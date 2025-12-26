50 πράγματα που έμαθα το 2025

Όπως κάθε χρόνο (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), έτσι και φέτος, συγκεντρώσαμε όλα όσα μάθαμε το 2025 - από γεγονότα που μας άφησαν άφωνους μέχρι στατιστικά και πληροφορίες που ίσως να μην έπρεπε να μάθουμε ποτέ. Η φρενήρης πορεία των μετοχών της τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε σημαντικά στο να «χτιστεί» γρήγορα η σχετική λίστα, αν και η εγχώρια αγορά δεν πήγε καθόλου άσχημα, καταγράφοντας μάλιστα ορισμένες αξιοσημείωτες ιστορικές επιδόσεις. Κάποια στοιχεία είναι σοκαριστικά, κάποια απολαυστικά αχρείαστα και κάποια θα σας κάνουν να σταθείτε για λίγο και να αναρωτηθείτε: «Μήπως τελικά να επενδύσω σε μπισκότα Van Stapele;»

1. Για την παραγωγή 1 τόνου πρωτόχυτου (πρωτογενούς) αλουμινίου απαιτούνται περίπου 13–15 MWh (μεγαβατώρες) ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Το 82% της ανόδου της μετοχής Nvidia στο διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2024 και Φεβρουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε εκτός των κανονικών ωρών διαπραγμάτευσης του Nasdaq.

3. Στις 10 Αυγούστου 2024 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 4.944 πτήσεις, αριθμός που δεν έχει ξεπεραστεί μέχρι και σήμερα παρά το ρεκόρ επιβατικής κίνησης που σημειώθηκε σε όλο το 2025.

4. Ο χρυσός που κατέχουν οι ΗΠΑ είναι περίπου 8.133 τόνοι. Επίσης κατέχουν προς φύλαξη 5.700 τόνους χρυσού άλλων χωρών. Η αξία των επίσημων αποθεμάτων είναι 1,07 τρισ. δολάρια.

5. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή ο φόρος διοξειδίου του Άνθρακα για τις εισαγωγές προϊόντων εκτός ΕΕ με ανθρακικό αποτύπωμα.

6. O Andrea Orcel της UniCredit είναι λάτρης του fitness και λέγεται ότι γυμνάζεται καθημερινά παρά τον εξαντλητικό ρυθμό εργασίας ξεκινώντας την ημέρα του από τις 6 το πρωί. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό το στυλ μπλε κουστούμι και λευκό πουκάμισο. Σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζεται σε δημόσια εκδήλωση με άλλη χρωματική «φόρμουλα».

7. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Euronext διαμορφώθηκε σε 12,7 δισ. ευρώ το 2025 έναντι 2,5 δισ. στερλινών του LSEG και 6,7 δισ. του χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης.

8. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 η Βουλγαρία θα γίνει η 21η χώρα της Ευρωζώνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την υποψηφιότητα στις 8 Ιουλίου 2025. Σχεδόν το 10% του τζίρου της Jumbo πραγματοποιείται στην Βουλγαρία. Το 16% των καθαρών της κερδών της Eurobank θα έρθει φέτος από την γειτονική χώρα.

9. Τον Αύγουστο του 2025 το διοικητικό συμβούλιο της NVIDIA ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο σύνολο του 2025 το ΧΑ πραγματοποίησε τζίρο μικρότερο των 55 δισ. ευρώ.

10. Στις 17 Αυγούστου 2015 δύο υπερτυχεροί μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ στο Jackpot του Joker παίζοντας δύο δελτία σε καταστήματα ΟΠΑΠ σε Μαρκόπουλο και Παλαιό Φάληρο. Το έπαθλο αυτό αποτελεί ρεκόρ, αφού είναι το υψηλότερο που έχει διανείμει ποτέ το παιχνίδι Joker.

11. Για ένα τόνο δευτερόχυτου αλουμινίου χρειάζονται περίπου 70.000 κουτάκια αναψυκτικών.

12. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 1.293 Δημόσιες Προσφορές για την εισαγωγή εταιριών σε Οργανωμένες αγορές. Οι εταιρίες άντλησαν 171,8 δισ. δολάρια.

13. Η Γροιλανδία έχει αποθέματα σπάνιων γαιών που εκτιμώνται σε 1,5 εκατ. μετρικούς τόνους κατέχοντας την 8η θέση παγκοσμίως. Τα συνολικά αποθέματα εκτιμώνται σε 91,9 εκατ. μετρικούς τόνους με την Κίνα να κατέχει σχεδόν τα μισά.

14. Η εισηγμένη ΙΛΥΔΑ αποτελεί τα αρχικά των παιδιών του βασικού μετόχου της εταιρίας κ. Βασίλη Ανυφαντάκη. Ο κρητικός επιχειρηματίας κατάγεται από το γραφικό χωριό του νομού Ηρακλείου Κρήτης, Αβδού Πεδιάδος.

15. O ΑΔΜΗΕ έχει προκαταβάλει ως σήμερα στη Nexans για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου το ποσό των 251,4 εκατ. ευρώ.

16. Στις 23 Ιουνίου του 2025 ο ουρανοξύστης κατοικιών Riviera Tower στο Ελληνικό έγινε το υψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα με ύψος 113 μέτρα. Το τελικό ύψος θα φθάσει τα 200 μέτρα μέσα στο 2026 και θα είναι το 5ο υψηλότερο κτίριο στα Βαλκάνια πίσω από τους ουρανοξύστες: Skyland İstanbul 1-Kωνσταντινούπολη (293 μέτρα), Istanbul Sapphire-Kωνσταντινούπολη (261 μέτρα), Sky Fort-Σόφια (202 μέτρα) και Spine Tower-Kωνσταντινούπολη (202 μέτρα).

17. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚΤΕΡΝΑ κ. Γιώργος Περιστέρης είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αποφοίτησε το 1980 και έχει σπουδές πολιτικού μηχανικού.

18. Το 40% των συναλλαγών στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ γίνονται πλέον από αλγορίθμους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

19. Ο Χρήστος Μεγάλου ανέλαβε τα ηνία της Τράπεζας Πειραιώς ανήμερα της ημέρας των γενεθλίων του στις 9 Μαρτίου του 2017.

20. Το 2025, το 28% των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ έχουν πλέον γυναίκες σε εκτελεστικές θέσεις, ποσοστό που αποτελεί υψηλό 20ετίας.

21. Το 90% των καθημερινών συναλλαγών στην Αλβανία πραγματοποιείται με μετρητά κατέχοντας την τέταρτη θέση στον πλανήτη στην λίστα των χωρών με την υψηλότερη συναλλακτική δραστηριότητα σε μετρητά. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Myamar με ποσοστό 98% ενώ στην ίδια έρευνα το ποσοστό της Ελλάδας είναι στο 55%. Η Visa εκτιμά ότι έως το 2030 μόνο το 10% των παγκόσμιων συναλλαγών θα γίνεται με φυσικά χαρτονομίσματα και κέρματα.

22. Μετά από δεκαετίες στασιμότητας, η Ιαπωνία ξεπέρασε τη Γαλλία και έγινε και επισήμως η 2η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά μετά τις ΗΠΑ με κεφαλαιοποίηση 7,6 τρισ. δολάρια.

23. O Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil θα συμπληρώσει το 2026 40 χρόνια παρουσίας στο δυναμικό του Ομίλου. H πρόσληψη έγινε την 1η Απριλίου του 1986 ως βοηθός του οικονομικού διευθυντή του Ομίλου με την ιδιότητα του οικονομικού αναλυτή.

24. Η Apple έχει περισσότερα μετρητά διαθέσιμα από το ΑΕΠ 100 χωρών.

25. Από το 2027 η ΔΕΗ δεν θα έχει σε λειτουργία λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας.

26. Ο Marcel Cobuz, CEO της Titan Cement Group μιλάει πέντε γλώσσες.

27. Σε απόσταση αναπνοής από τα γραφεία του Euronext στο Άμστερνταμ βρίσκεται το ζαχαροπλαστείο Van Stapele. Το κατάστημα απολαμβάνει τη φήμη ότι προσφέρει το κορυφαίο μπισκότο σοκολάτας στον κόσμο και σχεδόν πάντα έχει μεγάλη αναμονή λόγω της αυξημένης πελατείας του.

28. Μέσα στο 2025 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Γιατί αυτοί πέτυχαν; Από τη σκιά στην κορυφή» το οποίο εξετάζει τα μυστικά της επιτυχίας επτά μικρών κρατών που κατάφεραν να υπερβούν τις αδυναμίες τους και να γίνουν πρότυπα ευημερία. Συγγραφέας είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου.

29. Σύμφωνα με έρευνες συμπεριφοράς, ο μέσος επενδυτής αντιδρά σε μια απότομη πτώση της αγοράς μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, αλλά χρειάζεται πάνω από 6 μήνες για να επανέλθει ψυχολογικά.

30. Tο μεγαλύτερο έργο παραγωγής ενέργειας που έχει αναλάβει ποτέ ελληνική εταιρεία είναι από την κατασκευαστική εταιρία ABAΞ. Με συμβασιοποιημένη αξία περίπου €673,5 εκατ. είναι η κατασκευή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Mintia Combined Cycle Power Plant στη Ρουμανία, με ισχύ 1.750 MW, το έργο προβλέπεται να παραδοθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2026.

31. Στην Ελλάδα, η μέση ηλικία των νέων επενδυτών που άνοιξαν κωδικό το 2025 ήταν τα 28 έτη.

32. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, ο μέσος επενδυτής ελέγχει το χαρτοφυλάκιό του 9 φορές την ημέρα, αλλά παίρνει πραγματική επενδυτική απόφαση λιγότερο από 5 φορές τον χρόνο.

33. Σήμερα στις ΗΠΑ και διεθνώς 11 εταιρείες ανήκουν στη “λέσχη του τρισεκατομμυρίου”, δηλαδή έχουν κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον 1 τρισ. δολάρια: Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, NVIDIA, Meta Platforms, Tesla – με διακυμάνσεις γύρω από το $1 τρισ., αλλά θεωρείται μέλος- Saudi Aramco εκτός ΗΠΑ, Berkshire Hathaway και Broadcom. Ευρωπαϊκή εταιρία ακόμα δεν έχει καταφέρει να μπει στο κλαμπ.

34. O Γιώργος Τανισκίδης, διευθύνων σύμβουλος της Optima Bank έχει ανέβει στην κορυφή του Κιλιμάντζαρο σε ύψος 5.895 μέτρα. Σύμφωνα με δηλώσεις του δεν προτίθεται να επαναλάβει το εγχείρημα.

35. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026 θα διεξαχθεί στην Β. Αμερική το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με συμμετοχή 48 ομάδων. Με βάση τις εκτιμήσεις ΑΙ υπολογιστικών μοντέλων η Ισπανία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλλου με πιθανότητα 17% και ακολουθεί η Γαλλία με 14,1%. Η Βραζιλία είναι στην πέμπτη θέση με 5,6%. Την μικρότερη πιθανότητα από όλες τις ομάδες έχει η Εθνική ομάδα της Αϊτής με πιθανότητα 0,03%. Για πρώτη φορά οι αγώνες που θα διεξαχθούν είναι 104 γεγονός που θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στοιχηματισμού στους παίκτες.

36. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν τις υψηλότερες αποδοχές στις ΗΠΑ από όλα τα επαγγέλματα που δεν απαιτούν πτυχίο κολεγίου με 144,6 χιλ. δολάρια ετησίως. Οι συντηρητές ασανσέρ είναι στην τέταρτη θέση με 106,6 χιλ. δολάρια.

37. Μόνο μια φορά από το 1985 ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έχει καταγράψει έξι συνεχόμενες ανοδικές χρονιές (1985-1990). Το 2025 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου για την Ελληνική αγορά.

38. Το 2025, η μέση διάρκεια διακράτησης μετοχής στις ΗΠΑ είναι 5 μήνες, ενώ τη δεκαετία του ’70 ήταν 5 χρόνια.

39. Το 2025, περισσότερα από 3 δισ. prompts δόθηκαν καθημερινά σε εργαλεία generative AI παγκοσμίως.

40. Στον Ευάγγελο Μυτιληναίο απονεμήθηκε το Νοέμβριο του 2025 ο τιμητικός βαθμός του Ταξίαρχου από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

41. Στις 27 Οκτωβρίου 2025 η κεφαλαιοποίηση του S&P-500 έγραψε το απόλυτο ιστορικό ρεκόρ των 61,1 τρις δολαρίων. ($61.100.000.000.000). Το 31% αυτής της αξίας αφορούσε εταιρίες τεχνολογίας ή ΑΙ.

42. Το 2025 η μέση διάρκεια παρουσίασης ενός CEO σε earnings call μειώθηκε στα 7 λεπτά, ενώ οι ερωτήσεις των αναλυτών αυξήθηκαν σε χρόνο για πρώτη φορά μετά το 2018.

43. To 2050 σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley θα βρίσκονται σε κυκλοφορία 6,5 δις ρομπότ παγκοσμίως από 340 εκατ. ρομπότ το 2030. Τα αντίστοιχα ετήσια έσοδα που αναλογούν σε αυτή την αγορά θα εκτιναχθούν από 500 δις δολάρια σε 25 τρις δολάρια το 2050.

44. Από το 1855 η οικονομία της ΗΠΑ έχει εισέλθει 34 φορές σε ύφεση (2 συνεχόμενοι μήνες με μείωση στο ΑΕΠ). Την τελευταία φορά ήταν την διάρκεια του Covid-19 από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 2020.

45. Το ChatGPT δεν είναι διαθέσιμο σε 20 χώρες λόγω κυβερνητικής λογοκρισίας, νομοθεσίας περί απορρήτου ή επιχειρηματικών αποφάσεων από την πλευρά της OpenAI. Στις χώρες που δεν είναι διαθέσιμη η εφαρμογή περιλαμβάνονται οι Κίνα, Ρωσία και το Χόνγκ Κονγκ.

46. Τα buybacks ξεπέρασαν το 1,3 τρισ. δολάρια το 2025, με τις εταιρείες τεχνολογίας να ευθύνονται για σχεδόν το 45% του συνόλου

47. Καινούργιες λέξεις, καινούργια αρχικά, καινούργιες εμπειρίες: Qubit, Prompts, AGI, Fin GPT, Hyperautomation, AI Alpha.

48. Η Amazon έχει πλέον περισσότερους εργαζόμενους από τον πληθυσμό της Ισλανδίας.

49. Στην Ευρώπη, πάνω από το 25% των νέων τραπεζικών λογαριασμών το 2025 άνοιξαν χωρίς φυσική παρουσία πελάτη σε κατάστημα

50. Ο Λαμπρος Παπακωνσταντίνου, διευθύνων σύμβουλος της Ideal Holdings, είναι φανατικός οπαδός της ΑΕΚ. Μιλάει επίσης άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

Bonus: 5 φράσεις που διαβάσαμε φέτος και μας έκαναν εντύπωση:

«Data is the new oil (Τα ψηφιακά δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο)»

Clive Humby, Άγγλος συγγραφέας και οικονομολόγος

«Αν μπεις σε λάθος τρένο, κατέβα στον επόμενο σταθμό, γιατί όσο περισσότερο μένεις, τόσο πιο ακριβό θα είναι το ταξίδι της επιστροφής».

Ιαπωνικό Ρητό

«Μη φοβάστε να αμφισβητήσετε τις κυρίαρχες παραδοχές· η ιστορία γράφεται από εκείνους που έχουν το θάρρος να οραματιστούν το ανέφικτο».

Πάπας Φραγκίσκος

«…η φυσική αποστροφή προς τον κίνδυνο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το όνειρο του να πλουτίσει κανείς πάνω σε μια επαναστατική τεχνολογία που «όλοι ξέρουν» ότι θα αλλάξει τον κόσμο».

Howard Marks, Διαχειριστής της Oaktree Capital αναφερόμενος στην φούσκα των αποτιμήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Κάθε πράξη που κάνεις είναι μια ψήφος για το είδος ανθρώπου που επιθυμείς να είσαι.»

Evan Fournier, καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού

Καλή χρονιά με υγεία, τύχη και υπερκέρδη!