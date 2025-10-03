Καλύτερα από ποτέ!

Με αφορμή το λανσάρισμα του εντελώς νέου Rafale ανανεωμένου και του Austral, η Renault συστήνεται από την αρχή στην ελληνική αγορά με «όπλο» μια πλήρη γκάμα μοντέλων, πίσω από την οποία κρύβεται η τεχνολογία E-Tech - με μια ποικιλία από συστήματα κίνησης με full και plug-in υβριδικές, επιλογές αλλά και πλήρως ηλεκτρικές προτάσεις. Παράλληλα η εταιρία εξακολουθεί να προτείνει τη λύση του υγραερίου, με εγγυημένα εργοστασιακά συστήματα.

O νέος εισαγωγέας των Renault και Dacia στην Ελλάδα, η εταιρεία Grand Automotive Hellas S.A., πραγματοποίησε εκδήλωση, τόσο για την παρουσίαση της στρατηγικής της γαλλικής φίρμας μέσα από την τεχνολογία E-Tech, όσο και για την δυναμική επανεκκίνηση της μάρκας στην ελληνική αγορά, στην οποία πλέον επανέρχεται με μια πλήρη γκάμα μοντέλων. «Το μέλλον ξεκινάει σήμερα» ήταν το μότο της εκδήλωσης και αυτό λέει πολλά…







H Renault έχει ένα μοντέλο σε κάθε κατηγορία και μάλιστα με μια ποικιλία από κινητήρια σύνολα για κάθε ανάγκη, τη στιγμή που η Grand Automotive με επικεφαλής τον Στίβεν Σύρτη φέρνει στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά μοντέλα της γαλλικής μάρκας, επενδύοντας μεν σοβαρά στην ηλεκτροκίνηση, αλλά χωρίς να «παραγκωνίζεται» η υπόλοιπη γκάμα της. Μια γκάμα λιτή μεν, χωρίς «άπειρες» οικογένειες μοντέλων, αλλά πλήρη, με την οποία η Renault δηλώνει ότι στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητας - και κατά συνέπεια του κόστους.





Τα νέα μοντέλα της Renault θα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με ήπια υβριδικά μοτέρ, full hybrid, plug-in υβριδικά, διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου (δείτε εδώ την καινοτομία του ομίλου για ήπια υβριδικό κινητήρα διπλού καυσίμου) και με αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Renault άλλωστε είναι πρωτοπόρος στα ηλεκτρικά οχήματα έχοντας παρουσιάσει το Zoe 12 χρόνια πριν...

Να σημειώσουμε πως η Grand Automotive από τις αρχές του 2026 θα φέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 νέα 100% ηλεκτρικά μοντέλα: Renault 4 E-Tech, Megane E-Tech, Scenic E-Tech και Twingo E-Tech, με τη μπαταρία να φέρει σύστημα θέρμανσης και ψύξης για βελτίωση της απόδοσης, ενώ τα αυτοκίνητα θα διαθέτουν και αντλία θερμότητας για χαμηλότερη κατανάλωση

ενέργειας.





Σε κάθε περίπτωση η πληρότητα γκάμας μοντέλων και η επάρκεια συστημάτων κίνησης είναι κομβικής σημασίας για κάθε μάρκα - και η Renault παίζει πλέον «full επίθεση».

Για παράδειγμα, το ανανεωμένο Austral και το ολοκαίνουργιο Rafale, έρχονται να ενισχύσουν τη θέση της γαλλικής μάρκας στις κρίσιμες κατηγορίες C-SUV και D-SUV στην Ελλάδα. Κυρίως όμως μιλάμε για δύο σημαντικά μοντέλα που ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία της μάρκας για το μέλλον μέσα από την τεχνολογία E-Tech. Αυτή αναφέρεται στα εξηλεκτρισμένα και full ηλεκτρικά μοντέλα, με τη Renault να έχει αυτή τη στιγμή 13 μοντέλα E-Tech, από το προσιτό Clio μέχρι το premium Rafale, αλλά και το Espace.





H φιλοσοφία E-Tech Hybrid δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτροκίνηση με τα full υβριδικά της Renault να υπόσχονται έως 80% ηλεκτροκίνηση στην πόλη. Θυμίζουμε ότι το υβριδικό σύστημα E-Tech είναι ένα από τα κορυφαία σε λειτουργία και απόδοση, ενώ σύντομα σε όλη τη γκάμα ο 1,6 λίτρων «βασικός» ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας (για συνδυαστική απόδοση 145 hp) θα αντικατασταθεί από ένα νέο κινητήρα 1,8 λίτρων με 110 ίππους για μεγαλύτερη συνδυαστική απόδοση του υβριδικού συστήματος: 160 hp. Αυτή τη στιγμή πάντως τα πλήρως υβριδικά μοντέλα προσφέρονται ως E-Tech Hybrid 145 (Renault Arkana, Clio, Captur | με βενζινοκινητήρα 1.6), E-Tech Hybrid 160 (Dacia Duster, Renault Symbioz | με βενζινοκινητήρα 1.8) και ως E-Tech Hybrid 200 (Renault Austral).

Διαβάστε περισσότερα για την full υβριδική τεχνολογία E-Tech της Renault κάνοντας κλικ εδώ.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της τεχνολογίας E-Tech, είναι η οικονομία ως προς το κόστος συντήρησης, μιας και το αυτοκίνητο – υβριδικό ή ηλεκτρικό- φρενάρει κυρίως με τον ηλεκτροκινητήρα και έτσι υπάρχει λιγότερη φθορά στα υλικά τριβής των φρένων.





Δεν είναι τυχαία η δυναμική αύξηση στις πωλήσεις και στα μερίδια της Renault και της Dacia μετά την ανάληψη της επίσημης αντιπροσώπευσής τους στην Ελλάδα, από την Grand Automotive Hellas. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά το Renault Group στην Ελλάδα, αύξησε το μερίδιό του κατά 60,5%, στο 5,7%, με 4.459 πωλήσεις, έναντι 2.778 ταξινομήσεων, πέρυσι το 1ο εξάμηνο. Αναλυτικότερα, η Renault ανέβασε το μερίδιό της στο 2,6%, από το 1,8% πέρυσι (με αύξηση της τάξης του 47,6%), ενώ η Dacia ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά, με μερίδιο 3,1% από 1,8% (αύξηση της τάξης του 73,5%). Τα νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν θα τονώσουν περισσότερο τη δυναμική της γαλλικής μάρκας στην ελληνική αγορά.

Το μήκους 4.533 mm C-SUV Renault Austral, αποτελεί μια ανανεωμένη έκδοση του μοντέλου που γνωρίζουμε τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά στην ουσία λανσάρεται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Έιναι δε εμφανώς αισθητικά φρεσκαρισμένο, αλλά και πιο ώριμο σε αρκετούς τομείς, όπως η άνεση. Ανανεωμένο είναι και το εσωτερικό με πιο άνετα καθίσματα, νέες επενδύσεις και βελτιωμένη ηχομόνωση, σύμφωνα με τη γαλλική φίρμας.





Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι η εισαγωγική έκδοση του Austral χρησιμοποιεί τεχνολογία mild hybrid, με βάση ένα 4κύλινδρο κινητήρα 1.333 κ.εκ. 160 ίππων και αυτόματο κιβώτιο τύπου CVT.

Ενώ η πλήρως υβριδική έκδοση συνδυάζει έναν 3-κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων και δύο ηλεκτροκινητήρες με το γνωστό “multi mode” αυτόματο κιβώτιο 4+2 σχέσεων της Renault. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συνδυασμένη ισχύς του πλήρως υβριδικού SUV της Renault φτάνει τους 200 ίππους, η κατανάλωση περιορίζεται στα 4,7 lit./100 km, ενώ η επιτάχυνση ικανοποιεί και τους απαιτητικούς: 0-100 km/h σε 8,4 δευτερόλεπτα.







Διαθέτει σύστημα τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced που βελτιώνει την οδική συμπεριφορά και στη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες (οι πίσω τροχοί στρίβουν μαζί με τους μπροστινούς), ενώ στις χαμηλές τονίζει την ευελιξία στην πόλη μειώνοντας τον κύκλο στροφής (οι πίσω τροχοί στρίβουν αντίθετα από τους μπροστινούς). Επιπλέον, είναι πλήρως εξοπλισμένο με συστήματα ασφάλειας ADAS, με το πακέτο του να περιλαμβάνει 32 συστήματα. Το ανανεωμένο Renault Austral είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή από 34.900 ευρώ. Περισσότερα για το ανανεωμένο Austral μπορείτε να διαβάσετε εδώ.







Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 έχει μήκος 4,71m και είναι η ναυαρχίδα της γαλλικής φίρμας και ταυτοχρόνως το μοναδικό plug-in υβριδικό μοντέλο της γαλλικής εταιρίας. Διαθέτει σύστημα κίνησης που αποδίδει 300 ίππους χάρη σε έναν 3κύλινδρο turbo 1.200άρη κινητήρα βενζίνης 150 hp και τρεις ηλεκτροκινητήρες, εκ των οποίων ο ένας κινεί τους πίσω τροχούς, εξασφαλίζοντας την τετρακίνηση - και μαζί της ανώτερα δυναμικά χαρακτηριστικά.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου που χρησιμοποιείται έχει χωρητικότητα 22 kWh, φορτίζει σε 2 ώρες και 55 λεπτά σε wallbox 7,4 kW και υπόσχεται ηλεκτρική αυτονομία έως 105 km. To Hyper Hybrid Renault Rafale κατεβάζει επίσης σημαντικά το χρόνο για τα 0-100 km/h σε μόλις 6,4 δευτερόλεπτα.





Το μοντέρνο και εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό είναι υψηλής ποιότητας, ενώ υπάρχουν δυο μεγάλες οθόνες, μια οριζόντια 12,3 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μια 12 ιντσών σε κάθετη διάταξη για το σύστημα πολυμέσων, ενσωματώνοντας λειτουργίες Google. Το νέο Rafale είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, με τιμή από 51.800 ευρώ, έχοντας όμως τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 ευρώ, που συνεπάγεται μηδενικές επιβαρύνσεις στον εταιρικό χρήστη. Περισσότερα για το Renault Rafal μπορείτε να δείτε εδώ.