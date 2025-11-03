Πως δύο ιαπωνικές εταιρίες αλλάζουν την καθιερωμένη σχέση κατασκευαστή και προμηθευτή

Αναθεωρώντας τη συμβατική σχέση μεταξύ κατασκευαστών ολοκληρωμένων οχημάτων και προμηθευτών υλικών, η Mazda Motor Corporation και η Nippon Steel Corporation ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων «συν-δημιουργίας» τους στην ανάπτυξη του εντελώς νέου Mazda CX-5 crossover SUV, καταφέρνοντας να εξελίξουν μια βέλτιστη δομή αμαξώματος σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η στρατηγική της Mazda για το 2030 προβλέπει μείωση κόστους και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την ιαπωνική μάρκα να στοχεύει στη δημιουργία μιας ισχυρής εφοδιαστικής αλυσίδας που θα ενισχύει την ικανότητά της να μειώνει τα κόστη και να αποφεύγει τις περικοπές στην παραγωγή, εστιάζοντας όχι μόνο στο κόστος προϊόντος και παραγωγής, αλλά και στη διαρθρωτική εξάλειψη των muri, mura και muda – μορφές αναποτελεσματικότητας και σπατάλης – σε ολόκληρη την εφοδιαστική και την αλυσίδα αξίας.

Για τον σκοπό αυτό, η Mazda προωθεί μοναδικές δραστηριότητες συν-δημιουργίας με προμηθευτές που μοιράζονται το ίδιο όραμα, βασισμένες στην προϋπόθεση μακροχρόνιων σχέσεων, ώστε να επιτύχει λογική και αποδοτική παραγωγή σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται από κοινού για να αυξήσει την αξία και να μειώσει το κόστος.

Στη βιομηχανία αυτοκινήτων, η σχετική αξία, η σημασία και οι κίνδυνοι εξελίσσονται λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως η ηλεκτροκίνηση, οι έξυπνες τεχνολογίες, οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, οι απαιτήσεις για σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας γεωπολιτικών και εθνικών πολιτικών, καθώς και οι αυξήσεις τιμών υλικών και εξαρτημάτων. Επιπλέον, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οχημάτων και τη μετάβαση σε σχεδίαση επικεντρωμένη στο λογισμικό, η αλυσίδα αξίας πρέπει επίσης να μεταβεί σε μια νέα δομή «νέας παραγωγής» που βασίζεται στην οριζόντια συνεργασία και συν-δημιουργία.

Τα πρώτα απτά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας της Mazda και της Nippon Steel υλοποιήθηκαν στο ολοκαίνουριο Mazda CX-5.

Βασισμένη στη μακροχρόνια επιχειρηματική τους σχέση, η εμπλοκή της Nippon Steel από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης επέτρεψε στη Mazda να επανεκτιμήσει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και αξίας —συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της παραγωγής και των προμηθειών— οδηγώντας σε μια βέλτιστη δομή αμαξώματος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Με την ενσωμάτωση του “NSafe™-AutoConcept ECO3 (NSAC ECO3)”, της επόμενης γενιάς αυτοκινητιστικής φιλοσοφίας της Nippon Steel, και μέσω των συνεργειών μεταξύ της ανάπτυξης με βάση μοντέλα της Mazda και των ιδιόκτητων τεχνολογιών ανάλυσης και μεθόδων κατασκευής της Nippon Steel, η Mazda πέτυχε αξιοσημείωτες βελτιώσεις στις επιδόσεις του αμαξώματος.

Το νέο μοντέλο διαθέτει μείωση κατά 10% στο βάρος του χάλυβα σε σύγκριση με το προηγούμενο, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση του αμαξώματος —συμπεριλαμβανομένης της ακαμψίας και της ασφάλειας σε σύγκρουση— και ενισχύοντας την οδηγική απόλαυση.

Επιπλέον, οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν στην επιλογή των υλικών χαλύβδινων φύλλων από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και κατάφεραν να επιλέξουν εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα της Nippon Steel που βρίσκεται κοντά στο εργοστάσιο συναρμολόγησης οχημάτων της Mazda. Αυτό απλοποίησε τη δομή των προμηθειών και συνέβαλε στη μείωση του κόστους μεταφοράς και των εκπομπών CO₂, στη μείωση των αποθεμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού, στη μείωση γεωπολιτικών κινδύνων και στη σταθερότητα του εφοδιασμού, καθώς και στη μείωση των έμμεσων παραγωγικών δαπανών και για τις δύο εταιρείες.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Mazda και η Nippon Steel θα συνεχίσουν να επεκτείνουν το πεδίο της συνεργασίας τους ώστε να καλύπτει περισσότερα μοντέλα οχημάτων. Ο κοινός τους στόχος είναι να δημιουργήσουν μια ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού και αξίας, ικανή να παράγει προστιθέμενη αξία και να μειώνει τα κόστη σε πολλές σειρές μοντέλων.