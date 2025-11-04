Ένα προσιτό ηλεκτρικό SUV προ των πυλών

Η Skoda αποκάλυψε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου το Epiq, ένα πρωτότυπο μικρό ηλεκτρικό SUV, το οποίο όμως θα γίνει μοντέλο παραγωγής μέσα στο 2026 προσφέροντας αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα και - το κυριότερο - μια τιμή ανάλογη ενός Skoda Kamiq βενζίνης.

Στο Media Workshop του Volkswagen Group πριν από την έκθεση IAA στο Μόναχο, η Skoda πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του Epiq showcar, αποκαλύπτοντας το όραμά της για ένα προσιτό, πλήρως ηλεκτρικό SUV πόλης που θα λανσαριστεί το 2026. Με μινιμαλιστική αισθητική και προσιτή τιμή εκκίνησης – συγκρίσιμη με εκείνη του θερμικού Kamiq – το Epiq φανερώνει τη θέληση της μάρκας να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση πρακτική, προσιτή και ελκυστική για όλους.

Το Skoda Epiq βασίζεται στην πλατφόρμα MEB Entry του Ομίλου Volkswagen. Το μήκος του φτάνει τα 4,1m, διαστάσεις που το τοποθετούν κάτω από το Elroq στη γκάμα των ηλεκτρικών SUV της μάρκας. Η Skoda υπόσχεται αυτονομία έως 425 km, αλλά και ένα ευρύχωρο εσωτερικό για άνετη φιλοξενία 5 επιβατών, με το χώρο αποσκευών να είναι στα 475 λίτρα.

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο που εφαρμόζει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, η οποία ορίζει τη μετάβαση της Skoda σε μια πιο ώριμη, στιβαρή και καθαρή αισθητική. Το ματ φινίρισμα Cashmere, το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face και τα LED

φώτα ημέρας σε σχήμα «Τ» ξεχωρίζουν, ενώ ο μπροστινός προφυλακτήρας σε γκρι Cosmo και η χαρακτηριστική γραμμή tornado τονίζουν τους μυώδεις ώμους του αμαξώματος.

Στο εσωτερικό, η σχεδίαση επικεντρώνεται στη χρηστικότητα και στην καθημερινή πρακτικότητα, με Simply Clever λύσεις αποθήκευσης, ασύρματη φόρτιση συσκευών και φυσικά κουμπιά συνδυασμένα με απτικά χειριστήρια. Η νέα αρχιτεκτονική «Mobile First» φέρνει τη συνδεσιμότητα στο επίκεντρο, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός «καθαρού», λειτουργικού περιβάλλοντος για οδηγούς που ζουν σε ρυθμούς σύγχρονου lifestyle.

Η παραγωγή του Epiq θα γίνει στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Ισπανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Brand Group Core για την ανάπτυξη της οικογένειας ηλεκτρικών αστικών οχημάτων (EUCF). Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής τεχνολογίας, προσφέροντας τέσσερα νέα, προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα για τις μάρκες του Ομίλου.