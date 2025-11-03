Η επιστροφή ενός σκληροπυρηνικού SUV

Στην εποχή που οι «ανόθευτοι», μη εξηλεκτρισμένοι, βενζινοκινητήρες υψηλής απόδοσης απειλούνται με εξαφάνιση, η CUPRA πάει κόντρα στο ρεύμα για να επαναφέρει - σε περιορισμένη παραγωγή - το «καυτό» Formentor VZ5 και μαζί του τον εμβληματικό 5-κύλινδρο turbo κινητήρα, ο οποίος πέρα από τις κορυφαίες επιδόσεις έχει επιδράει καθοριστικά στη διαμόρφωση του… σκληροπυρηνικού οδηγικού χαρακτήρα του μοντέλου.

Η C Cupra έχει καταφέρει να δημιουργήσει συναισθήματα, όχι μόνο επενδύοντας στην αιχμηρή σχεδίαση, στην τεχνολογία, την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τον σπορ χαρακτήρα των μοντέλων της και – τελικά - στην οδηγική ευχαρίστηση που αυτά προσφέρουν, σα να «μιλάνε» στον οδηγό. Και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία -είναι ήδη μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες - η ξεχωριστή «ταυτότητα» της Cupra έχει μεγάλη ανταπόκριση. Ένα από τα μοντέλα-πυλώνες της ανάπτυξης της μάρκας είναι το Formentor, το σπορ SUV που κυκλοφόρησε το 2020 έχοντας σχεδιαστεί, εξελιχθεί και κατασκευαστεί από την ίδια την Cupra.







Iσπανική μάρκα σε γερμανικό όμιλο, η CUPRA αξιοποίησε τα τεχνολογικά όπλα που είχε/έχει στη διάθεσή της λόγω αυτής ακριβώς της θέσης της. Έτσι, πέρα από πλατφόρμες, μηχανικά μέρη και τεχνολογίες, η CUPRA κατάφερε να βάλει στο χέρι και τον εμβληματικό 5-κύλινδρο σε σειρά turbo κινητήρα της Audi, που η γερμανική μάρκα είχε φτιάξει για το ΤΤ-RS και μετά έβαλε στo RS 3/RS Q3.







Πάνω στον κινητήρα αυτόν η ισπανική μάρκα είχε «κτίσει» την σκληροπυρηνική έκδοση VZ5 (από το Veloz που σημαίνει γρήγορος στα ισπανικά και το 5 ως φόρο τιμής στον 5-κύλινδρο κινητήρα) για το Formentor. Το CUPRA Formentor VZ5 κυκλοφόρησε το 2021 σε μόλις 7.000 αντίτυπα.









Σήμερα, η ισπανική φίρμα αναβιώνει το Formentor VZ5 ύστερα από το facelift του μοντέλου, διατηρώντας τον θρυλικό 5κύλινδρο 2.5 ΤSI κινητήρα, που αποδίδει 390 ίππους με 480 Nm ροπής και έχει ξεσηκωτικό ήχο. Δείτε το σχετικό βίντεο.

Σε συνδυασμό με ένα κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και το σύστημα τετρακίνησης της CUPRA, καθώς και με ενσωματωμένη τεχνολογία κατανομής ροπής (torque splitter), το VZ5 προσφέρει ακριβή κατανομή ισχύος και στους τέσσερις τροχούς συμπεριλαμβανομένου του πλευρικού ελέγχου ροπής για βελτιωμένη σταθερότητα στις στροφές, αλλά και fun to drive χαρακτηριστικά μιας και το σύστημα είναι ικανό να στείλει έως και το 100% της ροπής σε οποιονδήποτε από τους δύο πίσω τροχούς.







Η ανακοίνωση της μάρκας δεν αναφέρει επιδόσεις, αλλά δεν πιστεύουμε πως θα υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με πριν, ήτοι 4,2 δευτερόλεπτα για την επιτάχυνση 0-100 km/h και τελική ταχύτητα 250 km/h.







Το νέο Formentor VZ5 θα κατασκευαστεί σε μόλις 4.000 μονάδες για την Ευρώπη (για πρώτη φορά θα υπάρχει και δεξιοτίμονη έκδοση) και θα διατεθεί σε πέντε αποκλειστικές αποχρώσεις: Midnight Black, Intersidéral Violet, Magnetic Grey Matt, Century Bronze Matt και Encelade Grey Matt. Αυτή η νέα εκδοχή του Formentor VZ διαθέτει τολμηρά σχεδιαστικά στοιχεία, όπως είναι ο χαρακτηριστικός μπροστινός προφυλακτήρας, το splitter με χαραγμένο το λογότυπο VZ5, οι φαρδύτεροι θόλοι των τροχών και ο πίσω προφυλακτήρας με το μεγάλο διαχύτη, όπου φιλοξενούνται οι διπλές χαλκόχρωμες άκρες του συστήματος εξάτμισης σε διαγώνια διάταξη.

Στο εσωτερικό, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και οι λεπτομέρειες με το λογότυπο της Cupra αναβαθμίζουν το περιβάλλον οδήγησης, ενώ την τελική πινελιά δίνουν τα σχεδόν αγωνιστικά καθίσματα CUPBucket.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη, το CUPRA Formentor VZ5 θα αρχίσει να παράγεται το πρώτο τρίμηνο του 2026. Χωρίς να έχει γίνει κάτι ακόμα γνωστή, η τιμή του θα είναι ακόμα πιο υψηλή από πριν (θυμίζουμε πως είχε σχεδόν 64.000 ευρώ) μιας και θα επιβαρυνθεί με υψηλή φορολογία CO₂.