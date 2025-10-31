300 ίπποι, γερό κράτημα, γαλλικό στιλ και υψηλή τεχνολογία χωρίς εταιρικό φόρο

Το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 είναι ένα εντυπωσιακό τετρακίνητο SUV, που παίζει με απόλυτη επιτυχία το ρόλο της τεχνολογικής ναυαρχίδας για τη Renault, προσφέροντας κορυφαία απόδοση, εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και συγκεκριμένα οικονομικά και φορολογικά πλεονεκτήματα στον κάτοχο/χρήστη του…

O νέος εισαγωγέας της Renault στην Ελλάδα, η εταιρεία Grand Automotive Hellas S.A., ουσιαστικά επαναλανσάρει τη γαλλική μάρκα στην ελληνική αγορά μέσω μια πιο δυναμικής στρατηγικής και με «όπλο» μια πλήρη γκάμα μοντέλων. Σε αυτό το πλαίσιο διαθέτει στην αγορά και το Rafale, ένα μοντέλο που αποτελεί την κορωνίδα της γκάμας Renault και μάλιστα στην κορυφαία του έκδοση Hyper Hybrid E-Tech 4X4 των 300 ίππων. Ναι, αυτής που αποτελεί τη βάση για τη νέα λιμουζίνα που χρησιμοποιεί πλέον ως γραφείο σε τέσσερις τροχούς, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν.

Το Renault Rafale έρχεται να συνεχίσει την παράδοση της γαλλικής φίρμας στις λιμουζίνες, ωστόσο εν έτη 2025 δε θα μπορούσε ούτε να μην είναι εξηλεκτρισμένο, αλλά ούτε και να μην ακολουθεί τη μόδα των SUV. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει τον ίδιο ρόλο με τους ιστορικούς προκατόχους του: Να αποτελεί την τεχνολογική ναυαρχίδα της φίρμας, που μέσα από τη καινοτομία, τη διαφορετικότητα και την premium στόχευση να είναι σε θέση να σταθεί επάξια απέναντι στο γερμανικό κυρίως κατεστημένο. Σχετικά με το όνομα τώρα, σαφώς και υπάρχει σύνδεση με την αεροναυπηγική, καθώς η Renault πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ιδιοκτήτρια της αεροπορικής φίρμας Caudron, το αεροσκάφος Rafale C460 της οποίας είχε πετύχει ρεκόρ ταχύτητας, με πάνω από 505 km/h.

Γυρνώντας στο σήμερα, το επιβλητικό, αν μη τι άλλο, Renault Rafale έχει μήκος 4,71 m και πλάτος 1,86 m, διαστάσεις που το τοποθετούν στην καρδιά της κατηγορίας των μεσαίων οικογενειακών SUV (segment D). Από την άλλη, το ελαφρώς ανασηκωμένο αμάξωμα τύπου fastback και η γραμμή της οροφής, που χαμηλώνει σταδιακά καθώς πλησιάζει το πίσω τζάμι, δίνουν μια ξεκάθαρη coupe-SUV αισθητική και τοποθετούν τη γαλλική ναυαρχίδα ανάμεσα στα σπορ-SUV. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα 180mm απόστασης από το έδαφος, την χαρακτηριστική μάσκα με το μοτίβο των μικρών 3D διαμαντιών και τις ζάντες των 21 ιντσών της έκδοσης Atelier Alpine, συμβάλλουν στην ξεχωριστή αν μη τι άλλο αισθητική του κορυφαίου Renault Rafale. Το μοτίβο των διαμαντιών ξεχωρίζει επίσης και στην φωτιστική υπογραφή του Renault Rafale, με τους προβολείς προαιρετικά να διαθέτουν τεχνολογία Matrix LED Vision, για καλύτερη ορατότητα τη νύχτα. Τα πίσω φώτα διαθέτουν τεχνολογία micro-optics.

H Grand Automotive Hellas S.A. επέλεξε να μη διαθέσει στην ελληνική αγορά την αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση των 200 ίππων, αλλά την κορυφαία με τους 300 ίππους, την τετρακίνηση και το plug-in υβριδικό σύστημα. Κάτω από το καπό φιλοξενείται ο γνωστός 1.200άρης 3κύλινδρος κινητήρας βενζίνης, εφοδιασμένος όμως με νέο turbo, που αυξάνει την ισχύ στoυς 150 ίππους (σε σχέση με τους 130 της βασικής έκδοσης E-Tech 200). Με τη σειρά της, η ροπή έχει σκαρφαλώσει από τα 205 στα 230 Nm. Το αυτόματο - χωρίς συμπλέκτη - “multi-mode” κιβώτιο, αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του συστήματος κίνησης έχει προσαρμοστεί σε αυτές τις τροποποιήσεις. Υπάρχουν όμως και τρείς ηλεκτροκινητήρες (δύο κύριοι και ένας δευτερεύοντας), με το σύστημα να αποδίδει συνολικά 300 ίππους.

Ο κύριος ηλεκτροκινητήρας στον μπροστινό άξονα αποδίδει 70 ίππους και 205Nm ροπής, ενώ ο δεύτερος μόνιμα συνδεδεμένος με τον πίσω άξονα, αποδίδει 100 136 ίππους και 195Nm ροπής, εξασφαλίζοντας. Η δευτερεύουσα μονάδα ηλεκτροκινητήρα HSG (High-voltage Starter Generator/μίζα-γεννήτρια υψηλής τάσεως) αποδίδει 34 ίππους και 50 Nm ροπής. Οι δύο κύριοι ηλεκτροκινητήρες αντλούν ενέργεια από μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 22 kWh, η οποία φορτίζει (0-80%) σε 2 ώρες και 10 λεπτά σε wallbox 7,4 kW και υπόσχεται ηλεκτρική αυτονομία έως 105 km.

Το υβριδικό σύστημα υπόσχεται εξαιρετικές επιδόσεις: 0-100 km/h σε μόλις 6,4’’ δευτερόλεπτα, 80 - 120 km/h σε 4, 0’’ και 0-1.000m σε 26,9’’. Υπόσχεται όμως και εξαιρετική οικονομία, με το σύστημα διαχείρισης ενέργειας να βελτιστοποιεί τη χρήση του θερμικού κινητήρα και των ηλεκτροκινητήρων, ενώ η ονομαστική κατανάλωση βάσει WLTP για την έκδοση Esprit Alpine να είναι 0,5 lit/100 km (12g CO2/km) με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, και 5,8 lit/100 km (132g CO2/km) με αφόρτιστη μπαταρία. Η συνδυαστική αυτονομία του κορυφαίου Renault Rafale φτάνει τα 1.000 km.

Με την παρουσία ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, το Renault Rafale E-Tech 4x4 των 300 ίππων αποκτά μόνιμη 4κίνηση. Η κατανομή της κίνησης σε κάθε άξονα γίνεται αυτόματα από το σύστημα E-Tech με βάση τις συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης που επιλέγεται μέσω των ρυθμίσεων του συστήματος MULTI-SENSE. Έτσι η κατανομή της ροπής μπορεί να ποικίλλει στιγμιαία από 100% για τους μπροστινούς τροχούς έως το 100% για τους πίσω τροχούς (μόνον πισωκίνητο). Γενικά, η κίνηση στους μπροστινούς τροχούς προτιμάται έως τα 70 km/h, και η κίνηση στους πίσω τροχούς για υψηλότερες ταχύτητες.

Παράλληλα, με τον έλεγχο από το πλήκτρο στο τιμόνι ή την οθόνη πολυμέσων, οι ρυθμίσεις του συστήματος MULTI-SENSE δίνουν στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόσει την οδηγική εμπειρία του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 PS, ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Όποια και αν είναι η επιλεγμένη λειτουργία, το “kick down” (δυναμικό πάτημα του πεντάλ γκαζιού) παρέχει πλήρη ισχύ.

Στη συνέχεια, η υβριδική λειτουργία ενεργοποιείται άμεσα για να προσφέρει πιο δυναμική απόκριση σε όλες τις συνθήκες. Σε ταχύτητες ταξιδιού, το σύστημα Hyper Hybrid E-Tech βελτιστοποιεί την οικονομία καθώς διαχειρίζεται την κατανομή της ισχύος, σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης. Οι επιλογές του οδηγού στις ρυθμίσεις του συστήματος MULTI-SENSE αλλάζουν το βαθμό πρόσφυσης και τη μέγιστη ισχύ. Για παράδειγμα, στη λειτουργία Eco η ιπποδύναμη είναι από 185 έως 300 ίπποι με συνεχώς μεταβαλλόμενη κατανομή της ροπής, ενώ στην λειτουργία Comfort η απόδοση είναι από 250 έως 300 ίππους. Στη λειτουργία Sport έχουμε πλήρη ισχύ 300 ίππων με μεταβαλλόμενη κατανομή ανάλογα με τις εντολές του οδηγού μέχρι και 70% στους πίσω τροχούς. Στη λειτουργία Snow η ισχύς είναι 250-300 ίπποι, αλλά η κατανομή «κλειδώνει» στο 50-50 εμπρός-πίσω και ενεργοποιούνται ειδικές ρυθμίσεις στο ESP.

Το εσωτερικό του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με premium αίσθηση και άνεση. Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη με γνώμονα τον οδηγό, διαθέτοντας το εντυπωσιακό OpenR Cockpit — μια ενιαία οθόνη υψηλής ανάλυσης που συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3’’ με την κεντρική κάθετη οθόνη αφής 12’’. Με το Android Automotive 12, το σύστημα πολυμέσων έχει ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, όπως Google Maps & Google Assistant, αλλά και πάνω από 50 εφαρμογές ανάλογα με τη χώρα και την έκδοση. Εκτός από τις δυνατότητες πλήρους εξατομίκευσης, το συγκεκριμένο interface είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, για ενσύρματη και ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone. Έχοντας μια πρώτη εικόνα από τη στατική παρουσίαση του μοντέλου πριν λίγες μέρες, τα υλικά είναι υψηλής ποιότητας, με επενδύσεις από ανακυκλωμένα υφάσματα, αλουμίνιο και λεπτομέρειες που ενισχύουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου. Σύμφωνα με τη Renault, τα καθίσματα είναι εργονομικά και προσφέρουν άνεση σε μεγάλες διαδρομές, ενώ ο φωτισμός Ambient Lighting δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Το ίδιο και η Solarbay, μια αδιαφανής πανοραμική γυάλινη οροφή (1.470 x 1.117mm) που αποτελείται από εννέα τμήματα, τα οποία αλλάζουν από αδιαφανή σε διαφανή, με επιλογή από τον οδηγό ακόμα και με φωνητική εντολή. Ο πίσω χώρος είναι ευρύχωρος, χάρη στο μεταξόνιο των 2,74m, προσφέροντας έως 302mm για τα γόνατα, εξασφαλίζοντας άνεση και σε πέντε επιβάτες, τη στιγμή που το πορτ-μπαγκάζ έχει χωρητικότητα 539 λίτρων. Για τους πίσω επιβάτες, η πλάτη του καθίσματος του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp διαθέτει πάντα το πίσω υποβραχιόνιο «Ingenius», με περιστρεφόμενες βάσεις για smartphones και tablet, αλλά και ενσωματωμένες παροχές φόρτισης. Η τεχνολογική υπεροχή του Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο στην ειδική έκδοση Atelier Alpine, ένα όνομα που θυμίζει την προηγμένη τεχνογνωσία που έφερε στη Renault η Alpine Cars. Το σασί της έκδοσης Atelier Alpine έχει ρυθμιστεί και εξελιχθεί από μια ομάδα δώδεκα περίπου εξειδικευμένων μηχανικών της Alpine Cars φέροντας ειδικά εξαρτήματα (αμορτισέρ, ελατήρια, bump stops, αντιστρεπτικές εμπρός και πίσω και ζάντες 21 ιντσών, αποκλειστικό σύστημα ελεγχόμενης απόσβεσης (ενεργητική ανάρτηση με κάμερα πρόβλεψης), συγκεκριμένες λειτουργίες ελέγχου ευελιξίας, και ειδική ρύθμιση των ECU (ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου), που ελέγχουν το φρενάρισμα, την αναγεννητική πέδηση, την ευστάθεια και τη διατήρηση της πορείας, αλλά και το υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης. Η «ενεργή ανάρτηση με κάμερα πρόβλεψης» ελέγχει το δρόμο με κάμερα και λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα και τις αντιδράσεις του οδηγού, ρυθμίζει το βαθμό απόσβεσης της ανάρτησης. Επίσης, ειδικά για την έκδοση Rafale Atelier Alpine, το μενού «Chassis Control» στην οθόνη πολυμέσων, δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις γωνίες που στρίβουν οι πίσω τροχοί μέσω του συστήματος ενεργής τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced, αλλά και της απόσβεσης των αμορτισέρ, με τρεις τρόπους: Comfort, για τις καθημερινές διαδρομές, ειδικά στην πόλη, Dynamic για ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και απόσβεσης και Sport, για έμφαση στο κράτημα και την οδηγική απόλαυση.

Η τεχνολογική υπεροχή του Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο στην ειδική έκδοση Atelier Alpine, ένα όνομα που θυμίζει την προηγμένη τεχνογνωσία που έφερε στη Renault η Alpine Cars. Το σασί της έκδοσης Atelier Alpine έχει ρυθμιστεί και εξελιχθεί από μια ομάδα δώδεκα περίπου εξειδικευμένων μηχανικών της Alpine Cars φέροντας ειδικά εξαρτήματα (αμορτισέρ, ελατήρια, bump stops, αντιστρεπτικές εμπρός και πίσω και ζάντες 21 ιντσών, αποκλειστικό σύστημα ελεγχόμενης απόσβεσης (ενεργητική ανάρτηση με κάμερα πρόβλεψης), συγκεκριμένες λειτουργίες ελέγχου ευελιξίας, και ειδική ρύθμιση των ECU (ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου), που ελέγχουν το φρενάρισμα, την αναγεννητική πέδηση, την ευστάθεια και τη διατήρηση της πορείας, αλλά και το υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης.

Η «ενεργή ανάρτηση με κάμερα πρόβλεψης» ελέγχει το δρόμο με κάμερα και λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα και τις αντιδράσεις του οδηγού, ρυθμίζει το βαθμό απόσβεσης της ανάρτησης. Επίσης, ειδικά για την έκδοση Rafale Atelier Alpine, το μενού «Chassis Control» στην οθόνη πολυμέσων, δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις γωνίες που στρίβουν οι πίσω τροχοί μέσω του συστήματος ενεργής τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced, αλλά και της απόσβεσης των αμορτισέρ, με τρεις τρόπους: Comfort, για τις καθημερινές διαδρομές, ειδικά στην πόλη, Dynamic για ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και απόσβεσης και Sport, για έμφαση στο κράτημα και την οδηγική απόλαυση.

Δύο είναι οι διαθέσιμες επιλογές εξοπλισμού για το Renault Rafale. Η εισαγωγική έκδοση “espirit Alpine” κοστίζει 51.800 ευρώ και έρχεται με ένα full extra εξοπλιστικό πακέτο άνεσης και ασφάλειας. Η συγκεκριμένη έκδοση έχει τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 ευρώ, που συνεπάγεται μηδενικές επιβαρύνσεις στον εταιρικό χρήστη. Μεταξύ άλλων θα δούμε Adaptive LED Vision, αυτόματο 2-ζωνικό κλιματισμό, 3D Κάμερα 360 μοιρών, σύστημα πρόσβασης και εκκίνησης χωρίς κλειδί, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα με λειτουργία μασάζ, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, σύστημα πολυμέσων openRLink 12 ιντσών με ηχοσύστημα Arkamys, πλοήγηση και Google build-in, ζάντες 20 ιντσών και τεχνολογία 4διεύθυνσης 4 Control Advanced.

Η ακόμα πιο high-tech έκδοση “atelier Alpine” κοστίζει 55.900 ευρώ προσθέτοντας μεταξύ άλλων στα παραπάνω, LED Matrix Vision, ζάντες 21 ιντσών Alpine, καθώς και το ενεργό σύστημα ανάρτησης συνδεδεμένο με κάμερα.

