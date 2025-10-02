Ξεκινάει η μεγάλη γιορτή για το κλασικό αυτοκίνητο

Το 53ο Διεθνές Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου από τα Καμένα Βούρλα για να κορυφωθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στον Βόλο, αποτελώντας αναμφίβολα μία ξεχωριστή εμπειρία τόσο για τα 50 πληρώματα από όλο τον κόσμο που θα λάβουν μέρος, όσο και για τους θεατές που θα θαυμάσουν από κοντά μερικούς από τους θρύλους της αυτοκίνησης.

Το Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ είναι μια σπουδαία εκδήλωση για τα ιστορικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα, που διοργανώνει εδώ και 53 χρόνια η λέσχη Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου. Φέτος θα ξεκινήσουν 50 πληρώματα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται κάποια από, Κύπρο, Βουλγαρία, Γερμανία και Λουξεμβούργο.

Τόσο για τα 36 πληρώματα της κατηγορίας Classic Regularity που χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες (Red και Green) και θα ριχθούν στη μάχη του ανταγωνισμού με αντίπαλο τον ιδανικό χρόνο, όσο και για τα 14 πληρώματα της κατηγορίας Touring που έχει περιηγητικό χαρακτήρα, θα αφεθούν στην απόλαυση της οδήγησης όπως ακριβώς ορίζει η παράδοση του Διεθνούς Ράλλυ, κινούμενοι επί τρεις μέρες σε ειδυλλιακές διαδρομές που διασχίζουν, εν προκειμένω, πανέμορφες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας!

Η εκκίνηση θα δοθεί σήμερα στις 12:30 το μεσημέρι από τον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Αγίου Παντελεήμονα, στα Καμένα Βούρλα. Στη συνέχεια τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών θα διέλθουν από, Θερμοπύλες, Πελασγία, Πτελεό, Νήες για να καταλήξουν στην Αμαλιάπολη που αποτελεί το τερματισμό της πρώτης μέρας για τους συμμετέχοντες της κατηγορίας Touring.

Το ίδιο σημείο αποτελεί ωστόσο και το χώρο ανασυγκρότησης για τα πληρώματα της κατηγορίας Classic Regularity, τα οποία στη συνέχεια θα κινηθούν σε εκπληκτικές διαδρομές στους πρόποδες του όρους Όθρυς και δια μέσου Αλμυρού και Βόλου θα τερματίσουν στο ξενοδοχείο Valis Hotel Resort στην Αγριά Βόλου, στο οποίο και θα καταλύσουν τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών.

Η δράση της πρώτης μέρας αναμένεται έντονη για τα πληρώματα της κατηγορίας Classic Regularity, εντός Ειδικών Διαδρομών Ακριβείας συνολικού μήκους 234 χλμ. με προκαθορισμένη Μ.Ω.Τ., δορυφορική χρονομέτρηση της Anube Sport και live αποτελέσματα (καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης).

Ο ημερήσιος απολογισμός για τους συμμετέχοντες της κατηγορίας Touring, θα δείξει λιγότερα χιλιόμετρα Ειδικών Διαδρομών (133 χλμ. συνολικά) με χαμηλότερη Μ.Ω.Τ, ωστόσο και εδώ αναμένεται να δοθούν “σκληρές μάχες” καθώς τα πληρώματα θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε τέστ και quiz που αν μη τί άλλο θα τους προκαλέσουν πολλά χαμόγελα!

Η εκκίνηση της δεύτερης μέρας θα δοθεί το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στις 10:00 από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Αγριάς και εξελίσσεται σε ειδυλλιακές περιοχές πέριξ του Πηλίου. ‘Ολα τα πληρώματα θα διέλθουν από τους οικισμούς, Άγιος Βλάσιος, Άφυσσος, Μετόχι και Μηλίνα με τελικό προορισμό την Αγία Κυριακή, ένα υπέροχο, γραφικό, ψαροχώρι στο νοτιότερο άκρο του ποδιού της Μαγνησίας όπου και ολοκληρώνεται το δεύτερο σκέλος της μέρας για την κατηγορία Touring. Αντίθετα η κατηγορία Regularity μετά την ωριαία ανασυγκρότηση θα συνεχίσει και αφού διέλθει από, Λαύκο, Μετόχη, Νεοχώρι, Μηλιές και Καλά Νερά θα τερματίσει και πάλι στο ξενοδοχείο Valis Hotel Resort.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, τρίτη και τελευταία μέρα της εκδήλωσης, η δράση ξεκινά το πρωί στις 10:30 με αφετηρία το Ηρώο στην παραλία της πόλης του Βόλου και περιλαμβάνει φημισμένες ορεινές διαδρομές του Πηλίου. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο σκέλος της μέρας διέρχεται από, Πορταριά, Χάνια, Κισσό, Μούρεσι, Τσαγκαράδα και Μηλιές. Η καταπράσινη Βυζίτσα θα αποτελέσει τον τερματισμό της κατηγορίας Touring και το σημείο ανασυγκρότησης της κατηγορίας Classic Regularity, η οποία στη συνέχεια μέσω μιας τελευταίας, μικρής σχετικά διαδρομής θα τερματίσει στον Άγιο Λαυρέντιο, όπου και θα πέσει η καρό σημαία του 53ου Διεθνούς Ράλλυ. Το βράδυ του Σαββάτου στις 21:00 στο ξενοδοχείο Valis Hotel Resort θα πραγματοποιηθεί Gala απονομής των επάθλων στους νικητές όλων των κατηγοριών.

Η φετινή μεγάλη γιορτή του κλασικού αυτοκινήτου ωστόσο επιφυλάσσει και μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη για τους κατοίκους της πόλης του Βόλου, καθώς το πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο 53ο Διεθνές Ράλλυ θα παρατεθούν από τις 10:00 έως 17:00 στο Ηρώο της παραλίας της πόλης, προσφέροντας τη σπάνια ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να θαυμάσουν από κοντά μερικούς από τους θρύλους της αυτοκίνησης. H στατική έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την λέσχη ΦΙΟ Βόλου.