νέο Toyota Aygo X – Επισκόπηση

• Το Aygo X γίνεται υβριδικό για πρώτη φορά.

• Διατίθεται μόνο ως hybrid μοντέλο.

• Η πρώτη έκδοση GR SPORT για το Aygo X.

• Αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή.

• Σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στην Ευρώπη, με τον κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης να παράγονται στην Πολωνία και το όχημα να κατασκευάζεται στο Kolin, Τσεχία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Μήκος: 3.776 mm

• Πλάτος: 1.740 mm

• Ύψος: 1.525 mm

• Μεταξόνιο: 2.430 mm

• Μικτό βάρος οχήματος: 1.510 kg

• Ρεζερβουάρ καυσίμου: 30 L

• Ζάντες 17- ή 18-ιντσών.

• Ακτίνα στροφής κάτω από 5m.

• Χωρητικότητα χώρου αποσκευών 231 L

Νέα χαρακτηριστικά

• Νέα μπροστινή μάσκα με πρόβολο 76 mm για την ενσωμάτωση της υβριδικής τεχνολογίας.

• Ηλεκτρικοί αναδιπλούμενοι καθρέπτες

• Χρωματική παλέτα εμπνευσμένη από μπαχαρικά: Cinnamon, Jasmine, Tarragon, και Lavandula

• Βελτιωμένη ηχομόνωση, συμπεριλαμβανομένου παχύτερου παρμπρίζ στην έκδοση High.

• Πίνακας οργάνων 7 ιντσών (προηγουμένως 4,3”).

• Αναβαθμισμένο Toyota Safety Sense.

Hybrid σύστημα κίνησης

• Το σύστημα περιλαμβάνει κινητήρα 1.5 L

• Εκπομπές CO2 85 g/km

• Ισχύς συστήματος 116 hp (αύξηση 44 DIN hp).

• 0-100 km/h σε 9,2’’ (>5,0’ ταχύτερο από το υπάρχον Aygo X)

GR SPORT

• Ειδική ρύθμιση ελατηρίων και αμορτισέρ. Νέα, φαρδύτερη αντιστρεπτική δοκός.

• Ειδική ρύθμιση συστήματος διεύθυνσης.

• Αποκλειστική διχρωμία με μαύρο καπό, Mustard, Storm Grey και White Pearl.

• Μάσκα σε Glossy black με πλέγμα “G-pattern”.

• Νέες ζάντες αλουμινίου 18”.

• Εσωτερικό σε μαύρο και γκρι με λεπτομέρειες σε piano black και λογότυπα GR.

• Επενδύσεις καθισμάτων σε SakuraTouch® και Dinamica.

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος

• Εκτιμώμενη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 18% στον κύκλο ζωής του οχήματος.

• Το υβριδικό σύστημα κίνησης αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα.

• Τεχνολογία βαφής «in-mould colouring» με εφαρμογή χρώματος απευθείας στο καλούπι αντικαθιστά την παραδοσιακή διαδικασία βαφής σε ορισμένα εξαρτήματα.

• Εσωτερικό - χρήση υλικών χωρίς ζωικά συστατικά.

• Το SakuraTouch® αποτελείται από πάνω από 40% φυτικό PVC από υποπροϊόντα χαρτοπολτού, υπολείμματα φελλού από τη βιομηχανία κρασιού και ανακυκλωμένο PET.

• Το εργοστάσιο στο Kolin χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και εφαρμόζει πιο αποδοτικές διαδικασίες logistics για εξαρτήματα και οχήματα.